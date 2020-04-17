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Haber Giriş: 17 Nisan 2020 - 08:28,

Son dakika deprem haritası: Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası

Son depremler 17 Nisan 2020 tarihinde meydana gelen sarsıntıları öğrenmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz aylarda art arda sarsıntılar yaşayan Elazığ, Malatya ve Manisa bölgesinde halen devam eden depremler, bölge halkı tarafından da yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler aracılığıyla bilgi edinebilen vatandaşlar, dilerlerse rasathanenin son depremler haritası ile de detayları öğrenebiliyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, son dakika depremler listesi

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Yurdun pek çok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 17 Nisan 2020 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu

SON DEPREMLER

Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- 
08:02:06 38.1357 44.5117 17.4 -.- 2.8 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI
07:58:42 39.4822 25.1935 7.8 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI
07:50:18 38.3035 38.9128 4.8 -.- 2.4 -.- TOSUNLU-PUTURGE (MALATYA)
06:17:14 38.9483 27.9025 9.0 -.- 1.8 -.- CAMONU-AKHISAR (MANISA)
05:42:10 40.5382 36.7032 4.1 -.- 0.9 -.- EFEKOY-(TOKAT)
05:36:30 38.9993 27.9125 1.6 -.- 1.1 -.- YENICE-AKHISAR (MANISA)
05:13:47 39.1332 29.0527 11.1 -.- 1.8 -.- KAPIKAYA-SIMAV (KUTAHYA)
05:13:08 39.5822 26.4493 7.4 -.- 1.5 -.- HUSEYINFAKI-AYVACIK (CANAKKALE)
04:57:14 38.3107 38.8010 7.9 -.- 1.8 -.- BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA)
04:39:23 38.3703 38.8898 17.4 -.- 1.5 -.- KAYABAGLARI-SIVRICE (ELAZIG)
04:35:27 38.2920 38.8247 3.2 -.- 2.6 -.- BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA)
04:25:51 40.7703 27.4737 16.8 -.- 1.5 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
04:07:30 37.1008 28.4445 18.9 -.- 1.4 -.- ULA (MUGLA)
03:56:25 38.7417 43.2975 22.1 -.- 1.7 -.- GUVENCLI-(VAN)
03:45:59 38.9955 27.8403 12.4 -.- 1.4 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)
03:17:41 38.9618 27.8288 12.9 -.- 1.4 -.- MEDAR-AKHISAR (MANISA)
03:14:33 39.0710 27.8385 3.7 -.- 1.3 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA)
03:04:46 36.9520 28.3777 9.4 -.- 1.5 -.- YESILCAM-ULA (MUGLA)
03:02:29 36.9242 27.3378 3.1 -.- 1.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
02:44:39 39.0148 27.8525 8.4 -.- 1.1 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)
02:36:04 38.4165 44.1820 6.6 -.- 1.9 -.- KARAHISAR-SARAY (VAN)
02:17:59 38.9955 27.8460 4.1 -.- 1.3 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)
01:27:07 38.9735 27.8518 10.2 -.- 1.6 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA)
01:21:21 39.1160 27.8170 1.5 -.- 3.3 3.2 KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)
01:11:13 36.3520 35.3072 5.0 -.- 1.3 -.- AKDENIZ
00:37:40 36.9305 27.3517 10.5 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
00:36:43 36.9590 27.3580 8.8 -.- 2.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
00:19:31 37.4020 36.0497 5.3 -.- 1.7 -.- YUSUFIZZETTIN-KADIRLI (OSMANIYE)
KANDİLLİ DEPREM HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

2

Elazığ’da depremde boşaltılan bir binanın çatı katında çıkan yangın, yanındaki 2 binanın çatısına sıçradı. Yangın, itfaiyenin 1 saatten fazla süren çalışmasıyla söndürüldü

Yangın, merkeze bağlı Rızaiye Şehit Nadir Ozan sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, depremde aldığı hasardan dolayı boşaltılan 5 katlı bir apartmanın çatı katından henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.Yangın bitişiğindeki binaların çatısına da sıçradı. Olay yerine Polis ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 1 saatten fazla süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürdü.

Öteyandan mahalle sakinlerinde panik oluşturan 3 çatının zarar gördüğü yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Orta Amerika ülkesi Honduras'ta 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, merkez üssü Karayip Denizi'nde Honduras'ın kuzeydoğusundaki Guanaja Adası'nın 62 kilometre kuzeydoğusu olan depremin, yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildiği belirtildi.

Açıklamada, Orta Amerika ülkelerinin yanı sıra Meksika'nın Yucatan Yarımadası'nda hissedilen depremin can veya mal kaybına neden olmadığı bildirildi.

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Geçtiğimiz aylarda meydana gelen depremde ağır hasar görmesi nedeniyle yıkılan Kırkağaç ilçesi Alifakı Camii'nin minaresi Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden yapılıyor. Tamamlandığında 32 metre yüksekliğinde olacak olan minare de inşaat çalışmaları hızla devam ediyor.

Ocak ayında deprem afetiyle sarsılan Akhisar ve Kırkağaç ilçelerinin bağlı mahallelerinde çok sayıda yapı hasar gördü. Zarar gören yapılardan biri de Kırkağaç ilçesindeki Alifakı Camii'nin minaresi oldu. Depremde ağır hasar gören ve risk taşıyan caminin minaresi Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından kontrollü bir şekilde yıkıldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de yıkılan minarenin yerine yenisinin yapılması için geçtiğimiz aylarda talimat verdi. Başkan Ergün'ün talimatının ardından harekete geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, yeni minarenin yapımına hızla başladı.

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Çalışmalar hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, “Minarede, inşaat çalışmalarımız şuan planlanan şekilde devam ediyor. Tamamlandığında 32 metre yüksekliğinde olacak olan minarenin şuan 16 metresi tamamlandı” dedi.

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