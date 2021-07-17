Son dakika: Alevlerle 36 saatlik mücadele! Canlarına pahasına çalıştılar
Hatay'ın Hassa ilçesindeki orman yangını 36'ncı saatinde kontrol altına alındı. Canları pahasına alevlere müdahale eden ormancıların mücadelesi ve yorgunluğu fotoğraf karelerine yansıdı.
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Hassa’daki orman yangınına 140 personel; 1 uçak, 4 helikopter, 64 arazöz ve 12 iş makinesiyle müdahale edildi.
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Orman işçileri 36 saat boyunca canları pahasına alevlerle mücadele etti.
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Sarp arazi ormancılara zor anlar yaşattı. 2 itfaiye eri dumandan etkilendi, Kırıkhan Devlet Hastanesine sevk edildi.
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Yangının 36’ncı saatte kontrol altına alındığını açıklayan Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, 200 hektarın zarar gördüğünü yangınla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.
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Bölgede soğutma çalışmalarının uzun sürebileceğine dikkat çekti:
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"Şükürler olsun ki hem Hatay hem de Mersin`deki yangınlarımız kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sahada tek bir kıvılcım kalmayana kadar devam edecek. Bu soğutma çalışmaları hepinizin bildiği gibi bir günden fazla sürebilir. Kaç gün sürmesi gerekiyorsa soğutma çalışmaları devam edecek. "
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"Kontrol altına alındı` demek, yangın odaklarının etrafının çevrildiğini, buralarla alakalı yangının artık büyüme ihtimalinin, çok istisnai durumlar dışında kalmadığının ifadesidir."
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"Sabah kalkan İHA`mızı önce Hatay`a gönderdik. İHA`mızın tespit ettiği kadarıyla Hatay`da sıcak bir nokta yok. Yani burada ciddi bir başarı sağlanmış demektir."
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YANAN ALANLAR AĞAÇLANDIRILACAK
Pakdemirli, Hatay ve Mersin'de sıcaklığın yüksek, rüzgarın da etkili olmasının yangınların seyrini olumsuz etkilediğini vurgulayarak şöyle konuştu:
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"Hatay'da can ve mal kaybımız yok. Hatay özelinde yangının çıkış sebebiyle ilgili kolluk kuvvetlerimiz araştırmalarına devam ediyor.
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Orman yangınlarının söndürülmesi için devletimiz hiçbir masraftan kaçınmayarak gereğini yapıyor. Biz tek bir ağaca dahi paha biçilemeyecek şekilde çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz."
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Bakan Pakdemirli, yanan alanların yeniden ağaçlandırılacağını ifade ederek, "Tekrar her yangın sonrasında hatırlattığımız gibi, Anayasa'nın 169. maddesine göre ormanlık alanlarla ilgili buralar yansa dahi buralarla ilgili farklı bir tasarruf yapılması söz konusu olmaz. Buralarda ne otel ne han ne hamam ne kervansaray yapılır, ne de buralar imara açılır. İlk müsait zamanda buraları tekrar ağaçlandırmak için arkadaşlarımız çalışmalara başlayacaktır." diye konuştu.
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Yangınların tespiti ve ekiplerin çalışmalarında insansız hava araçlarının (İHA) da kullanıldığını vurgulayan Pakdemirli, "Alo 177 Orman Yangın İhbar Hattı"na yapılacak aramaların önemini anlattı.