Son dakika deprem haberleri: Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? Aksaray, Niğde, Malatya depreminin ayrıntıları…

NİĞDE'DE DEPREM AFAD'dan aktarılan bilgiye göre Niğde'nin Bor ilçesinde 22:08'de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6.97 km olarak açıklandı.Öte yandan Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 5.4 olarak duyurdu. Can ve mal kaybının olmadığı Niğde’de artçı sarsıntılar devam ediyor. AFAD’ın son depremler listesine göre, saat 06.37'de merkez üssü Niğde'nin Bor ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. Depremin 7,03 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.