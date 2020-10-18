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Haber Giriş: 18 Ekim 2020 - 14:55 | 

Son dakika deprem mi oldu? 18 Ekim Kandilli son depremler haritası

Son depremler 18 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen sarsıntıları öğrenmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz aylarda art arda sarsıntılar yaşayan Elazığ, Malatya ve Manisa bölgesinde halen devam eden depremler, son günlerde Akdeniz'in de listeye eklenmesi ile birlikte bölge halkı tarafından da yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler aracılığıyla bilgi edinebilen vatandaşlar, dilerlerse rasathanenin son depremler haritası ile de detayları öğrenebiliyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, son dakika depremler listesi

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Yurdun pek çok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 18 Ekim 2020 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu

Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ --------------
14:19:18 36.9532 27.3425 6.5 -.- 3.7 3.7 GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
12:47:12 38.4793 39.2962 2.5 -.- 2.6 -.- BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG)
11:47:27 39.6107 24.3608 1.4 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI
11:39:50 35.3555 34.9688 26.0 -.- 2.6 -.- AKDENIZ
11:07:14 39.1520 23.4402 5.5 -.- 4.3 4.3 YUNANISTAN
10:44:27 38.5095 25.8010 5.3 -.- 2.7 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI)
09:27:04 38.1055 38.6547 4.8 -.- 1.9 -.- CAMLIDERE-PUTURGE (MALATYA)
07:46:35 37.9887 34.0810 10.1 -.- 2.2 -.- OBRUK-BOR (NIGDE)
07:30:46 35.5880 26.2582 4.4 -.- 2.5 -.- AKDENIZ
07:10:23 38.6587 43.0703 4.3 -.- 2.8 -.- VAN GOLU
07:04:46 35.5735 26.3203 6.5 -.- 2.7 -.- AKDENIZ
06:56:20 34.7457 26.7503 10.8 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
05:16:08 40.7805 31.7178 15.1 -.- 1.6 -.- TATLAR-(BOLU)
04:54:19 38.2468 38.7128 1.9 -.- 1.9 -.- CAYKOY-PUTURGE (MALATYA)
04:41:53 34.8330 26.5413 22.6 -.- 3.3 3.4 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
04:40:57 40.6323 29.0720 5.4 -.- 1.7 -.- TESVIKIYE-CINARCIK (YALOVA)
04:13:37 38.4560 25.8102 15.4 -.- 1.8 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI)
03:28:22 35.7938 29.9292 5.0 -.- 2.6 -.- AKDENIZ
03:10:57 38.2637 27.4675 23.7 -.- 1.0 -.- ORMANKOY-TORBALI (IZMIR)
03:01:20 39.1977 40.1288 5.0 -.- 1.7 -.- BATIAYAZ-YAYLADERE (BINGOL)
02:54:37 37.8163 29.0180 9.3 -.- 1.2 -.- ALTINTEPE-SARAYKOY (DENIZLI)
01:27:58 38.4703 39.1540 23.2 -.- 1.2 -.- KAVALLI-SIVRICE (ELAZIG)
01:21:34 39.2878 43.3237 4.5 -.- 1.9 -.- GERGILI-ERCIS (VAN)
01:20:52 39.3550 40.6798 21.1 -.- 1.8 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL)
01:09:32 37.8743 29.9600 16.4 -.- 1.3 -.- BASMAKCI (AFYONKARAHISAR)
00:56:06 39.0753 27.8503 4.7 -.- 1.8 -.- SELCIKLI-AKHISAR (MANISA)
00:51:26 39.0657 27.8175 14.9 -.- 2.0 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA)

KANDİLLİ DEPREM HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

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Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde saat 11.07'de 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin, yaklaşık 8 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu Marmara ve Ege bölgeleri arasında geçiş kapısı olan Bursa’nın afet güvenliğinin, Tükiye’nin güvenliği açasından önemli bir noktada olduğunu söyledi. Güllüoğlu, "Ülkemizin geleceği açısından Bursa’nın afetlere hazırlığı Türkiye’nin afetlere hazırlığı açısından önemli olacaktır diye düşünüyoruz" dedi.

Altı yıl önce yürürlüğe giren Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında Bursa’nın da Afet planı hazırlandı. 26 çalışma grubunu içine alan plan kapsamında beslenme, barınma ve hasar tespit çalışma guruplarının faaliyetleri masaya yatırıldı.

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AFAD Bursa İl Müdürlüğü’nde yapılan değerlendirme toplantısına AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Arslan, Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan, Bursa İl Afet ve Acil Durum Müdürü Yalçın Mumcu katıldı. Yapılan değerlendirme toplantılarının risk azaltma ve özellikle müdahale kapsamında kurumların afet öncesi, sırası ve sonrasında neler yapabileceklerini ortaya koyması ve planların uygulanabilirliği açısından faydalı olması amaçlandığı bildirildi.

Değerlendirme toplantısının basına açık olan kısmında konuşan AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu, afetlerin gerçeğinde ötesinde hayatın artık bir parçası olduğunu söyledi. Güllüoğlu, afetin farkında olarak yapılan her işin afet gündemini akılda tutarak yapılması gerektiğini belirterek, "Bursa içinde ve Bursa’nın yakınlarından geçen fay hatları, Marmara’dan geçen fay hattı, Bursa içinde tehlike arzetmektedir. O yüzden oluşturabileceği yıkımlar ne olur? Nasıl bir etkileşim oluşur? diye elimizdeki senaryolarımızla kurumlarımızı konular üzerinden ortak çalışma kültürüyle birlikte hazırlamaya çalışıyoruz. Afet yönetimini sadece tek başına AFAD yapamaz. Altından kalkamaz ama kurumların birlikte el ele Elazığ’da olduğu gibi Giresun ve daha önceki afetlerde olduğu gibi ortak çalışmasıyla biz ancak afetleri yönetebiliyoruz. Bursa gittikçe önemi artan bir şehir.

Limanlarıyla, bulunduğu aksla Marmara Bölgesiyle Ege ile kavşak noktası olması sebebiyle Bursa’nın güvenliği Türkiye’nin güvenliği açısından da çok önemli bir noktada. Yapacağımız çalışmaları sadece bir bireyin daha hayatını kurtarmanın yanı sıra ülkemizin geleceği açısından Bursa’nın afetlere hazırlığı Türkiye’nin afetlere hazırlığı açısından önemli olacaktır diye düşünüyoruz" dedi.

Bursa Valisi Yakup Canbolat ise Bursa'nın afet ve deprem riski yüksek olan illerden bir tanesi olmakla beraber sanayisi ve ekonomisi hasebiyle de Türkiye'nin ikinci büyük ihracata sahip ili ve sanayi büyüklüğü açısından da Türkiye'nin 4. büyük şehri olduğunu söyledi. Canbolat, "Bakıldığı zaman bu özelliklerin her türlü tehlikeye ve afete karşı korunması da biz idarecilerin görevi buna her zaman Buna her zaman hazırlıklı olmalıyız. Deprem ve afet gelmeden önce de her türlü tedbiri yapılabilecek iyileştirmeler varsa da bunları bir an önce geliştirmenin yöntemlerini aramalıyız" dedi.

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