Son dakika deprem haberleri: Bugün deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler verileri
Deprem, Türkiye'nin ana gündem konularından biri olmayı sürdürüyor. Fay hatları üzerinde bulunan ülkemizin çeşitli illerinden gelen sarsıntısı haberleri ve uzmanların büyük Marmara depremi öngörüleri nedeniyle panik olan vatandaşlar, son dakika deprem haberlerini sık sık takip ediyor. Peki, bugün deprem mi oldu, en son nerede deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler verileri
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Türkiye haftaya deprem haberiyle başladı. Bu kez deprem haberi Akdeniz'den geldi. Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Akdeniz'de saat 07.18'de 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Girit Adası açıklarında meydana gelen deprem yerin 11.4 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Çevre illerde de hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.
2
Abone Ol
Güney Avustralya eyaletinin kuzeyinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği açıklandı.
Geoscience Avustralya'dan yapılan açıklamaya göre, Güney Avustralya eyaletinin Burra ve Clare kasabaları arasında yerin 3 kilometre derinliğinde deprem meydana geldi. Yerel saatle 15.23'te kaydedilen depremin, Adelaide Hills ve Yorke Yarımadası'na kadar geniş bir alanda hissedildiği bildirildi.Herhangi bir hasar bildirimi yapılmayan depremin, son 10 yılda eyalette meydana gelen en büyük deprem olduğu belirtildi. Avustralya'nın Newcastle kentinde 1989'da yaşanan ve 13 kişinin hayatını kaybettiği, 160 kişinin yaralandığı 5,6 büyüklüğündeki deprem ülke tarihinin en fazla can kaybının yaşandığı deprem olarak biliniyor.
3
Abone Ol
6.53 km derinlikte gerçekleşen depremin, en yakın olduğu yerleşim yeri ise 412.87 km ile Muğla'nın Datça ilçesinin Yazıköy köyü.
4
Abone Ol
Son depremler listesini Kandilli Rasathanesi ve AFAD üzerinden anlık olarak takip edebilmek mümkün. Her iki kurumun da resmi sayfası üzerinden depremin merkez üssü, şiddeti ve saati gibi bilgileri edinebilirsiniz. SON DEPREMLER LİSTESİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN