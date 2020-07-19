Son dakika deprem mi oldu? 19 Temmuz Kandilli son depremler haritası

"70 kişilik ekip başvuruları alıyor" 10 okul ve 3 ilçede toplam 17 müracaat ofisinden başvuruları aldıklarını dile getiren Pıhtılı, “Hak sahipliği için 70 kişilik bir ekip çalışıyor. Okullardan evrak alımı, kurumda veri girişleri ve komisyon incelemeleri süreci devam ediyor. Şu anda konutları Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından hasarlı görülen vatandaşlarımızın hasarlı yapılarına ait mülkiyeti ispatlayıcı belgeler isteniyor. Bunlar, hasarlı yapısına ait tapu, kendisine ve eşine ait kimliği, konutuna ait bir fatura veya emlak beyannamesi ile komisyona müracaatlarını yapıyorlar. Benim yapım depremde zarar gördü, bende devletin yapacağı yeni konut iş yerleri veya ahırdan almak istiyorum, orta hasarlı ise binamı güçlendirmek için devletten destek kredisini kullanmak istiyorum diyor. Buradaki evraklar üzerinden veri girişleri yapılıyor. Sistem üzerinden komisyon inceleme yapıyor. Mülkiyetini ispatlayanlar hak sahibi olacak.13 Ağustos'tan sonra hak sahipliği komisyon kararları açıklanacak. Hak sahibi olanlara yeni konut, iş yeri ve ahır verilecek”ifadelerini kullandı.



Hak sahipliği başvurusunda bulunduklarını belirten afetzedelerden Gülzemin Özrenk Aydın, "24 Ocak’ta yaşanan malum deprem sebebiyle Üniversite Mahallesi’ndeki evimizin az hasarlı olduğu tespit edilmişti. Ancak apartman sakinlerinin bir kişinin başvurusu üzerine o rapor değiştirildi orta hasarlıya çevrildi. Biz de hukuki işlem başlatıp hak sahipliği belgesi almak üzere buraya başvurduk. Sonucu bekleyeceğiz” diye konuştu.