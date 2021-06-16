Son dakika deprem haritası: Deprem mi oldu? 16 Haziran Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası

Devletin sunduğu imkanlar ve hayırseverlerin katkısı ile inşa çalışmalarına başlanan okullardan 17'sinin 2021-2022 eğitim öğretim yılında hizmete açılması bekleniyor.6 okulda ise güçlendirme çalışması yapıldı.



Elazığ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda bu okullar için belirlenen liste doğrultusunda malzeme ihtiyacını karşılamak için harekete geçti.



Öğrenciler ve öğretmenler sıra, masa ve dolapları yeni eğitim öğretim dönemine yetiştirmek için okulun atölyesinde yoğun bir çalışma yürütüyor.



9 bin 570 sıra, 319 masa, 319 dolap, okul idaresi için 51 masa, 17 öğretmenler odası için mobilya, 100 klasör dolabı, 51 bilgisayar masası, 450 sehpanın yapımını tamamlayan öğrenciler, ihtiyaç doğrultusunda üretimi sürdürüyor.