Son dakika: Alevlerle 36 saatlik mücadele! Canlarına pahasına çalıştılar

Bakan Pakdemirli, yanan alanların yeniden ağaçlandırılacağını ifade ederek, "Tekrar her yangın sonrasında hatırlattığımız gibi, Anayasa'nın 169. maddesine göre ormanlık alanlarla ilgili buralar yansa dahi buralarla ilgili farklı bir tasarruf yapılması söz konusu olmaz. Buralarda ne otel ne han ne hamam ne kervansaray yapılır, ne de buralar imara açılır. İlk müsait zamanda buraları tekrar ağaçlandırmak için arkadaşlarımız çalışmalara başlayacaktır." diye konuştu.