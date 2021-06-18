Son dakika: Bakan Koca müthiş gelişmeyi duyurdu! Koronavirüs aşılamasında geri sayım

Bakan Koca'nın 'düşme eğilimi devam ediyor' notuyla ve aşının önemini vurgulayarak paylaştığı haritaya göre haftalık corona virüsü (Kovid-19) vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 55,20, Ankara'da 94,87, İzmir'de 32,04 oldu. Koca, insidans haritasının ardından da son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illeri gösteren grafiği paylaştı.



5-11 Haziran aralığını gösteren grafikte vaka sayısı en çok azalan illerin Bilecik, Karaman, Malatya, Kastamonu, Isparta, Afyonkarahisar, Kırıkkale, Bartın, Burdur ve Kilis olduğu gözlendi.