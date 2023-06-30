SON DAKİKA DEPREM (AFAD, KANDİLLİ) || 30 Haziran 2023 Az önce deprem nerede oldu, kaç şiddetinde? İşte il il son depremler listesi

Güncelleme Tarihi:
|Tarih(TS)
|Enlem
|Boylam
|Derinlik(Km)
|Tip
|Büyüklük
|Yer
|Deprem Id
|2023-06-30 10:13:42
|38.296
|37.15
|6.3
|ML
|2.0
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|593212
|2023-06-30 09:30:25
|38.138
|38.488
|7.06
|ML
|1.8
|Sincik (Adıyaman)
|593210
|2023-06-30 09:28:52
|38.139
|38.473
|6.11
|ML
|1.8
|Sincik (Adıyaman)
|593209
|2023-06-30 09:26:27
|38.383
|38.223
|6.96
|ML
|1.2
|Yeşilyurt (Malatya)
|593211
|2023-06-30 09:05:32
|37.834
|36.191
|7.02
|ML
|1.6
|Saimbeyli (Adana)
|593208
|2023-06-30 08:45:29
|39.717
|27.792
|7.07
|ML
|1.7
|Karesi (Balıkesir)
|593207
|2023-06-30 08:34:10
|37.869
|26.939
|7.0
|ML
|1.3
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [21.82 km] Menderes (İzmir)
|593204
|2023-06-30 08:33:29
|39.577
|40.518
|7.0
|ML
|1.6
|Tercan (Erzincan)
|593206
|2023-06-30 08:31:35
|38.159
|37.908
|7.0
|ML
|1.2
|Doğanşehir (Malatya)
|593205
|2023-06-30 08:24:59
|37.935
|38.069
|7.0
|ML
|1.5
|Doğanşehir (Malatya)
|593203
|2023-06-30 08:21:08
|37.909
|36.269
|7.0
|ML
|1.5
|Saimbeyli (Adana)
|593200
|2023-06-30 08:12:58
|38.128
|38.513
|7.54
|ML
|2.1
|Sincik (Adıyaman)
|593201
|2023-06-30 08:12:39
|38.102
|37.835
|1.75
|ML
|1.5
|Doğanşehir (Malatya)
|593202
|2023-06-30 08:08:26
|37.381
|37.114
|10.05
|ML
|2.8
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|593199
|2023-06-30 07:40:22
|37.448
|36.989
|8.32
|ML
|2.5
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|593197
|2023-06-30 07:36:35
|37.493
|37.014
|3.24
|ML
|1.7
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|593196
|2023-06-30 07:35:20
|39.352
|29.21
|8.96
|ML
|1.8
|Emet (Kütahya)
|593195
|2023-06-30 07:34:23
|36.759
|25.902
|7.0
|ML
|2.0
|Ege Denizi
|593198
|2023-06-30 07:23:38
|38.785
|35.384
|7.0
|ML
|1.5
|Kocasinan (Kayseri)
|593194
|2023-06-30 07:15:29
|37.188
|36.983
|7.0
|ML
|2.8
|Nurdağı (Gaziantep)
|593192
|2023-06-30 07:13:56
|38.323
|36.391
|4.35
|ML
|2.6
|Sarız (Kayseri)
|593191
|2023-06-30 07:12:55
|38.301
|36.381
|6.1
|ML
|3.6
|Sarız (Kayseri)
|593190
|2023-06-30 07:03:21
|37.869
|36.44
|7.0
|ML
|1.9
|Göksun (Kahramanmaraş)
|593193
|2023-06-30 06:56:06
|40.855
|28.23
|7.46
|ML
|2.0
|Marmara Denizi - [23.84 km] Silivri (İstanbul)
|593184
|2023-06-30 06:55:36
|40.798
|31.522
|11.16
|ML
|1.2
|Merkez (Bolu)
|593185
|2023-06-30 06:52:43
|37.873
|36.472
|7.0
|ML
|1.2
|Göksun (Kahramanmaraş)
|593187
|2023-06-30 06:46:27
|38.109
|37.828
|5.4
|ML
|1.7
|Doğanşehir (Malatya)
|593188
|2023-06-30 06:40:36
|36.108
|35.972
|8.13
|ML
|1.3
|Samandağ (Hatay)
|593189
|2023-06-30 06:38:49
|38.078
|27.2
|5.15
|ML
|1.6
|Menderes (İzmir)
|593183
|2023-06-30 06:35:31
|40.416
|32.551
|7.81
|ML
|1.0
|Kızılcahamam (Ankara)
|593186
|2023-06-30 06:30:18
|38.103
|38.186
|5.19
|ML
|2.7
|Yeşilyurt (Malatya)
|593182
|2023-06-30 06:28:01
|37.206
|36.885
|4.2
|ML
|2.2
|Nurdağı (Gaziantep)
|593178
|2023-06-30 06:27:47
|38.958
|29.871
|7.0
|ML
|0.9
|Dumlupınar (Kütahya)
|593177
|2023-06-30 06:24:13
|40.694
|27.441
|12.96
|ML
|1.3
|Marmara Denizi - [10.83 km] Şarköy (Tekirdağ)
|593176
|2023-06-30 06:15:21
|38.051
|38.198
|7.02
|ML
|1.7
|Çelikhan (Adıyaman)
|593179
|2023-06-30 06:09:52
|38.229
|38.152
|7.01
|ML
|1.1
|Yeşilyurt (Malatya)
|593181
|2023-06-30 06:05:42
|38.388
|37.588
|7.03
|ML
|1.3
|Darende (Malatya)
|593180
|2023-06-30 05:56:33
|38.142
|37.919
|7.29
|ML
|1.2
|Doğanşehir (Malatya)
|593173
|2023-06-30 05:52:56
|38.251
|37.672
|7.0
|ML
|1.1
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|593172
|2023-06-30 05:45:23
|37.036
|36.858
|7.01
|ML
|1.6
|Nurdağı (Gaziantep)
|593170
|2023-06-30 05:40:39
|37.032
|36.837
|7.01
|ML
|2.5
|Nurdağı (Gaziantep)
|593169
|2023-06-30 05:38:03
|40.72
|28.445
|5.15
|ML
|1.4
|Marmara Denizi - [31.46 km] Büyükçekmece (İstanbul)
|593174
|2023-06-30 05:32:19
|40.373
|27.477
|7.08
|ML
|0.7
|Marmara Denizi - Erdek Körfezi - [09.77 km] Biga (Çanakkale)
|593175
|2023-06-30 05:31:22
|38.268
|37.803
|7.63
|ML
|1.7
|Akçadağ (Malatya)
|593171
|2023-06-30 05:28:34
|38.206
|37.659
|7.0
|ML
|1.0
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|593165
|2023-06-30 05:23:56
|38.123
|38.459
|7.2
|ML
|0.9
|Sincik (Adıyaman)
|593166
|2023-06-30 05:19:22
|38.532
|39.592
|7.0
|ML
|1.3
|Maden (Elazığ)
|593168
|2023-06-30 05:13:40
|37.657
|30.863
|7.0
|ML
|0.7
|Eğirdir (Isparta)
|593167
|2023-06-30 04:58:30
|36.055
|31.665
|31.54
|ML
|1.8
|Akdeniz - [60.55 km] Alanya (Antalya)
|593163
|2023-06-30 04:57:00
|38.104
|37.837
|5.86
|ML
|2.4
|Doğanşehir (Malatya)
|593162
|2023-06-30 04:50:54
|39.3
|28.084
|7.0
|ML
|1.2
|Sındırgı (Balıkesir)
|593164
|2023-06-30 04:45:54
|37.894
|37.886
|7.13
|ML
|3.1
|Tut (Adıyaman)
|593161
|2023-06-30 04:44:32
|38.228
|37.868
|7.65
|ML
|1.2
|Doğanşehir (Malatya)
|593160
|2023-06-30 04:31:46
|37.457
|37.137
|9.72
|ML
|1.1
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|593159
|2023-06-30 04:27:28
|38.285
|37.382
|7.01
|ML
|1.4
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|593157
|2023-06-30 04:24:30
|38.081
|38.404
|13.78
|ML
|1.1
|Çelikhan (Adıyaman)
|593158
|2023-06-30 04:21:54
|37.259
|36.998
|7.0
|ML
|1.3
|Nurdağı (Gaziantep)
|593156
|2023-06-30 04:04:37
|38.127
|38.534
|7.02
|ML
|1.3
|Sincik (Adıyaman)
|593155
|2023-06-30 04:00:46
|39.114
|40.282
|15.76
|ML
|3.3
|Karakoçan (Elazığ)
|593152
|2023-06-30 03:54:33
|37.753
|36.232
|7.0
|ML
|2.1
|Andırın (Kahramanmaraş)
|593151
|2023-06-30 03:51:17
|37.892
|36.654
|7.03
|ML
|1.1
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|593153
|2023-06-30 03:49:00
|36.583
|44.211
|4.68
|ML
|1.8
|Shaqlawa, Erbil (Irak) - [48.55 km] Şemdinli (Hakkari)
|593154
|2023-06-30 03:39:43
|38.385
|30.135
|6.71
|ML
|0.8
|Sandıklı (Afyonkarahisar)
|593150
|2023-06-30 03:38:47
|40.259
|34.717
|6.97
|ML
|1.1
|Alaca (Çorum)
|593149
|2023-06-30 03:38:06
|38.202
|38.592
|7.0
|ML
|1.2
|Battalgazi (Malatya)
|593147
|2023-06-30 03:36:15
|38.204
|38.578
|7.0
|ML
|0.8
|Battalgazi (Malatya)
|593148
|2023-06-30 03:31:05
|37.435
|37.136
|8.91
|ML
|1.2
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|593146
|2023-06-30 03:22:02
|37.33
|36.951
|7.77
|ML
|1.8
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|593143
|2023-06-30 03:07:55
|38.103
|37.823
|4.74
|ML
|1.7
|Doğanşehir (Malatya)
|593142
|2023-06-30 03:03:03
|40.321
|37.841
|7.07
|ML
|0.9
|Koyulhisar (Sivas)
|593145
|2023-06-30 03:00:10
|38.035
|37.663
|7.0
|ML
|1.3
|Doğanşehir (Malatya)
|593144
|2023-06-30 02:56:44
|38.858
|37.939
|7.12
|ML
|0.9
|Hekimhan (Malatya)
|593139
|2023-06-30 02:55:38
|38.489
|39.316
|7.0
|ML
|1.1
|Sivrice (Elazığ)
|593138
|2023-06-30 02:52:01
|38.13
|36.684
|5.68
|ML
|1.3
|Göksun (Kahramanmaraş)
|593137
|2023-06-30 02:44:06
|38.044
|36.786
|7.0
|ML
|1.9
|Göksun (Kahramanmaraş)
|593136
|2023-06-30 02:41:25
|39.102
|33.052
|10.33
|ML
|1.5
|Kulu (Konya)
|593140
|2023-06-30 02:38:04
|38.286
|36.371
|9.6
|ML
|2.3
|Tufanbeyli (Adana)
|593135
|2023-06-30 02:34:53
|40.216
|43.432
|6.94
|ML
|1.8
|Kağızman (Kars)
|593141
|2023-06-30 02:17:00
|38.191
|38.604
|9.94
|ML
|1.7
|Battalgazi (Malatya)
|593134
|2023-06-30 02:16:19
|38.212
|37.667
|7.0
|ML
|2.0
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|593133
|2023-06-30 02:11:44
|39.111
|33.057
|5.89
|ML
|2.2
|Kulu (Konya)
|593131
|2023-06-30 02:06:11
|38.202
|38.609
|8.62
|ML
|2.7
|Pütürge (Malatya)
|593130
|2023-06-30 01:58:25
|40.756
|32.985
|10.36
|ML
|1.0
|Çerkeş (Çankırı)
|593129
|2023-06-30 01:47:43
|37.54
|37.231
|12.78
|ML
|3.1
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|593125
|2023-06-30 01:36:34
|37.489
|38.596
|7.03
|ML
|2.6
|Atatürk Barajı - [02.54 km] Karaköprü (Şanlıurfa)
|593126
|2023-06-30 01:34:25
|37.815
|37.689
|9.01
|ML
|1.1
|Gölbaşı (Adıyaman)
|593128
|2023-06-30 01:32:56
|38.451
|37.567
|7.0
|ML
|1.2
|Darende (Malatya)
|593127
|2023-06-30 01:28:10
|39.359
|27.337
|6.99
|ML
|1.1
|Bergama (İzmir)
|593124
|2023-06-30 01:23:58
|37.886
|36.161
|7.0
|ML
|1.1
|Saimbeyli (Adana)
|593122
|2023-06-30 01:21:43
|37.633
|35.506
|6.81
|ML
|1.5
|Aladağ (Adana)
|593121
|2023-06-30 01:10:46
|38.087
|36.626
|6.99
|ML
|1.4
|Göksun (Kahramanmaraş)
|593120
|2023-06-30 01:10:09
|38.169
|38.399
|10.47
|ML
|1.3
|Yeşilyurt (Malatya)
|593123
|2023-06-30 01:06:22
|38.01
|36.545
|6.65
|ML
|1.3
|Göksun (Kahramanmaraş)
|593119
|2023-06-30 01:05:22
|37.509
|37.019
|6.66
|ML
|0.9
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|593118
|2023-06-30 00:54:17
|37.889
|36.275
|6.97
|ML
|1.9
|Saimbeyli (Adana)
|593111
|2023-06-30 00:53:59
|38.502
|31.858
|7.02
|ML
|0.7
|Ilgın (Konya)
|593115
|2023-06-30 00:49:41
|37.222
|36.94
|7.0
|ML
|1.1
|Nurdağı (Gaziantep)
|593110
|2023-06-30 00:49:00
|38.524
|31.858
|7.05
|ML
|0.8
|Yunak (Konya)
|593114
|2023-06-30 00:44:34
|39.891
|41.011
|26.24
|ML
|1.2
|Aziziye (Erzurum)
|593113
|2023-06-30 00:41:59
|37.693
|28.936
|9.07
|ML
|0.9
|Tavas (Denizli)
|593117