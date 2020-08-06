Son dakika: Corona yasakları gelecek mi? O ilde giriş çıkışlar kontrol altına alındı!
Corona virüs yasakları hususunda son dakika gelişmeleri olup olmadığını merak eden pek çok kişi, yetkili isimlerin bu noktadaki açıklamalarını merak ediyor. Dünya çapında Coronavirüs vakalarının yeniden artış göstermesi ve ikinci dalga beklentisinin oluşması üzerine pek çok vatandaş, 'Korona yasakları yeniden gelir mi' sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, Korona yasakları kapsamında il bazında alınan bazı kararlar ve yetkili isimlerin son durum hakkında vermiş olduğu güncel bilgiler
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Koronavirüs yasakları hususunda son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Vaka sayılarının artış göstermesi ve bazı vatandaşların sosyal mesafe ve maske gibi kurallara uymaması nedeniyle yasakların yeniden gelip gelmeyeceğini merak eden pek çok kişi, internet üzerinden son dakika gelişmelerini takip ediyor. Son olarak Koronavirüs yasakları kapsamında Konya'da alınan karara göre, 17 Ağustos tarihinde eğitime başlayacak olan özel öğretim kurumlarının başlangıç tarihi ertelendi. Diğer taraftan şehre giriş çıkışlar noktasında ise bazı kararlar alındı. İşte, yetkili isimlerin Koronavirüs yasakları hakkında yapmış olduğu son açıklamalar
2
Abone Ol
İçişleri Bakanı Soylu, "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla gerçekleştirilen Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler kapsamında Ankara Mamak’ta bir semt pazarındaki denetleme sırasında açıklamalarda bulundu.
İçişleri Bakanı Soylu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:
Kurallarımız da aslında çok karmaşık değil. Maske, mesafe, temizlik. Pazar yerlerinde, alışveriş merkezlerinde, düğünlerde, nişanlarda, toplu yaşam yerlerinde bunlara dikkat etmeliyiz.
Bu sadece devlet sorumluluğu değildir. Bu her bir bireyin, her birimizin sorumluluğudur.
Bu konuda kolluk kuvvetlerimiz, polisimiz, jandarmamız çalışıyoruz.
Bir pazarcı 'seçmeyin' dediğiz aman ona çıkışmamak lazım. Bir polisimiz 'maskenizi takın' dediği zaman onu terslememek lazım.
Bu kendisi için değil, sağlık için hepimiz için bunu gerçekleştirmeye çalışıyorlar.
Burada bugün yaklaşık 250 bin kişi denetime çıkmış durumda.
Avrupa'da dünyada bunun ikinci dalgasının geldiği değerlendirmesi var. Aynı durumla bizle karşılaşmayalım. Bundan 3 ay öncesiyle karşılaşmayalım. Kendi kontrolümüzü kendimiz yapalım. Burada da görev hepimiz düşmektedir.
Yazdan sonra da hem ekonominin, hem ülkemizin selamati açısından bize bu salgın korona mazeret üretmemeli.
3
Abone Ol
Konya'da koronavirüsle ilgili önemli karar
Vaka sayısı artış gösteren Konya'da, İl Hıfzıssıhha Kurulu bir takım kararlar aldı. Alınan kararlar doğrultusunda, 15 Ağustos'tan itibaren özel okullarda yapılması planlanan yüz yüze telafi eğitimlerini 31 Ağustos'a kadar ertelendi. Özel öğretim kursları ve halk eğitim merkezlerinde 31 Ağustos'a kadar eğitimlere ara verildi.
4
Abone Ol
Özel araçları ile şehre giriş yapan veya şehir dışına çıkış yapan kişilerin kontrol noktalarında ‘Hayat Eve Sığar’ uygulaması üzerinden HES kodu sorgulamasının yapılmasına ve yapılan sorgulamada Covid-19 pozitif hasta olup, evde kalmasına karar verildiği tespit edilen kişilerin tespiti halinde giriş ve çıkışlarına izin verilmeyecek.
Öte yandan ikametleri yurt dışında olan kişilerin talep etmeleri halinde korona virüs testini ücretli olarak test merkezleri, havalimanları veya konaklama tesislerinde yaptırabilecekleri de duyuruldu.
6
Abone Ol
Sağlık Bakanlığı 5 Ağustos koronavirüs günlük tablosunu açıkladı. Vaka, iyileşen ve hasta sayısıyla ilgili bilgiler veren Bakan Koca, şunları ifade etti;
Yeni hasta sayımız, dün önceki güne göre 88, bugünse düne göre 95 arttı. Son 24 saatteki test sayımız yaklaşık 54.000. Toplam test sayısı 5 Milyonu geçti. Bayram ve tatildeki riskin yeni sonuçlara yol açmasını önlemeliyiz. Tedbirde birliğe ihtiyacımız var.
7
Abone Ol
İspanya'da can kaybı 26 artarak 28 bin 498'e yükselirken, vaka sayısı 5 bin 760 artarak 349 bin 894'e ulaştı.
İran'da vaka sayısı 314 bin 786'ya, can kaybı 17 bin 617'ye çıktı, 272 bin 535 kişi de sağlığına kavuştu.
İngiltere'de vaka sayısı 306 bin 293'e, can kaybı 89 artarak 46 bin 299'a ulaştı.
İtalya'da can kaybı 5 artarak 35 bin 171'e, toplam vaka sayısı 248 bin 419'a, iyileşenlerin sayısı 200 bin 766'ya ulaştı.
Almanya, Kovid-19 salgını sebebiyle Türkiye’ye uyguladığı seyahat uyarısını kısmen kaldırdı.
Hollanda'da Kovid-19 vaka sayısının son bir haftada yüzde 95 arttığı bildirildi.
Belçika'nın Charleroi kentinde 3 huzurevinde vakaların artması nedeniyle tüm sakinlerin karantinaya alındığı bildirildi. Personel dahil 18 kişide Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.
Yunanistan'da, maske takma zorunluluğunun kapsamına kapalı alanların yanı sıra gemi güverteleri gibi bazı açık alanlar da eklendi.