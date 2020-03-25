Son dakika deprem haberleri 2020: Depremi mi oldu, nerede deprem oldu? Kandilli ve AFAD son depremler listesi
Corona virüsü tehditinin yanı sıra deprem haberleri de tedirginlik yaratmaya devam ediyor. Çeşitli yerlerden gelen deprem haberleri ardından en ufak sarsıntıda deprem ihtimalini düşünün vatandaşlar, Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın verilerini takip ederek bilgi edinmeye çalışıyor. Peki, yakın saatlerde deprem oldu mu, nerelerde deprem oldu? İşte son depremlere ilişkin anlık veriler...
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1
Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı ve Batı Anadolu Fay Hattı’nın geçtiği illerden gelen deprem haberlerine yenileri ekleniyor. Türkiye genelinde yaşanan 25 Mart tarihli son depremler ardından vatandaşlar, "deprem mi oldu, nerede deprem oldu?" sorularına yanıt arıyor. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı deprem verileri...
2
OSMANİYE'DE DEPREM
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği son depremler listesine göre günün en hissedilir depremi Osmaniye'de yaşandı. Saat 03.23'de meydana gelen 3.5 şiddetindeki deprem Gaziantep ve Adana'da da hissedildi.
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BALIKESİR'DE DEPREM
Haftanın en şiddetli deprem haberlerinden bir diğeri Balıkesir'den gelmişti. Merkez üssü Balıkesir Bereketli olan 4.1 şiddetindeki deprem Ege Bölgesi'nin diğer illerinde de hissedilmişti.