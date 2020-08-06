Son dakika: Corona yasakları gelecek mi? O ilde giriş çıkışlar kontrol altına alındı!

İçişleri Bakanı Soylu, "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla gerçekleştirilen Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler kapsamında Ankara Mamak’ta bir semt pazarındaki denetleme sırasında açıklamalarda bulundu.



İçişleri Bakanı Soylu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:



Kurallarımız da aslında çok karmaşık değil. Maske, mesafe, temizlik. Pazar yerlerinde, alışveriş merkezlerinde, düğünlerde, nişanlarda, toplu yaşam yerlerinde bunlara dikkat etmeliyiz.



Bu sadece devlet sorumluluğu değildir. Bu her bir bireyin, her birimizin sorumluluğudur.



Bu konuda kolluk kuvvetlerimiz, polisimiz, jandarmamız çalışıyoruz.



Bir pazarcı 'seçmeyin' dediğiz aman ona çıkışmamak lazım. Bir polisimiz 'maskenizi takın' dediği zaman onu terslememek lazım.



Bu kendisi için değil, sağlık için hepimiz için bunu gerçekleştirmeye çalışıyorlar.



Burada bugün yaklaşık 250 bin kişi denetime çıkmış durumda.



Avrupa'da dünyada bunun ikinci dalgasının geldiği değerlendirmesi var. Aynı durumla bizle karşılaşmayalım. Bundan 3 ay öncesiyle karşılaşmayalım. Kendi kontrolümüzü kendimiz yapalım. Burada da görev hepimiz düşmektedir.



Yazdan sonra da hem ekonominin, hem ülkemizin selamati açısından bize bu salgın korona mazeret üretmemeli.