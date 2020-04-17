Son dakika deprem haritası: Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası
Son depremler 17 Nisan 2020 tarihinde meydana gelen sarsıntıları öğrenmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz aylarda art arda sarsıntılar yaşayan Elazığ, Malatya ve Manisa bölgesinde halen devam eden depremler, bölge halkı tarafından da yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler aracılığıyla bilgi edinebilen vatandaşlar, dilerlerse rasathanenin son depremler haritası ile de detayları öğrenebiliyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, son dakika depremler listesi
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Yurdun pek çok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 17 Nisan 2020 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu
Elazığ’da depremde boşaltılan bir binanın çatı katında çıkan yangın, yanındaki 2 binanın çatısına sıçradı. Yangın, itfaiyenin 1 saatten fazla süren çalışmasıyla söndürüldü
Yangın, merkeze bağlı Rızaiye Şehit Nadir Ozan sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, depremde aldığı hasardan dolayı boşaltılan 5 katlı bir apartmanın çatı katından henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.Yangın bitişiğindeki binaların çatısına da sıçradı. Olay yerine Polis ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 1 saatten fazla süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürdü.
Öteyandan mahalle sakinlerinde panik oluşturan 3 çatının zarar gördüğü yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Orta Amerika ülkesi Honduras'ta 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, merkez üssü Karayip Denizi'nde Honduras'ın kuzeydoğusundaki Guanaja Adası'nın 62 kilometre kuzeydoğusu olan depremin, yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildiği belirtildi.
Açıklamada, Orta Amerika ülkelerinin yanı sıra Meksika'nın Yucatan Yarımadası'nda hissedilen depremin can veya mal kaybına neden olmadığı bildirildi.
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Geçtiğimiz aylarda meydana gelen depremde ağır hasar görmesi nedeniyle yıkılan Kırkağaç ilçesi Alifakı Camii'nin minaresi Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden yapılıyor. Tamamlandığında 32 metre yüksekliğinde olacak olan minare de inşaat çalışmaları hızla devam ediyor.
Ocak ayında deprem afetiyle sarsılan Akhisar ve Kırkağaç ilçelerinin bağlı mahallelerinde çok sayıda yapı hasar gördü. Zarar gören yapılardan biri de Kırkağaç ilçesindeki Alifakı Camii'nin minaresi oldu. Depremde ağır hasar gören ve risk taşıyan caminin minaresi Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından kontrollü bir şekilde yıkıldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de yıkılan minarenin yerine yenisinin yapılması için geçtiğimiz aylarda talimat verdi. Başkan Ergün'ün talimatının ardından harekete geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, yeni minarenin yapımına hızla başladı.
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Çalışmalar hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, “Minarede, inşaat çalışmalarımız şuan planlanan şekilde devam ediyor. Tamamlandığında 32 metre yüksekliğinde olacak olan minarenin şuan 16 metresi tamamlandı” dedi.