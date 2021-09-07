Son dakika... Aylar sonra ortaya çıktı! Koronavirüs çalışmasının sonuçları yayınlandı
Koronavirüs dünyanın bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ederken İsveç ve Almanya'dan ezber bozan bir çalışmaya imza atıldı. Bilim insanları merakla beklenen çalışmalarının sonuçlarını açıkladı...
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İlk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve buradan dünyaya yayılan koronavirüs (Kovid-19) gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olamaya devam ediyor. Virüs dünya genelinde 10 milyonlarca insana bulaştı, 4 milyondan fazla kişi ise virüsün kurbanı oldu.
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Salgın ile bilim dünyası da neredeyse tüm mesaisini bu virüsü anlamaya ayırmış durumda. Bu kampsam pek çok çalışmaya imza atıldı.
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EZBER BOZAN SONUÇLAR
Stockholm'de yapılan son araştırma bilim dünyasının gündemine tabiri caizse bomba gibi düştü. Zira bu araştırma ile koronavirüsün etkisi hakkında ezber bozan sonuçlara ulaşıldı.
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İngiliz Telegraph gazetesinde yer alan habere göre, bilim insanları genç yetişkinlerin akciğer fonksiyonunun Kovid-19'dan etkilenmediğini keşfetti.
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EN ŞANSLI YAŞ GRUBU
İsveç, Stockholm'deki Karolinska Enstitüsü'nde görev alan ekip 20 ila 30 yaş arası 660'tan fazla kişiden gelen verileri mercek altına altı. İncelenenlerin dörtte birinden fazlasının (yüzde 27) daha önce enfekte oldukları belirlendi.
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Araştırmacılar, katılımcılardaki akciğer fonksiyonunun Covid-19 enfeksiyonundan bağımsız olarak benzer olduğunu söyledi. Başka bir deyişle çalışma ile bu yaş grubundaki kişilerin akciğer fonksiyonunun Kovid-19'dan etkilenmediği belirlendi.
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Benzer bir çalışma Almanya'da çocuklar için yapıldı. Bochum'daki Üniversite Çocuk Hastanesi'nden yapılan araştırmada 5 ila 18 yaş arasındaki çocuklar için de aynı sonuca ulaşıldı.
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HANGİ AŞI NE KADAR KORUYOR?
Koronavirüs son dönemde varyantlar ile gündemde. Bu varyantlardan en dikkat çekeni ise DSÖ'nün 'endişe verici' olarak nitelendirdiği Delta. Delta varyantının daha bulaşıcı olduğu bilimsel olarak kanıtlanmış durumda.
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Bu varyant küresel vaka artışının bir numaralı nedeni olarak gösteriliyor. Peki hangi aşı Delta'dan ne kadar koruyor? İşte yapılan son araştırmalara göre, koronavirüs aşılarının Delta'ya karşı sunduğu koruyuculuk oranları...
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İngiliz bilim insanları Türkiye'de de kullanılan Pfizer-BioNTech koronavirüs aşısının Delta varyantına karşı etkisini açıkladı. 20 bine yakın kişiden alınan verilerin incelenmesi ile elde edilen sonuçlara göre, iki doz Pfizer aşısı Delta varyantından kaynaklanan semptomatik hastalıkları önlemede % 88 etkili.
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Reuters'ta yer alan habere göre, Public Health England (PHE) araştırmacıları bir başka varyant olan Alpha için de bu aşıyı mercek altına aldı. Bilim insanları iki doz Pfizer aşısı Alpha varyantından kaynaklanan semptomatik hastalıkları önlemede % 93.7 etkili olduğunu saptadı.
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KORUYUCULUK ORANI REVİZE EDİLDİ
PHE söz konusu aşının ilk dozunun Delta varyantından kaynaklanan semptomatik hastalığa karşı yaklaşık % 33 etkili olduğunu söylemişti. Son çalışma ile bu oran yüzde 36'ya revize edildi.
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Geçtiğimiz günlerde ülkemizde kullanılan bir başka aşı olan Sinovac için Delta koruyuculuk oranı açıklanmıştı. Sinovac sözcüsü Liu Peicheng, Kovid-19 aşısının Delta varyantına karşı etkili olduğunu duyurdu. Peicheng, Reuters'a yaptığı açıklamada aşılananlardan alınan kan örneklerine dayanan ön sonuçların, Delta varyantına karşı nötralize edici etkide üç kat azalma gözlemlendiği bilgisine yer verdi.
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Peicheng, üçüncü doz aşı ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Peicheng, üçüncü doz uygulamasının, Delta varyantına karşı daha güçlü ve daha dayanıklı antikor reaksiyonunun ortaya çıkmasına yardımcı olacağını belirtti.
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Moderna da aşısının Delta'ya karşı etkinlik oranını açıkladı. Şirket ikinci aşı dozunu aldıktan bir hafta sonra sekiz hastadan kan örnekleri aldı ve onları birden fazla varyanta maruz bıraktı.
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Aşı, Delta varyantı da dahil olmak üzere test edilen tüm varyantlara karşı yüksek düzeyde nötralize edici antikor üretti. Yapılan resmi açıklamaya göre, antikor seviyeleri Delta varyantına karşı sadece 2,1 kat düştü.
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Novosibirsk Devlet Üniversitesi Laboratuvarı Başkanı ve Rusya Bilimler Akademisi üyesi Sergey Netesov Sputnik'e verdiği demeçte aşının Delta varyantına karşı sağladığı koruma oranını da açıkladı. Nestov, 'Aşı delta varyantına karşı yüzde 90 koruma sağlıyor' dedi.