Son dakika deprem haberleri: Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? Aksaray, Niğde, Malatya depreminin ayrıntıları…
Aksaray, Niğde, Malatya'da yaşanan sarsıntılar ardından son depremlere yönelik araştırmalar arttı. Ağırlıklı olarak merkez üssünde hissedilen depremler nedeniyle panik olan vatandaşlar, AFAD ve Kandilli'nin resmi sayfası üzerinden yaşanan son depremlerin şiddetini ve saatini araştırıyor. Peki, en son kaç şiddetin deprem oldu? İşte son dakika deprem haberleri...
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1
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Türkiye yeni haftanın ilk gününe deprem haberleriyle uyandı. 20 Eylül’de sarsıntıların başladığı Niğde ve Aksaray’da artçı depremler devam ediyor. Öte yandan farklı bölgelerden deprem haberleri geliyor. Peki, bugün nerelerde kaç şiddetinde deprem oldu? İşte son dakika deprem haberleri ve Aksaray, Niğde, Malatya depreminin ayrıntıları…
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NİĞDE'DE DEPREM
AFAD'dan aktarılan bilgiye göre Niğde'nin Bor ilçesinde 22:08'de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6.97 km olarak açıklandı.Öte yandan Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 5.4 olarak duyurdu. Can ve mal kaybının olmadığı Niğde’de artçı sarsıntılar devam ediyor. AFAD’ın son depremler listesine göre, saat 06.37'de merkez üssü Niğde'nin Bor ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. Depremin 7,03 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.
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AKSARAY DEPREM
AFAD'dan aktarılan bilgiye göre Aksaray’ın Akçakent ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6.4 km olarak açıklandı.
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MALATYA DEPREM
Malatya'da 20 Eylül 2020’de saat 08:45'te merkez üssü Hekimhan ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı, depremin derinliğinin 7 km olduğunu duyurdu.
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Son depremler listesi yaşanan sarsıntılar ardından güncelleniyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi Türkiye ve yakın çevresinde yaşanan son depremleri anlık olarak paylaşıyor. Son depremler listesini Kandilli Rasathanesi ve AFAD üzerinden anlık olarak takip edebilmek mümkün. Her iki kurumun da resmi sayfası üzerinden depremin merkez üssü, şiddeti ve saati gibi bilgileri edinebilirsiniz.