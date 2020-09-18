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Haber Giriş: 18 Eylül 2020 - 08:05 | 

Son dakika deprem mi oldu? 18 Eylül Kandilli son depremler haritası

Son depremler 18 Eylül 2020 tarihinde meydana gelen sarsıntıları öğrenmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz aylarda art arda sarsıntılar yaşayan Elazığ, Malatya ve Manisa bölgesinde halen devam eden depremler, son günlerde Akdeniz'in de listeye eklenmesi ile birlikte bölge halkı tarafından da yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler aracılığıyla bilgi edinebilen vatandaşlar, dilerlerse rasathanenin son depremler haritası ile de detayları öğrenebiliyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, son dakika depremler listesi

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Yurdun pek çok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 18 Eylül 2020 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu

Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
06:05:43 35.8275 28.2575 2.3 -.- 1.5 -.- AKDENIZ
06:04:12 38.6932 41.9778 3.1 -.- 2.1 -.- SAZLIKBASI-KORKUT (MUS)
05:52:21 38.4343 25.6952 12.1 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI
05:12:04 36.9803 27.6287 4.9 -.- 1.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
05:06:06 36.9407 27.5465 6.1 -.- 2.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
04:50:02 36.9515 27.5852 9.7 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
04:42:39 36.9392 27.5383 2.4 -.- 2.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
04:41:44 36.9087 27.5420 3.2 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
03:59:37 38.6652 38.1828 7.3 -.- 2.1 -.- KARACA-YAZIHAN (MALATYA)
03:50:33 37.8433 27.2673 9.8 -.- 1.4 -.- KUSADASI (AYDIN)
03:48:49 37.8253 27.3040 11.0 -.- 1.5 -.- SOGUCAK-KUSADASI (AYDIN)
03:47:49 38.7017 38.1097 5.0 -.- 3.9 3.9 AKYAZI-YAZIHAN (MALATYA)
03:44:45 37.8390 27.2773 8.9 -.- 1.6 -.- KUSADASI (AYDIN)
03:42:16 37.8395 27.2512 13.6 -.- 1.6 -.- KUSADASI (AYDIN)
03:41:53 38.7990 42.0487 4.3 -.- 1.8 -.- CALAPLI-KORKUT (MUS)
03:39:36 37.8273 27.2528 10.2 -.- 1.8 -.- KUSADASI (AYDIN)
03:29:28 38.6890 42.0342 9.7 -.- 1.7 -.- GEDIKPINAR-GUROYMAK (BITLIS)
03:23:39 38.6767 41.9733 6.9 -.- 2.4 -.- SAZLIKBASI-KORKUT (MUS)
03:21:13 38.7223 42.0323 29.6 -.- 1.7 -.- YUNOREN-KORKUT (MUS)
03:20:35 38.6668 41.9697 10.2 -.- 1.6 -.- SAZLIKBASI-KORKUT (MUS)
03:15:09 38.6787 41.9723 5.0 -.- 4.0 4.1 SAZLIKBASI-KORKUT (MUS)
03:08:29 38.4212 39.2460 5.4 -.- 0.9 -.- SOGUKPINAR-SIVRICE (ELAZIG)
02:58:02 36.9233 27.5075 6.9 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
02:51:34 36.2918 27.1163 109.0 -.- 2.5 -.- AKDENIZ
02:51:23 38.8180 42.0585 8.0 -.- 1.8 -.- CINARARDI-KORKUT (MUS)
02:41:30 38.6767 38.1717 8.6 -.- 1.9 -.- BOZTEPE-YAZIHAN (MALATYA)
02:32:56 35.9318 22.3720 28.0 -.- 4.1 -.- YUNANISTAN
02:19:09 38.7188 41.9865 5.4 -.- 1.1 -.- SARMASIK-KORKUT (MUS)
02:01:44 38.3872 44.1382 43.9 -.- 2.0 -.- KARAHISAR-SARAY (VAN)
01:52:01 39.2710 41.6192 15.7 -.- 1.4 -.- ALINTERI-HINIS (ERZURUM)
01:51:08 36.5148 29.0727 24.7 -.- 1.2 -.- UZUNYURT-FETHIYE (MUGLA)
01:42:19 38.9565 27.7222 4.6 -.- 1.9 -.- BUNYANOSMANIYE-AKHISAR (MANISA)
01:40:28 38.6540 38.1075 7.5 -.- 1.4 -.- ALICAN-YAZIHAN (MALATYA)
01:24:30 38.6875 31.7702 12.0 -.- 1.1 -.- KUZOREN-YUNAK (KONYA)
01:23:40 38.6973 38.1245 2.0 -.- 3.4 3.4 AKYAZI-YAZIHAN (MALATYA)
01:14:05 36.9572 27.5433 8.1 -.- 1.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
00:21:30 35.5082 31.5010 2.2 -.- 2.0 -.- AKDENIZ
00:17:18 40.8143 30.9188 4.7 -.- 2.7 -.- DEREKOY-GUMUSOVA (DUZCE) REVIZE01 (00:17:18)
00:13:04 35.5070 31.4348 5.3 -.- 3.5 3.5 AKDENIZ

KANDİLLİ DEPREM HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

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Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.47'de Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Depremin 15 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

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Muş'un Korkut ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.15'de Muş'un Korkut ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Depremin 13 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

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MUŞ ve Malatya’da deprem meydana geldi. Her iki ilde meydana gelen depremler can ve mal kaybına yol açmazken, hissedildiği bölgelerde endişe yarattı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) alınan bilgiye göre saat 03.15’te merkez üssü Muş’un Korkut ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 13.14 kilometre derinlikte meydana gelen deprem Korkut ilçesi ile çevresinden hissedildi. İlk belirlemelere göre can ve mal kaybına yolaçmayan deprem, hissedildiği bölgelerde kısa sürede endişe yarattı.

Öte yandan Malatya’da ise saat 03.47’de merkez üssü Hekimhan ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Hekimhan ve çevresinden hissedilen deprem, zeminden 15.02 kilometre derinlikte meydana geldi. Deprem can ve mal kaybına yol açmazken, hissedildiği bölgelerde endişe yarattı.

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