Son dakika: Bakan Koca müthiş gelişmeyi duyurdu! Koronavirüs aşılamasında geri sayım

VAKA SAYISI 100 BİN KİŞİDE 10 AZALAN ŞEHİRLER
Vaka sayısının 100 bin kişide 10'un altında azaldığı 41 il ise şöyle sıralandı:
"İzmir (9,19), Karabük (8,95), Tunceli (8,86), Zonguldak (8,85), İstanbul (8,73), Ordu (8,63), Hakkari (7,83), Balıkesir (7,33), Muğla (6,39), Niğde (6,25), Siirt (5,88), Kayseri (5,80), Kahramanmaraş (5,59), Sinop (5,54), Iğdır (5,29), Adıyaman (5,25), Nevşehir (5,25), Ağrı (5,18), Gümüşhane (5,06), Rize (5,03), Ankara (4,63), Denizli (4,35), Çanakkale (3,97), Yalova (3,81), Bingöl (3,70), Bolu (3,50), Antalya (3,41), Adana (3,22), Çankırı (3,10), Samsun (2,80), Şanlıurfa (2,61), Giresun (2,59), Şırnak (2,59), Aydın (2,34), Hatay (1,98), Elazığ (1,83), Osmaniye (1,78), Bursa (1,56), Kocaeli (0,93), Mardin (0,80), Diyarbakır (0,45)."