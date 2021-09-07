Son dakika... Aylar sonra ortaya çıktı! Koronavirüs çalışmasının sonuçları yayınlandı

HANGİ AŞI NE KADAR KORUYOR? Koronavirüs son dönemde varyantlar ile gündemde. Bu varyantlardan en dikkat çekeni ise DSÖ'nün 'endişe verici' olarak nitelendirdiği Delta. Delta varyantının daha bulaşıcı olduğu bilimsel olarak kanıtlanmış durumda.