Son dakika deprem mi oldu? 21 Kasım Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası

Erzurum'da dün meydana gelen merkez üssü Köprüköy ilçesindeki 5,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlara konteyner evler teslim edilmeye başlandı.



Erzurum Valiliği koordinesinde AFAD, 112 Acil Sağlık, UMKE, Kızılay, jandarma, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Büyükşehir Belediyesinden oluşan çok sayıda ekip depremden etkilenen Topçu, Söylemez ve Duatepe Mahallelerindeki çalışmalarına devam ediyor.



AFAD tarafından tırlarla söz konusu mahallelere getirilen 15 konteyner, vinç yardımıyla indirilerek evi kullanılmaz durumdaki vatandaşlara teslim ediliyor.



Ekiplerin mahallelerde hasar tespit çalışmalarına devam ettiği bölgede Kızılay ekipleri de vatandaşların gıda ihtiyaçlarını gideriyor.



Türk Kızılay Erzurum Şube Başkanı Hüseyin Bozhalil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Köprüköy'deki vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.



Depremden hemen sonra Kızılay ekiplerinin bölgeye intikal ettiğini anlatan Bozhalil, "Afet mağdurlarımıza sıcak çorba, çay ve yemek ikramında bulunduk. Kızılay olarak toplam 12 personelimiz ve 2 ikram aracımız, 4 de tespit aracımız bölgede görev alıyor." dedi.