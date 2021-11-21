Son dakika deprem mi oldu? 21 Kasım Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası
Son depremler haritası içerisine yeni bilgiler eklenmeye devam ediyor. Son depremler 21 Kasım tarihinde meydana gelen sarsıntıları öğrenmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde art arda sarsıntılar yaşayan Ege bölgesinde halen devam eden depremler, bugün Akdeniz'in de listeye eklenmesi ile birlikte bölge halkı tarafından da yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler aracılığıyla bilgi edinebilen vatandaşlar, dilerlerse rasathanenin son depremler haritası ile de detayları öğrenebiliyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, son dakika depremler listesi
21 KASIM SON DEPREMLER
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
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12:28:21 36.8530 28.0073 65.1 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
12:20:53 40.7440 31.5032 4.7 -.- 1.7 -.- YUMRUKAYA-(BOLU)
11:56:31 36.9603 27.3953 10.3 -.- 1.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
11:43:10 37.6040 29.1902 2.9 -.- 1.6 -.- SARIABAT-TAVAS (DENIZLI)
10:52:54 40.6902 36.8018 5.6 -.- 1.6 -.- GUNEBAKAN-NIKSAR (TOKAT)
10:44:22 37.5025 35.5503 4.9 -.- 1.3 -.- ENIZCAKIRI-KOZAN (ADANA)
10:27:49 37.4582 35.5222 5.0 -.- 1.7 -.- DOGANALANI-KOZAN (ADANA)
09:24:29 37.0510 28.3972 0.0 -.- 1.2 -.- ATAKOY-ULA (MUGLA)
08:57:08 38.4532 38.7495 5.0 -.- 1.8 -.- PINARLI-BASKIL (ELAZIG)
08:33:40 38.8495 43.4610 6.4 -.- 2.7 -.- GEDIKBULAK-(VAN)
08:27:24 37.9150 27.1375 5.4 -.- 1.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
08:15:53 36.3967 27.1482 8.5 -.- 2.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
08:00:56 36.8280 28.2367 10.2 -.- 1.9 -.- ICMELER-MARMARIS (MUGLA)
07:37:09 36.5072 27.1313 5.0 -.- 2.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
07:25:22 40.6992 29.7265 13.5 -.- 1.8 -.- OSMANIYE-KARAMURSEL (KOCAELI)
06:48:17 41.3853 44.1837 2.2 -.- 2.6 -.- GURCISTAN
05:59:33 39.6982 28.4353 4.9 -.- 2.5 -.- ERICEK-DURSUNBEY (BALIKESIR)
05:56:00 36.4233 29.4363 11.4 -.- 1.3 -.- YAYLAPALAMUT-KAS (ANTALYA)
04:11:35 38.4038 26.8715 7.3 -.- 1.7 -.- GUZELBAHCE (IZMIR)
04:06:05 40.5007 42.3213 14.9 -.- 1.4 -.- GEZENEK-SENKAYA (ERZURUM)
04:04:30 36.5298 27.1012 5.0 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
03:45:08 35.8278 30.0533 5.0 -.- 3.0 -.- AKDENIZ
03:21:41 40.6387 36.8180 4.1 -.- 2.1 -.- BUZKOY-NIKSAR (TOKAT)
03:03:22 36.6733 23.0462 9.1 -.- 3.5 -.- YUNANISTAN
03:01:45 36.5640 31.7395 1.2 -.- 2.5 -.- YESILKOY ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)
02:31:33 39.8000 41.8448 6.1 -.- 2.0 -.- YEMLIK-KOPRUKOY (ERZURUM)
02:07:47 39.8448 41.8700 8.0 -.- 1.3 -.- KAYABASI-KOPRUKOY (ERZURUM)
01:24:09 39.7830 41.8228 12.6 -.- 0.9 -.- DUATEPE-KOPRUKOY (ERZURUM)
00:56:43 40.9205 41.9263 4.9 -.- 2.7 -.- GUNYAYLA-YUSUFELI (ARTVIN)
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- Prof. Dr. Özkaymak'tan deprem uyarısı: 6.8 büyüklüğüne kadar...- Perre Antik Kenti'ndeki konutlar, 6'ncı ve 7'nci yüzyıllardaki depremlerden etkilenmiş.
Erzurum Valiliği koordinesinde AFAD, 112 Acil Sağlık, UMKE, Kızılay, jandarma, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Büyükşehir Belediyesinden oluşan çok sayıda ekip depremden etkilenen Topçu, Söylemez ve Duatepe Mahallelerindeki çalışmalarına devam ediyor.
AFAD tarafından tırlarla söz konusu mahallelere getirilen 15 konteyner, vinç yardımıyla indirilerek evi kullanılmaz durumdaki vatandaşlara teslim ediliyor.
Ekiplerin mahallelerde hasar tespit çalışmalarına devam ettiği bölgede Kızılay ekipleri de vatandaşların gıda ihtiyaçlarını gideriyor.
Türk Kızılay Erzurum Şube Başkanı Hüseyin Bozhalil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Köprüköy'deki vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.
Depremden hemen sonra Kızılay ekiplerinin bölgeye intikal ettiğini anlatan Bozhalil, "Afet mağdurlarımıza sıcak çorba, çay ve yemek ikramında bulunduk. Kızılay olarak toplam 12 personelimiz ve 2 ikram aracımız, 4 de tespit aracımız bölgede görev alıyor." dedi.