Son dakika: Corona yasakları ne zaman bitecek? İşte, bazı adımlar!
Pandemi durumu dolayısıyla salgının önüne geçmek üzere bir süredir devam edilen Corona virüs yasakları için son dakika gelişmeleri, kabine toplantısının ardından kamuoyu ile paylaşılacak. Şu ana kadar pek ilde uygulanmaya devam edilen sokağa çıkma yasağı da dahil olmak, 65 yaş ve 20 yaş altı yasakları, bugünkü toplantının ardından bir kez daha gündeme gelecek. Kapalı olan bazı işletmelerin açılma durumunun da gündeme geleceği Corona yasakları toplantısı, Bilim Kurulu verileri doğrultusunda gerçekleşecek. Peki, Corona yasakları ne zaman bitecek? İşte, toplantı kararları öncesinden bazı bilgiler
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Halk arasında Corona yasakları olarak adlandırılan Koronavirüs önlemleri, kabine toplantısının ardından bir kez daha günceme gelecek. Saat 15.10 itibariyle dijital oturum üzerinden gerçekleştirilen kabine toplantısı, bazı kararların açıklanması ile sonuçlanacak. Bu kararlar arasında Corona yasakları da başlıca gündemlerden birisi olacak. Peki, Corona yasakları ne zaman açıklanacak? İşte, binlerce vatandaşın merakla araştırdığı Corona yasakları hakkında detaylı bilgiler
CORONA YASAKLARI NE ZAMAN BİTECEK?
Salgının daha fazla ilerlememesi için alınan Coronavirüs yasakları kararı, Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısında Bilim Kurulu verileri de değerlendirilerek ele alınacak. Bu çerçevede Corona yasakları ile ilgili ilk açıklamanın, 28 Mayıs Perşembe günü saat 18.00 itibariyle yapılacağı söylenebilir.
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bugün Huber Köşkü’nden video konferans yöntemiyle son kez yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ne başkanlık ediyor. Toplantı saat 15:10'da başladı. Gelecek haftadan itibaren Ankara’da mesaisine başlaması planlanan Erdoğan’ın bakanlardan brifing alacağı kabinenin en önemli gündem maddesi normalleşme süreci...
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Kabinede 3 Haziran’da bitecek seyahat yasağının yanı sıra, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı grubun sokağa çıkma yasağıyla ilgili değerlendirmeler yapılacak
Bu yasakların ikinci dalganın yaratılmaması için henüz tamamen kaldırılmayacağı belirtiliyor. Planlamaya göre 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için getirilen yasağın bir süre sonra toplu alanlara girme sınırlandırmasıyla kalkabileceği ifade ediliyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter’dan paylaştığı mesajda, “Genç arkadaşlarım, sokağa çıkma kısıtı kalktı. Maalesef bu uygulama 15-20 yaş grubunu, 65 yaş üstü büyüklerimizi ve 14 yaş altı çocuklarımızı şimdilik içeremiyor. Sabırlı olmanızı, bize biraz daha zaman tanımanızı rica ediyorum” dedi.
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20 YAŞ ALTINA İZİN VAR MI
Ayrıca geçtiğimiz hafta 65 yaş üstü için verilen memleket izni uygulamasının 20 yaş altındaki gençler için de sınavların ardından gündeme gelebileceği ifade ediliyor. Seyahat yasağının kaldırıldığı 16 büyükşehirdeki durumun yanı sıra yasağın devam ettiği 14 büyükşehir ve Zonguldak’taki son durum da kabinenin gündeminde olacak.
15 ilde 3 Haziran’da son bulacak seyahat yasağının tamamen kaldırılabileceği veya riskin yüksek olduğu birkaç şehirde bir süre daha devam edebileceği kaydediliyor.
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SOKAK YASAKLARI BİTECEK Mİ
Kabinenin en kritik gündem maddesi ise hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasakları olacak. Toplantıda Bilim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda sıcak havaların etkisiyle kalabalıkların oluşabileceği ve virüsün yayılmasında beklenen düşüşün henüz olmadığı gerekçesiyle bu hafta sonu da bazı büyükşehirlere sokağa çıkma yasağı getirileceği ifade ediliyor.
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HALAYA HORONA MESAFE
Kabinede evlilik hazırlığındaki gençlerin merakla beklediği düğün sezonunun açılışı da gündeme gelecek. Düğün sezonunun temmuz sonu veya ağustos başında başlatılması planlanıyor.
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Düğünlere, vaka sayısı ve Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda kontrollü şekilde, sosyal mesafeye uygun, nikâh salonlarındaki gibi yüzde 25-30 kapasiteyle izin verilebileceği kaydediliyor. Ancak ilk aşamada sosyal mesafe kuralına uyulmayacağı ve riski arttıracağı için kapalı ortamlarda ve dar salonlarda yapılacak düğünlere izin verilmeyeceği belirtiliyor.
Öncelikle kır düğünlerine izin verilmesi, şartlara uygun kapalı salonlarda yapılacak düğün ve nişanlarda tek kullanımlık çatal, kaşık, tabak kullanılması, masalarda 4’te 1 veya 3’te 1 kapasiteyle oturma düzeni sağlanması, sosyal mesafeye uyulmayacağı için halaya ya da horona izin verilmemesi, ateş ölçümü yapılması, salonların dezenfekte edilmesi, ikramların kapalı şekilde yapılması için hazırlık başlatıldı.