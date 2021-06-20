Son dakika: Kara Mantar salgını bir ülkeye daha sıçradı! Kovid-19'dan kurtulan ona yakalanıyor
Yaklaşık 2 yıldır hayatımızda olan koronavirüs bitmeden ortaya çıkan kara mantar salgını bir ülkeye daha yayıldı. Uzmanlar Kovid-19'dan kurtulanları hedef alan kara mantar için en savunmasız grubu açıkladı.
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İlk olarak 2019'un son günlerinde hayatımıza giren koronavirüs (Kovid-19) gezegenimizin ortak gündemi olmaya devam ederken uzmanlardan korkutan bir açıklama geldi. Henüz Kovid salgını sona ermemişken dünya kara mantar olarak bilinen salgın ile karşı karşıya.
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HER 10 KİŞİDEN 6'SI GÖZÜNÜ KAYBEDİYOR
Siyah mantar olarak bilinen göz hastalığı "mukormikoz" vakalarının artması endişeye yol açıyor. Gelen ilk bilgilere göre, siyah mantar salgını çoğunlukla koronavirüs hastalarını etkiledi. Uzmanlar söz konusu salgın nedeniyle hastaların yaklaşık yüzde 60'ının gözlerinden biri veya her ikisini kaybettiğini belirtiyor.
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Zira bu göz hastalığı ile mücadele kapsamında doktorlar hastaların gözlerini ameliyat ile çıkarmak zorunda kalıyor. Uzmanlar ölümcül olabilen mantar hastalığının yayılmasını önleyebilmek için yayılmanın olduğu tek gözünü ameliyatla alınması gerektiğinin altını çiziyor.
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BİR ÜLKEYE DAHA SIÇRADI
Hindistan'da on binlerce hastada görülen ve adeta yeni bir salgın gibi yayılan 'kara mantar' için korkulan oldu. Kara mantar bir ülkeye daha sıçradı.
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Arjantin Sağlık Bakanlığı, Kovid-19’dan taburcu olan bir kişinin Kara Mantar olarak bilinen mukormikoz hastalığına yakalandığını doğruladı. Kara Mantar vakasının, Arjantin’de ilk vaka olduğu belirtildi.
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Arjantin Ulusal Sağlık Bakanlığı, Formosa eyaletinde Kovid-19 olan bir hastanın daha sonra Kara mantar olarak bilinen mukormikoz hastalığına yakalandığını teyit etti. Bakanlık açıklamasında, 47 yaşındaki kadının Kovid-19 tedavisinin ardından taburcu edildiği ve sonrasında hastada 11 Mayısta kara mantar belirtilerinin başladığı açıklandı. İlk vakanın, Kovid-19 olmadan önce yüksek tansiyon ile tip 2 diyabet hastası olduğu belirtildi.
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Arjantin Sağlık Bakanlığı, ilk kara mantar vakasının Kovid-19’dan taburcu olduktan sonra baş ağrısı, duyu bozukluğu ve damak yaraları sebebiyle kulak burun boğaz kliğine başvurduğunu açıkladı.
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9 Haziran tarihinde hastadan numune alındığı ve 12 Haziranda kara mantar tanısının konularak hastanın izole bir şekilde tedavi altına alındığı belirtildi.
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Bakanlık ayrıca, Buenos Aires eyaletinde vefat etmiş bir kişide Kovid-19 ile ilişkili başka bir olası mukormikoz vakasının incelendiğini açıkladı.
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İŞTE EN SAVUNMASIZ GRUP
Hindistan'da on binlerce hastada görülen bu hastalık şimdiden çevre ülkelere yayılırken uzmanlar 'kara mantar'a karşı en savunmasız grubu açıkladı. BBC'de yer alan habere göre, doktorlar, Covid tedavisinde kullanılan stereoidlerle bağlantısı olduğunu söylüyor. Özellikle diyabet hastaları risk grubunda görülüyor.
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Manchester Üniversitesi'nden Dr David Denning, konu ile ilgili yaptığı açıklamasında 'Mukormikoz, zayıf kontrol edilen diyabetle güçlü bir şekilde bağlantılıdır' ifadesine yer verdi.
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KARA MANTAR HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?
Yüzde şişlik ve siyah lezyonlar enfeksiyon belirtileri arasında sıralanıyor. Bazı kaynaklarda göz kararması veya renk değişikliği, bulanık veya çift görme, göğüs ağrısının da belirti olabileceği öne sürüldü.
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HASTALIK NASIL ORTAYA ÇIKIYOR?
Enfeksiyon, bir insana bir kesik veya solunum sistemi yoluyla kan dolaşımına giriyor ve diğer hayati organların yanı sıra kalbe, beyne ve akciğerlere yayılabiliyor.
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Kara mantar, özellikle COVID-19 geçirmiş hastalara ağır zarar veriyor. Uzmanlar, enfeksiyonu COVID-19 hastalarında steroid kullanımının tetiklediğini belirtiyor.
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Kovid-19'dan iyileşen hasta kara mantar nedeniyle hayatını kaybedebiliyor. Doktorlar ve sağlık yetkilileri, siyah mantar enfeksiyonlarını tedavi etmek için gerekli olan amfoterisin B antifungal ilacının eksikliği konusunda uyarıda bulunuyor.