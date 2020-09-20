Son dakika deprem haritası: Deprem mi oldu? 20 Eylül Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası
Son depremler 20 Eylül 2020 tarihinde meydana gelen sarsıntıları öğrenmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Son zamanlarda art arda sarsıntılar yaşayan Elazığ, Malatya ve Manisa bölgesinde halen devam eden depremler, bölge halkı tarafından da yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler aracılığıyla bilgi edinebilen vatandaşlar, dilerlerse rasathanenin son depremler haritası ile de detayları öğrenebiliyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, son dakika depremler listesi
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Son depremler, şiddeti ve merkez bilgileri ile internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 20 Eylül 2020 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu
Malatya'da saat 08:45'te merkez üssü Hekimhan ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı, depremin derinliğinin 7 km olduğunu duyurdu.
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19 Eylül Cumartesi günü Adana’nın Ceyhan ilçesinde merkez üssü Hamdilli Mahallesi olan 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle ilçede sallanan evlerde oturan vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.30’da Adana’nın Ceyhan ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.Depremin 8,4 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.Öte yandan, depremde sallanan ilçedeki evlerde oturan vatandaşlar kendilerini dışarı attı. Depremi hisseden 80 yaşındaki Meryem Övet isimli vatandaş, korktuğunu ve evle sallandığını söyledi.