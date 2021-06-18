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Haber Giriş: 18 Haziran 2021 - 14:06 | 

Son dakika: Bakan Koca müthiş gelişmeyi duyurdu! Koronavirüs aşılamasında geri sayım

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından koronavirüs aşılama sürecine ilişkin yeni gelişmeyi duyurdu. Koca, 18 yaş üstü aşılamada kritik seviyeye ulaşıldığı müjdesini verdi. İşte detaylar...

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Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından koronavirüs aşılama sürecine ilişkin yeni gelişmeyi duyurdu. Koca, 18 yaş üstü aşılamada kritik seviyeye ulaşıldığı müjdesini verdi.

Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle:

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"Aşı programında yer alan 18 yaş üstü nüfusun %50’sinin tam doz veya ilk doz aşısı tamamlanmış durumda. Program, kısa sürede, beklediğiniz başarıya ulaşacak. Aşısı henüz yapılmayanların sayısında geri sayım başladı"

3AŞILAMADA BİR REKOR DAHA

AŞILAMADA BİR REKOR DAHA!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de dün, her 1 milyon kişide günlük aşılama sayısına göre, dünyadaki en yüksek sayıya ulaşıldığını bildirdi.

482 BİN 232 DOZ AŞI DAHA

82 BİN 232 DOZ AŞI DAHA

Sağlık Bakanı Koca, dün yaptığı paylaşımda ise son 24 saat içinde 1 milyon 582 bin 232 doz aşı yapıldığını açıklamıştı.

Bakan Koca, "Bugün 1,5 milyonuncu doz aşı, saat 21.43’te uygulandı. Aşı ordumuz, 2 saat 17 dakika içinde 82 bin 232 doz aşı daha yaptı. Böylece son 24 saat içinde 1 Milyon 582 Bin 232 doza ulaştık. 24.00 itibariyle yeni günün mesaisi başladı. İçiniz rahat uyuyun. Hayırlı geceler." ifadelerini kullanmıştı.

5REKORA DOYMUYORUZ

REKORA DOYMUYORUZ

3 ayrı aşı için yapılan sözleşmelerin ardından hızlanan sevkiyatlarla, günlük aşılamada peş peşe rekorlar kırıldı.

Türkiye'nin dört gün üst üste kırdığı rekorlar şöyle;
14 Haziran
842 bin 494

15 Haziran
1 milyon 240 bin 311

16 Haziran
1 milyon 416 bin 795

17 Haziran
1 milyon 582 bin 232

6KORONAVİRÜS İNSİDANS HARİTASI VE VAKA SAYISI AÇIKLANDI

KORONAVİRÜS İNSİDANS HARİTASI VE VAKA SAYISI AÇIKLANDI

Öte yandan, Türkiye'de aşılama programının ivme kazanmasıyla birlikte iyileşme süreci de olumlu yönde ilerlemeye devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 100 bin nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini paylaştı.

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Bakan Koca'nın 'düşme eğilimi devam ediyor' notuyla ve aşının önemini vurgulayarak paylaştığı haritaya göre haftalık corona virüsü (Kovid-19) vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 55,20, Ankara'da 94,87, İzmir'de 32,04 oldu. Koca, insidans haritasının ardından da son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illeri gösteren grafiği paylaştı.

5-11 Haziran aralığını gösteren grafikte vaka sayısı en çok azalan illerin Bilecik, Karaman, Malatya, Kastamonu, Isparta, Afyonkarahisar, Kırıkkale, Bartın, Burdur ve Kilis olduğu gözlendi.

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Bakan Koca'nın açıklaması şu şekilde:

"İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da düşme eğilimi devam ediyor. Aşı ile bitecek."

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Koca, vaka sayılarının en çok azaldığı illeri gösteren grafiği ise şu ifadelerle paylaştı:

"Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz; Bilecik, Karaman, Malatya, Kastamonu ve Isparta. Vaka sayılarında düşüş devam edecek aşı ile bağışıklık kazanacağız. Aşı ile bitecek."

1017 ŞEHİRDE VAKA SAYISI ARTTI

17 ŞEHİRDE VAKA SAYISI ARTTI!

İllere göre 5-11 Haziran tarihleri arasında COVID-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul`da 55,20, Ankara`da 94,87 , İzmir`de 32,04 oldu.

Yayımlanan tabloda Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Sakarya, Düzce, Eskişehir, Sivas, Çorum, Tokat, Mersin, Erzincan, Trabzon, Bayburt, Erzurum, Artvin, Kars ve Bitlis kentlerinde vaka sayılarında artış görüldü.

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Buna göre, geçen hafta vaka sayısı en fazla azalan iller arasında ikinci olan Bilecik, bu hafta ilk sırada yer aldı. Bu şehri, Karaman, Malatya, Kastamonu ve Isparta izledi. Vaka sayısı Bilecik'te 30,69, Karaman'da 25,50, Malatya'da 21,86, Kastamonu'da 20,74 ve Isparta'da 20,44 düştü.

Ülke genelindeki 18 ilde 100 bin kişideki vaka sayısı 10-20 aralığında azaldı. Bu iller şöyle sıralandı:

"Afyonkarahisar (18,18), Kırıkkale (17,57), Bartın (16,78), Burdur (16,13), Kilis (16,07), Van (14,96), Yozgat (14,32), Muş (14,12), Konya (13,86), Gaziantep (13,42), Kütahya (13,29), Uşak (12,72), Kırşehir (12,55), Aksaray (12,28), Ardahan (11,24), Amasya (10,75), Manisa (10,67), Batman (10,45)."

12VAKA SAYISI 100 BİN KİŞİDE 10 AZALAN ŞEHİRLER

VAKA SAYISI 100 BİN KİŞİDE 10 AZALAN ŞEHİRLER

Vaka sayısının 100 bin kişide 10'un altında azaldığı 41 il ise şöyle sıralandı:

"İzmir (9,19), Karabük (8,95), Tunceli (8,86), Zonguldak (8,85), İstanbul (8,73), Ordu (8,63), Hakkari (7,83), Balıkesir (7,33), Muğla (6,39), Niğde (6,25), Siirt (5,88), Kayseri (5,80), Kahramanmaraş (5,59), Sinop (5,54), Iğdır (5,29), Adıyaman (5,25), Nevşehir (5,25), Ağrı (5,18), Gümüşhane (5,06), Rize (5,03), Ankara (4,63), Denizli (4,35), Çanakkale (3,97), Yalova (3,81), Bingöl (3,70), Bolu (3,50), Antalya (3,41), Adana (3,22), Çankırı (3,10), Samsun (2,80), Şanlıurfa (2,61), Giresun (2,59), Şırnak (2,59), Aydın (2,34), Hatay (1,98), Elazığ (1,83), Osmaniye (1,78), Bursa (1,56), Kocaeli (0,93), Mardin (0,80), Diyarbakır (0,45)."

133 BÜYÜKŞEHİR ARASINDA VAKA SAYISI EN FAZLA DÜŞEN İL İZMİR

3 BÜYÜKŞEHİR ARASINDA VAKA SAYISI EN FAZLA DÜŞEN İL İZMİR

Her 100 bin kişideki vaka sayısı bir haftada İzmir'de 41,23'ten 32,04'e, İstanbul'da 63,93'ten 55,20'ye, Ankara'da 99,50'den 94,87'ye düştü.

Böylece vaka sayısı 9,19 azalan İzmir üç büyükşehir arasında en fazla düşüşün yaşandığı il oldu. İzmir'i 8,73 azalışla İstanbul, 4,63 düşüşle Ankara izledi.

14VAKA SAYISI ARTAN İLLER

VAKA SAYISI ARTAN İLLER

Ülke genelinde 100 bin kişideki vaka sayısı artan 17 il, Kars (24,06), Bayburt (17,71), Trabzon (14,27), Erzincan (13,40), Eskişehir (11,29), Düzce (10,94), Çorum (10,48), Artvin (8,91), Kırklareli (7,54), Tokat (6,17), Sivas (4,09), Sakarya (3,06), Edirne (2,74), Erzurum (1,92), Bitlis (0,59), Tekirdağ (0,29), Mersin (0,13) olarak kayıtlara geçti.

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