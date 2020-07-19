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Haber Giriş: 19 Temmuz 2020 - 10:58,

Son dakika deprem mi oldu? 19 Temmuz Kandilli son depremler haritası

Son depremler 19 Temmuz 2020 tarihinde meydana gelen sarsıntıları öğrenmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz aylarda art arda sarsıntılar yaşayan Elazığ, Malatya ve Manisa bölgesinde halen devam eden depremler, son haftalarda Bingöl'ün de listeye eklenmesi ile birlikte bölge halkı tarafından da yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler aracılığıyla bilgi edinebilen vatandaşlar, dilerlerse rasathanenin son depremler haritası ile de detayları öğrenebiliyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, son dakika depremler listesi

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Yurdun pek çok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 19 Temmuz 2020 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu

Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
08:14:31 38.2657 38.7878 19.1 -.- 1.7 -.- KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA)
07:59:09 36.4885 28.7118 5.0 -.- 1.9 -.- AKDENIZ
07:35:36 40.1150 29.9727 4.5 -.- 1.5 -.- ABBASLIK-(BILECIK)
06:53:00 35.4835 27.9465 1.2 -.- 1.9 -.- AKDENIZ
06:52:32 38.3050 38.7215 5.9 -.- 2.6 -.- KAMISTAS-(MALATYA)
06:43:08 39.2990 40.6810 5.0 -.- 2.2 -.- CEVRELI-ADAKLI (BINGOL)
05:30:12 38.7602 27.7097 11.5 -.- 1.6 -.- NURIYE-SARUHANLI (MANISA)
05:23:24 38.2345 38.7683 5.0 -.- 2.9 -.- ORMANICI-PUTURGE (MALATYA)
04:52:42 37.0083 28.5243 17.6 -.- 0.9 -.- CORUS-ULA (MUGLA)
04:26:48 36.6180 28.0662 5.0 -.- 1.4 -.- TASLICA-MARMARIS (MUGLA)
04:08:54 38.5627 39.6202 8.2 -.- 1.6 -.- KARTALDERE-MADEN (ELAZIG)
03:20:37 36.9925 28.5312 15.2 -.- 1.1 -.- CORUS-ULA (MUGLA)
03:08:47 39.0465 30.2635 3.7 -.- 2.9 -.- HACIBEYLI-IHSANIYE (AFYONKARAHISAR)
02:36:13 36.9257 29.3267 14.9 -.- 1.6 -.- GURSU-CAMELI (DENIZLI)
02:35:05 38.6047 39.5335 9.8 -.- 2.8 -.- DEGIRMENONU-(ELAZIG)
02:07:53 38.3152 38.6667 7.0 -.- 2.1 -.- KAMISTAS-(MALATYA)
01:54:37 40.7095 33.0615 7.7 -.- 1.9 -.- GUZELYURT-CERKES (CANKIRI)
01:44:51 36.2155 31.4518 24.0 -.- 2.8 -.- ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)
00:57:27 36.1148 30.1298 43.4 -.- 1.5 -.- FINIKE ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)
00:38:14 38.6750 43.1405 5.0 -.- 2.3 -.- MOLLAKASIM-(VAN)

KANDİLLİ DEPREM HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

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Deprem yaşanan Elazığ’da valilik koordinesinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından 17 noktada kurulan müracaat ofislerine ilk bir ayda 20 bin 40 depremzede hak sahipliği için başvuru yaptı. Başvuruların 13 Ağustos'a kadar devam edeceği belirtildi.

24 Ocak'ta meydana gelen 37'si Elazığ'da, 4'ü Malatya'da olmak üzere 41 kişinin hayatını kaybettiği binlerce yapının hasar gördüğü 6.8'lik deprem sonrasında hak sahipliği başvuruları 15 Haziran itibariyle başladı. Kent genelinde 17 müracaat ofisinde 70 kişilik ekip ilk bir ay içerisinde 20 bin 40 depremzenin hak sahipliğine başvurusunu aldı.

Hasar tespit raporlarında yapıları yıkık, ağır, orta ve az hasarlı olan afetzedelerin belirlenen evraklarla merkezlere başvurusunu sürdürmeye devam ettiği ve sürecin 13 Ağustos itibariyle sona ereceği aktarıldı. Başvuru süresinin bitmesinin ardından komisyon tarafından hak sahipliği listesini ilan edeceği kaydedildi.

31 ayda 20 bin 40 afetzedenin işlemlerini yaptık
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"1 ayda 20 bin 40 afetzedenin işlemlerini yaptık"

15 Haziran’da hak sahipliği ve borçlandırma sürecinin başladığını belirten İl AFAD Müdürü Osman Pıhtılı, "13 Ağustos’a kadar alacağız. Süreç devam ediyor. Şu ana kadar 20 bin 40 afetzede vatandaşımızın hak sahipliği ve borçlandırma işlemlerini yaptık. Bu hafta özellikle korona nedeniyle TC.’sinin son rakamına göre aldık. Ancak yasal süre tamamlanmadığı için bu süre içerisinde başvuru yapamamış olanlar, özel durumu olanlar veya il dışında olup gelememiş olanlar, 13 Ağustos’a kadar başvurularına devam edecekler” dedi.

470 kişilik ekip başvuruları alıyor
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"70 kişilik ekip başvuruları alıyor"

10 okul ve 3 ilçede toplam 17 müracaat ofisinden başvuruları aldıklarını dile getiren Pıhtılı, “Hak sahipliği için 70 kişilik bir ekip çalışıyor. Okullardan evrak alımı, kurumda veri girişleri ve komisyon incelemeleri süreci devam ediyor. Şu anda konutları Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından hasarlı görülen vatandaşlarımızın hasarlı yapılarına ait mülkiyeti ispatlayıcı belgeler isteniyor. Bunlar, hasarlı yapısına ait tapu, kendisine ve eşine ait kimliği, konutuna ait bir fatura veya emlak beyannamesi ile komisyona müracaatlarını yapıyorlar. Benim yapım depremde zarar gördü, bende devletin yapacağı yeni konut iş yerleri veya ahırdan almak istiyorum, orta hasarlı ise binamı güçlendirmek için devletten destek kredisini kullanmak istiyorum diyor. Buradaki evraklar üzerinden veri girişleri yapılıyor. Sistem üzerinden komisyon inceleme yapıyor. Mülkiyetini ispatlayanlar hak sahibi olacak.13 Ağustos'tan sonra hak sahipliği komisyon kararları açıklanacak. Hak sahibi olanlara yeni konut, iş yeri ve ahır verilecek”ifadelerini kullandı.

Hak sahipliği başvurusunda bulunduklarını belirten afetzedelerden Gülzemin Özrenk Aydın, "24 Ocak’ta yaşanan malum deprem sebebiyle Üniversite Mahallesi’ndeki evimizin az hasarlı olduğu tespit edilmişti. Ancak apartman sakinlerinin bir kişinin başvurusu üzerine o rapor değiştirildi orta hasarlıya çevrildi. Biz de hukuki işlem başlatıp hak sahipliği belgesi almak üzere buraya başvurduk. Sonucu bekleyeceğiz” diye konuştu.

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