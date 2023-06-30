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SON DAKİKA DEPREM (AFAD, KANDİLLİ) || 30 Haziran 2023 Az önce deprem nerede oldu, kaç şiddetinde? İşte il il son depremler listesi

Güncelleme Tarihi:

#Son Dakika Deprem#AFAD#Kandilli Rasathanesi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2023 10:45

Son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından listeleniyor. Son dakika deprem haberlerinde AFAD tarafından belirtilen verilere göre Kayseri Sarız'da bir sarsıntı kayıtlara geçti. Deprem saat 07:12'de meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3.6 olarak ölçüldü. Çevrede yaşayanlar deprem mi oldu, en son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu sorularına hız kazandırdı. Son depremler ekranı meydana gelen sarsıntıların ardından AFAD ve Kandilli tarafından yeni verilerle anlık olarak güncelleniyor. Yurdun farklı noktalarında sarsıntılar meydana geliyor. Peki, 30 Haziran 2023 az önce deprem nerede oldu, kaç şiddetinde? İşte il il son depremler listesi

1/4SON DAKİKA DEPREM (AFAD, KANDİLLİ) || 30 Haziran 2023 Az önce deprem nerede oldu, kaç şiddetinde İşte il il son depremler listesi

Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Gün içerisinde Türkiye'nin farklı noktalardan gelen artçı sarsıntı haberleri Kandilli ve AFAD verileri ile anlık olarak güncelleniyor. Son olarak Kayseri Sarız ilçesinde saat 07:12'de 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 6.1 olarak ölçüldü. Peki, az önce deprem mi oldu? En son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? İşte, 30 Haziran AFAD, KANDİLLİ son dakika deprem listesi...

2/4EN SON NEREDE DEPREM OLDU

EN SON NEREDE DEPREM OLDU?

Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Sarız (Kayseri)
Tarih:2023-06-30
Saat:07:12:55 TSİ
Enlem:38.301 N
Boylam:36.381 E
Derinlik:6.1 km

Son olarak Kayseri Sarız ilçesinde saat 07:12'de 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 6.1 olarak ölçüldü.

3/4AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih(TS)EnlemBoylamDerinlik(Km)TipBüyüklükYerDeprem Id
2023-06-30 10:13:4238.29637.156.3ML2.0Elbistan (Kahramanmaraş)593212
2023-06-30 09:30:2538.13838.4887.06ML1.8Sincik (Adıyaman)593210
2023-06-30 09:28:5238.13938.4736.11ML1.8Sincik (Adıyaman)593209
2023-06-30 09:26:2738.38338.2236.96ML1.2Yeşilyurt (Malatya)593211
2023-06-30 09:05:3237.83436.1917.02ML1.6Saimbeyli (Adana)593208
2023-06-30 08:45:2939.71727.7927.07ML1.7Karesi (Balıkesir)593207
2023-06-30 08:34:1037.86926.9397.0ML1.3Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [21.82 km] Menderes (İzmir)593204
2023-06-30 08:33:2939.57740.5187.0ML1.6Tercan (Erzincan)593206
2023-06-30 08:31:3538.15937.9087.0ML1.2Doğanşehir (Malatya)593205
2023-06-30 08:24:5937.93538.0697.0ML1.5Doğanşehir (Malatya)593203
2023-06-30 08:21:0837.90936.2697.0ML1.5Saimbeyli (Adana)593200
2023-06-30 08:12:5838.12838.5137.54ML2.1Sincik (Adıyaman)593201
2023-06-30 08:12:3938.10237.8351.75ML1.5Doğanşehir (Malatya)593202
2023-06-30 08:08:2637.38137.11410.05ML2.8Pazarcık (Kahramanmaraş)593199
2023-06-30 07:40:2237.44836.9898.32ML2.5Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)593197
2023-06-30 07:36:3537.49337.0143.24ML1.7Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)593196
2023-06-30 07:35:2039.35229.218.96ML1.8Emet (Kütahya)593195
2023-06-30 07:34:2336.75925.9027.0ML2.0Ege Denizi593198
2023-06-30 07:23:3838.78535.3847.0ML1.5Kocasinan (Kayseri)593194
2023-06-30 07:15:2937.18836.9837.0ML2.8Nurdağı (Gaziantep)593192
2023-06-30 07:13:5638.32336.3914.35ML2.6Sarız (Kayseri)593191
2023-06-30 07:12:5538.30136.3816.1ML3.6Sarız (Kayseri)593190
2023-06-30 07:03:2137.86936.447.0ML1.9Göksun (Kahramanmaraş)593193
2023-06-30 06:56:0640.85528.237.46ML2.0Marmara Denizi - [23.84 km] Silivri (İstanbul)593184
2023-06-30 06:55:3640.79831.52211.16ML1.2Merkez (Bolu)593185
2023-06-30 06:52:4337.87336.4727.0ML1.2Göksun (Kahramanmaraş)593187
2023-06-30 06:46:2738.10937.8285.4ML1.7Doğanşehir (Malatya)593188
2023-06-30 06:40:3636.10835.9728.13ML1.3Samandağ (Hatay)593189
2023-06-30 06:38:4938.07827.25.15ML1.6Menderes (İzmir)593183
2023-06-30 06:35:3140.41632.5517.81ML1.0Kızılcahamam (Ankara)593186
2023-06-30 06:30:1838.10338.1865.19ML2.7Yeşilyurt (Malatya)593182
2023-06-30 06:28:0137.20636.8854.2ML2.2Nurdağı (Gaziantep)593178
2023-06-30 06:27:4738.95829.8717.0ML0.9Dumlupınar (Kütahya)593177
2023-06-30 06:24:1340.69427.44112.96ML1.3Marmara Denizi - [10.83 km] Şarköy (Tekirdağ)593176
2023-06-30 06:15:2138.05138.1987.02ML1.7Çelikhan (Adıyaman)593179
2023-06-30 06:09:5238.22938.1527.01ML1.1Yeşilyurt (Malatya)593181
2023-06-30 06:05:4238.38837.5887.03ML1.3Darende (Malatya)593180
2023-06-30 05:56:3338.14237.9197.29ML1.2Doğanşehir (Malatya)593173
2023-06-30 05:52:5638.25137.6727.0ML1.1Elbistan (Kahramanmaraş)593172
2023-06-30 05:45:2337.03636.8587.01ML1.6Nurdağı (Gaziantep)593170
2023-06-30 05:40:3937.03236.8377.01ML2.5Nurdağı (Gaziantep)593169
2023-06-30 05:38:0340.7228.4455.15ML1.4Marmara Denizi - [31.46 km] Büyükçekmece (İstanbul)593174
2023-06-30 05:32:1940.37327.4777.08ML0.7Marmara Denizi - Erdek Körfezi - [09.77 km] Biga (Çanakkale)593175
2023-06-30 05:31:2238.26837.8037.63ML1.7Akçadağ (Malatya)593171
2023-06-30 05:28:3438.20637.6597.0ML1.0Elbistan (Kahramanmaraş)593165
2023-06-30 05:23:5638.12338.4597.2ML0.9Sincik (Adıyaman)593166
2023-06-30 05:19:2238.53239.5927.0ML1.3Maden (Elazığ)593168
2023-06-30 05:13:4037.65730.8637.0ML0.7Eğirdir (Isparta)593167
2023-06-30 04:58:3036.05531.66531.54ML1.8Akdeniz - [60.55 km] Alanya (Antalya)593163
2023-06-30 04:57:0038.10437.8375.86ML2.4Doğanşehir (Malatya)593162
2023-06-30 04:50:5439.328.0847.0ML1.2Sındırgı (Balıkesir)593164
2023-06-30 04:45:5437.89437.8867.13ML3.1Tut (Adıyaman)593161
2023-06-30 04:44:3238.22837.8687.65ML1.2Doğanşehir (Malatya)593160
2023-06-30 04:31:4637.45737.1379.72ML1.1Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)593159
2023-06-30 04:27:2838.28537.3827.01ML1.4Elbistan (Kahramanmaraş)593157
2023-06-30 04:24:3038.08138.40413.78ML1.1Çelikhan (Adıyaman)593158
2023-06-30 04:21:5437.25936.9987.0ML1.3Nurdağı (Gaziantep)593156
2023-06-30 04:04:3738.12738.5347.02ML1.3Sincik (Adıyaman)593155
2023-06-30 04:00:4639.11440.28215.76ML3.3Karakoçan (Elazığ)593152
2023-06-30 03:54:3337.75336.2327.0ML2.1Andırın (Kahramanmaraş)593151
2023-06-30 03:51:1737.89236.6547.03ML1.1Onikişubat (Kahramanmaraş)593153
2023-06-30 03:49:0036.58344.2114.68ML1.8Shaqlawa, Erbil (Irak) - [48.55 km] Şemdinli (Hakkari)593154
2023-06-30 03:39:4338.38530.1356.71ML0.8Sandıklı (Afyonkarahisar)593150
2023-06-30 03:38:4740.25934.7176.97ML1.1Alaca (Çorum)593149
2023-06-30 03:38:0638.20238.5927.0ML1.2Battalgazi (Malatya)593147
2023-06-30 03:36:1538.20438.5787.0ML0.8Battalgazi (Malatya)593148
2023-06-30 03:31:0537.43537.1368.91ML1.2Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)593146
2023-06-30 03:22:0237.3336.9517.77ML1.8Türkoğlu (Kahramanmaraş)593143
2023-06-30 03:07:5538.10337.8234.74ML1.7Doğanşehir (Malatya)593142
2023-06-30 03:03:0340.32137.8417.07ML0.9Koyulhisar (Sivas)593145
2023-06-30 03:00:1038.03537.6637.0ML1.3Doğanşehir (Malatya)593144
2023-06-30 02:56:4438.85837.9397.12ML0.9Hekimhan (Malatya)593139
2023-06-30 02:55:3838.48939.3167.0ML1.1Sivrice (Elazığ)593138
2023-06-30 02:52:0138.1336.6845.68ML1.3Göksun (Kahramanmaraş)593137
2023-06-30 02:44:0638.04436.7867.0ML1.9Göksun (Kahramanmaraş)593136
2023-06-30 02:41:2539.10233.05210.33ML1.5Kulu (Konya)593140
2023-06-30 02:38:0438.28636.3719.6ML2.3Tufanbeyli (Adana)593135
2023-06-30 02:34:5340.21643.4326.94ML1.8Kağızman (Kars)593141
2023-06-30 02:17:0038.19138.6049.94ML1.7Battalgazi (Malatya)593134
2023-06-30 02:16:1938.21237.6677.0ML2.0Elbistan (Kahramanmaraş)593133
2023-06-30 02:11:4439.11133.0575.89ML2.2Kulu (Konya)593131
2023-06-30 02:06:1138.20238.6098.62ML2.7Pütürge (Malatya)593130
2023-06-30 01:58:2540.75632.98510.36ML1.0Çerkeş (Çankırı)593129
2023-06-30 01:47:4337.5437.23112.78ML3.1Pazarcık (Kahramanmaraş)593125
2023-06-30 01:36:3437.48938.5967.03ML2.6Atatürk Barajı - [02.54 km] Karaköprü (Şanlıurfa)593126
2023-06-30 01:34:2537.81537.6899.01ML1.1Gölbaşı (Adıyaman)593128
2023-06-30 01:32:5638.45137.5677.0ML1.2Darende (Malatya)593127
2023-06-30 01:28:1039.35927.3376.99ML1.1Bergama (İzmir)593124
2023-06-30 01:23:5837.88636.1617.0ML1.1Saimbeyli (Adana)593122
2023-06-30 01:21:4337.63335.5066.81ML1.5Aladağ (Adana)593121
2023-06-30 01:10:4638.08736.6266.99ML1.4Göksun (Kahramanmaraş)593120
2023-06-30 01:10:0938.16938.39910.47ML1.3Yeşilyurt (Malatya)593123
2023-06-30 01:06:2238.0136.5456.65ML1.3Göksun (Kahramanmaraş)593119
2023-06-30 01:05:2237.50937.0196.66ML0.9Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)593118
2023-06-30 00:54:1737.88936.2756.97ML1.9Saimbeyli (Adana)593111
2023-06-30 00:53:5938.50231.8587.02ML0.7Ilgın (Konya)593115
2023-06-30 00:49:4137.22236.947.0ML1.1Nurdağı (Gaziantep)593110
2023-06-30 00:49:0038.52431.8587.05ML0.8Yunak (Konya)593114
2023-06-30 00:44:3439.89141.01126.24ML1.2Aziziye (Erzurum)593113
2023-06-30 00:41:5937.69328.9369.07ML0.9Tavas (Denizli)593117

4/4KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2023.06.30 10:13:41 38.3428 37.3305 5.0 -.- 2.0 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.30 09:34:59 38.3033 37.1413 4.5 -.- 1.5 -.- DOGAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.30 09:30:25 38.2320 38.4873 5.7 -.- 1.5 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA) İlksel
2023.06.30 09:28:53 38.1267 38.4007 10.2 -.- 1.8 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.06.30 09:05:32 37.9110 36.0760 15.6 -.- 1.3 -.- GURLESEN-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.06.30 08:45:29 39.7553 27.7627 6.9 -.- 1.7 -.- YENIISKENDER-(BALIKESIR) İlksel
2023.06.30 08:34:09 37.8657 26.9435 15.8 -.- 1.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.06.30 08:33:29 39.5220 40.5640 15.8 -.- 1.7 -.- KASIKLI-YEDISU (BINGOL) İlksel
2023.06.30 08:25:01 38.0252 37.9830 9.7 -.- 1.5 -.- SURGU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.06.30 08:12:57 38.2068 38.5240 7.1 -.- 2.0 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA) İlksel
2023.06.30 08:08:26 37.3748 37.0815 6.0 -.- 2.8 -.- MAKSUTUSAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.30 07:40:21 37.4193 36.9613 5.4 -.- 2.5 -.- NEVRUZLU-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.30 07:36:35 37.4695 36.9980 2.7 -.- 1.8 -.- TEVEKKELLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.30 07:35:19 39.3652 29.1858 6.3 -.- 2.1 -.- SAMRIK-EMET (KUTAHYA) İlksel
2023.06.30 07:15:29 37.1938 36.9838 5.3 -.- 3.1 -.- SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.06.30 07:13:55 38.2838 36.3713 5.4 -.- 2.1 -.- IGDEBEL-TUFANBEYLI (ADANA) İlksel
2023.06.30 07:12:55 38.3010 36.3815 6.7 -.- 3.7 -.- IGDEBEL-TUFANBEYLI (ADANA) İlksel
2023.06.30 07:03:20 37.8968 36.4875 8.7 -.- 1.6 -.- DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.30 07:00:10 36.2248 36.2435 1.0 -.- 1.6 -.- MANSURLU-(HATAY) İlksel
2023.06.30 06:56:06 40.8500 28.2348 6.1 -.- 2.3 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.06.30 06:55:36 40.7923 31.5145 5.2 -.- 1.7 -.- KIZILAGIL-(BOLU) İlksel
2023.06.30 06:52:42 37.9302 36.5990 9.7 -.- 1.2 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.30 06:46:28 38.1245 37.7662 11.3 -.- 1.7 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.06.30 06:40:38 36.0907 36.0938 5.0 -.- 1.4 -.- SINANLI-(HATAY) İlksel
2023.06.30 06:38:48 38.0803 27.1925 5.3 -.- 1.7 -.- CAKALTEPE-MENDERES (IZMIR) İlksel
2023.06.30 06:30:18 38.1615 38.1460 20.8 -.- 2.5 -.- YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.06.30 06:28:00 37.2005 36.9052 5.4 -.- 1.9 -.- SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.06.30 06:15:22 38.1205 38.0242 5.2 -.- 1.8 -.- ESKIKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.06.30 06:05:43 38.3977 37.6040 10.0 -.- 1.3 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.06.30 05:45:22 37.0265 36.8082 5.4 -.- 1.6 -.- BAYRAKTEPE-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2023.06.30 05:40:39 37.0250 36.8567 6.1 -.- 2.4 -.- KIRKPINAR-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.06.30 05:31:23 38.3042 37.7227 15.9 -.- 1.7 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.06.30 05:19:23 38.5660 39.4837 20.4 -.- 1.2 -.- KOCKALE-(ELAZIG) İlksel
2023.06.30 04:45:53 37.9347 37.7763 5.0 -.- 2.9 -.- KARANLIKDERE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.06.30 04:44:14 36.6397 25.6662 7.8 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2023.06.30 04:27:28 38.2847 37.3558 5.4 -.- 1.3 -.- GUNDERE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.30 04:00:45 39.0797 40.3097 5.0 -.- 3.7 -.- GUNGOREN-(BINGOL) İlksel
2023.06.30 03:54:32 37.7895 36.2292 4.4 -.- 2.1 -.- HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.06.30 03:21:54 38.1262 37.1737 1.1 -.- 2.0 -.- GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.30 03:07:55 38.1115 37.7693 10.5 -.- 1.5 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.06.30 02:52:01 38.0882 36.6993 7.2 -.- 1.2 -.- FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.30 02:44:06 38.0840 36.7877 5.8 -.- 1.9 -.- KORKMAZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.30 02:43:05 38.3283 37.7757 5.0 -.- 1.8 -.- DUTLU-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.06.30 02:41:25 39.0977 33.0693 2.4 -.- 1.8 -.- KULU (KONYA) İlksel
2023.06.30 02:38:04 38.2650 36.4112 4.9 -.- 2.4 -.- DOGANKONAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.30 02:34:52 40.1832 43.4017 13.2 -.- 2.1 -.- YUKARIKARAGUNEY-KAGIZMAN (KARS) İlksel
2023.06.30 02:17:01 38.2705 38.6567 15.8 -.- 1.8 -.- ALHANUSAGI-(MALATYA) İlksel
2023.06.30 02:16:21 38.2742 37.6498 8.7 -.- 1.8 -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.06.30 02:11:44 39.0957 33.0572 4.8 -.- 2.4 -.- KULU (KONYA) İlksel
2023.06.30 02:06:10 38.2055 38.5838 5.0 -.- 2.6 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.06.30 01:58:25 40.7447 32.9618 5.8 -.- 1.4 -.- YALIOZU-CERKES (CANKIRI) İlksel
2023.06.30 01:47:43 37.5477 37.2217 9.6 -.- 3.2 -.- CAMLICA-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.30 01:36:35 37.5622 38.5460 8.3 -.- 2.7 -.- KOVANOLUK-SAMSAT (ADIYAMAN) İlksel
2023.06.30 01:21:42 37.6597 35.5590 11.3 -.- 1.4 -.- KOPRUCUK-ALADAG (ADANA) İlksel
2023.06.30 01:10:46 38.1032 36.6233 22.1 -.- 1.5 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.30 01:10:09 38.2425 38.3975 11.9 -.- 1.6 -.- UCGOZE-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.06.30 00:54:16 37.8767 36.2563 5.0 -.- 1.9 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.06.30 00:40:56 37.1208 36.9525 1.1 -.- 1.9 -.- IKIZKUYU-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.06.30 00:33:54 35.9538 35.9383 4.3 -.- 1.2 -.- DENIZGOREN-YAYLADAGI (HATAY) İlksel
2023.06.30 00:32:05 38.8663 43.4837 7.5 -.- 2.1 -.- ERMISLER-(VAN) İlksel
2023.06.30 00:29:24 38.8510 43.5850 5.0 -.- 2.7 -.- AKCIFT-(VAN) İlksel
2023.06.30 00:17:45 37.2433 35.5303 6.2 -.- 1.7 -.- YAGIZLAR-SARICAM (ADANA) İlksel
2023.06.30 00:00:38 37.9780 36.2770 14.5 -.- 1.4 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

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