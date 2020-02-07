Son dakika deprem haberleri 2020: Nerede deprem oldu? Kandilli ve AFAD son depremler listesi
Son zamanlarda sayısı ve şiddeti artan depremler, Türkiye’nin ana gündem konularından biri haline geldi. Yaşanan sarsıntılar ve uzmanların öngörüleri nedeniyle tedirgin olan vatandaşlar sık sık ‘son dakika deprem haberleri, son depremler’ araştırması yapıyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte Kandilli ve AFAD son depremler listesi...
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Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı ve Batı Anadolu Fay Hattı’nın geçtiği illerden deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı son dakika deprem haberlerini resmi sayfası üzerinden paylaşarak vatandaşları sarsıntının şiddeti, merkez üssü ve saati konusunda bilgilendiriyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte Kandilli ve AFAD son depremler listesine göre son depremler
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Günün en şiddetli deprem haberi Akdeniz'den geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Baskanligi (AFAD), Akdeniz’de On İki Ada açıklarında saat 06.11’de Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Deprem 14.6 kilometre derinlikte gerçekleşirken, Depremin merkez üssüne Türkiye’den en yakın bölge Muğla’nın Datça ilçesi olarak açıklandı.Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) ise depremin merkez üssünü Girit Adası açıkları, derinliğin, 10.3 olarak açıkladı.
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Malatya Valiliği depreme ilişkin son durumu paylaştı
Malatya Valiliği, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremle ilgili yürütülen çalışmalarda, kentte 5 bin 279 konutun ağır, 5 bin 697 konutun da az hasarlı olduğunun tespit edildiğini bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, 24 Ocak'ta Sivrice merkezli meydana gelen deprem sonucu Malatya'da 4 kişinin hayatını kaybettiği, 481 kişinin yaralandığı hatırlatılarak, hastanelere kaldırılan yaralılardan 8'inin tedavisinin sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, dün itibarıyla kesin hasar durumuna ilişkin yapılan tespite göre, Kale'de 96, Pütürge'de 108, Doğanyol'da 251, Battalgazi'de 23 olmak üzere 478 konutun yıkıldığı aktarıldı.
Pütürge'de 2650, Battalgazi'de 861, Kale'de 1350, Doğanyol'da 230, Yeşilyurt'ta ise 188 olmak üzere 5 bin 279 konutun da ağır hasarlı olduğu ifade edildi.