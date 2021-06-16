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Haber Giriş: 16 Haziran 2021 - 08:06 | 

Son dakika deprem haritası: Deprem mi oldu? 16 Haziran Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası

Son depremler haritası içerisine yeni bilgiler eklenmeye devam ediyor. Son depremle6 Haziran tarihinde meydana gelen sarsıntıları öğrenmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde art arda sarsıntılar yaşayan Ege bölgesinde halen devam eden depremler, bugün Akdeniz'in de listeye eklenmesi ile birlikte bölge halkı tarafından da yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler aracılığıyla bilgi edinebilen vatandaşlar, dilerlerse rasathanenin son depremler haritası ile de detayları öğrenebiliyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, son dakika depremler listesi

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1

Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 16 Haziran 2021 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu

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Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
07:38:31 36.4467 27.1458 2.1 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
06:46:12 34.6893 26.7600 46.0 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
06:08:01 37.9152 27.5787 5.4 -.- 1.7 -.- ABDURRAHMANLAR-GERMENCIK (AYDIN)
06:01:30 37.0113 34.4700 11.1 -.- 1.4 -.- CAGLARCA-TOROSLAR (MERSIN)
05:22:49 36.4855 27.2280 9.3 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
05:08:39 37.9123 27.2272 6.1 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
05:00:44 36.4253 27.1962 5.0 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
04:32:28 40.3433 27.0060 9.2 -.- 1.4 -.- DISBUDAK-LAPSEKI (CANAKKALE)
01:41:29 37.9213 27.1213 1.3 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
01:30:20 36.3873 27.1890 22.1 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
00:48:17 37.9767 27.1127 2.1 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
00:45:53 37.9860 27.0778 23.2 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
00:40:07 38.0582 32.6232 8.3 -.- 0.9 -.- SARICALAR-SELCUKLU (KONYA)
00:20:58 34.9392 24.7030 8.2 -.- 1.5 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
00:00:45 36.9930 29.6442 13.0 -.- 1.7 -.- COBANISA-FETHIYE (MUGLA)



KANDİLLİ DEPREM HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

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Elazığ'da meslek lisesi öğrencileri depremde hasar gördüğü için yeniden inşa edilen veya güçlendirilen okullara malzeme üretiyor.

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan 24 Ocak 2020 tarihli 6,8 büyüklüğündeki depremde hasar gören 33 okuldan 27'si yıkıldı.

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Devletin sunduğu imkanlar ve hayırseverlerin katkısı ile inşa çalışmalarına başlanan okullardan 17'sinin 2021-2022 eğitim öğretim yılında hizmete açılması bekleniyor.6 okulda ise güçlendirme çalışması yapıldı.

Elazığ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda bu okullar için belirlenen liste doğrultusunda malzeme ihtiyacını karşılamak için harekete geçti.

Öğrenciler ve öğretmenler sıra, masa ve dolapları yeni eğitim öğretim dönemine yetiştirmek için okulun atölyesinde yoğun bir çalışma yürütüyor.

9 bin 570 sıra, 319 masa, 319 dolap, okul idaresi için 51 masa, 17 öğretmenler odası için mobilya, 100 klasör dolabı, 51 bilgisayar masası, 450 sehpanın yapımını tamamlayan öğrenciler, ihtiyaç doğrultusunda üretimi sürdürüyor.

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