Gündem Haber Giriş: 25 Mart 2020 - 11:29 , / 25 Mart 2020 - 11:29

Son dakika deprem haberleri 2020: Depremi mi oldu, nerede deprem oldu? Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Corona virüsü tehditinin yanı sıra deprem haberleri de tedirginlik yaratmaya devam ediyor. Çeşitli yerlerden gelen deprem haberleri ardından en ufak sarsıntıda deprem ihtimalini düşünün vatandaşlar, Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın verilerini takip ederek bilgi edinmeye çalışıyor. Peki, yakın saatlerde deprem oldu mu, nerelerde deprem oldu? İşte son depremlere ilişkin anlık veriler...