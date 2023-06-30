SON DAKİKA DEPREM (AFAD, KANDİLLİ) || 30 Haziran 2023 Az önce deprem nerede oldu, kaç şiddetinde? İşte il il son depremler listesi

Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Gün içerisinde Türkiye'nin farklı noktalardan gelen artçı sarsıntı haberleri Kandilli ve AFAD verileri ile anlık olarak güncelleniyor. Son olarak Kayseri Sarız ilçesinde saat 07:12'de 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 6.1 olarak ölçüldü. Peki, az önce deprem mi oldu? En son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? İşte, 30 Haziran AFAD, KANDİLLİ son dakika deprem listesi...