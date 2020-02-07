Son dakika deprem haberleri 2020: Nerede deprem oldu? Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Malatya Valiliği depreme ilişkin son durumu paylaştı Malatya Valiliği, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremle ilgili yürütülen çalışmalarda, kentte 5 bin 279 konutun ağır, 5 bin 697 konutun da az hasarlı olduğunun tespit edildiğini bildirdi.



Valilikten yapılan açıklamada, 24 Ocak'ta Sivrice merkezli meydana gelen deprem sonucu Malatya'da 4 kişinin hayatını kaybettiği, 481 kişinin yaralandığı hatırlatılarak, hastanelere kaldırılan yaralılardan 8'inin tedavisinin sürdüğü belirtildi.



Açıklamada, dün itibarıyla kesin hasar durumuna ilişkin yapılan tespite göre, Kale'de 96, Pütürge'de 108, Doğanyol'da 251, Battalgazi'de 23 olmak üzere 478 konutun yıkıldığı aktarıldı.



Pütürge'de 2650, Battalgazi'de 861, Kale'de 1350, Doğanyol'da 230, Yeşilyurt'ta ise 188 olmak üzere 5 bin 279 konutun da ağır hasarlı olduğu ifade edildi.