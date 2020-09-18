Son dakika deprem mi oldu? 18 Eylül Kandilli son depremler haritası
Son depremler 18 Eylül 2020 tarihinde meydana gelen sarsıntıları öğrenmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz aylarda art arda sarsıntılar yaşayan Elazığ, Malatya ve Manisa bölgesinde halen devam eden depremler, son günlerde Akdeniz'in de listeye eklenmesi ile birlikte bölge halkı tarafından da yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler aracılığıyla bilgi edinebilen vatandaşlar, dilerlerse rasathanenin son depremler haritası ile de detayları öğrenebiliyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, son dakika depremler listesi
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Yurdun pek çok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 18 Eylül 2020 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.47'de Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Depremin 15 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.
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Muş'un Korkut ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.15'de Muş'un Korkut ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Depremin 13 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.
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MUŞ ve Malatya’da deprem meydana geldi. Her iki ilde meydana gelen depremler can ve mal kaybına yol açmazken, hissedildiği bölgelerde endişe yarattı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) alınan bilgiye göre saat 03.15’te merkez üssü Muş’un Korkut ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 13.14 kilometre derinlikte meydana gelen deprem Korkut ilçesi ile çevresinden hissedildi. İlk belirlemelere göre can ve mal kaybına yolaçmayan deprem, hissedildiği bölgelerde kısa sürede endişe yarattı.
Öte yandan Malatya’da ise saat 03.47’de merkez üssü Hekimhan ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Hekimhan ve çevresinden hissedilen deprem, zeminden 15.02 kilometre derinlikte meydana geldi. Deprem can ve mal kaybına yol açmazken, hissedildiği bölgelerde endişe yarattı.