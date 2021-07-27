Son dakika deprem haritası: Deprem mi oldu? 27 Temmuz Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası
Son depremler haritası içerisine yeni bilgiler eklenmeye devam ediyor. Son depremler 27 Temmuz tarihinde meydana gelen sarsıntıları öğrenmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde art arda sarsıntılar yaşayan Ege bölgesinde halen devam eden depremler, bugün Akdeniz'in de listeye eklenmesi ile birlikte bölge halkı tarafından da yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler aracılığıyla bilgi edinebilen vatandaşlar, dilerlerse rasathanenin son depremler haritası ile de detayları öğrenebiliyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, son dakika depremler listesi
Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 27 Temmuz 2021 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu
SON DEPREMLER 27 TEMMUZ 2021
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ --------------
07:22:42 35.9805 27.6248 8.8 -.- 1.9 -.- AKDENIZ
07:00:39 36.3205 27.1368 9.8 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
05:24:00 36.3708 27.0667 24.9 -.- 1.7 -.- AKDENIZ
05:19:15 36.3207 27.1658 16.8 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
05:18:02 36.3408 27.0708 8.9 -.- 2.0 -.- AKDENIZ
04:40:18 38.9413 26.0107 8.2 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI
04:28:55 38.9335 26.0645 8.7 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI
04:22:24 38.8958 25.8752 9.4 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI
04:21:16 38.9035 25.8857 14.2 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI
04:20:18 38.9647 26.0848 5.0 -.- 1.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
04:15:23 40.2820 36.7180 5.0 -.- 1.2 -.- CAT-(TOKAT)
04:04:57 39.0043 26.1002 8.6 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
03:49:37 38.9638 26.0868 9.6 -.- 1.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
03:32:48 39.5942 26.4667 11.2 -.- 1.1 -.- TARTISIK-AYVACIK (CANAKKALE)
03:18:34 38.9740 26.0928 5.6 -.- 2.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
03:17:02 40.1343 24.9250 16.0 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI
03:06:44 37.8113 27.0270 8.8 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
01:34:50 38.8908 25.9662 8.4 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI
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