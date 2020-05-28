Son dakika: Corona yasakları ne zaman bitecek? İşte, bazı adımlar!

Halk arasında Corona yasakları olarak adlandırılan Koronavirüs önlemleri, kabine toplantısının ardından bir kez daha günceme gelecek. Saat 15.10 itibariyle dijital oturum üzerinden gerçekleştirilen kabine toplantısı, bazı kararların açıklanması ile sonuçlanacak. Bu kararlar arasında Corona yasakları da başlıca gündemlerden birisi olacak. Peki, Corona yasakları ne zaman açıklanacak? İşte, binlerce vatandaşın merakla araştırdığı Corona yasakları hakkında detaylı bilgiler



CORONA YASAKLARI NE ZAMAN BİTECEK?



Salgının daha fazla ilerlememesi için alınan Coronavirüs yasakları kararı, Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısında Bilim Kurulu verileri de değerlendirilerek ele alınacak. Bu çerçevede Corona yasakları ile ilgili ilk açıklamanın, 28 Mayıs Perşembe günü saat 18.00 itibariyle yapılacağı söylenebilir.