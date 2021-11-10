Son dakika... Alec Baldwin olayında flaş gelişme... Gizemi çözecek yeni belgeler sızdı!
Ünlü aktör Alec Baldwin'in 'yanlışlıkla' filminin görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldürmesinin yankıları sürerken, ABD basını trajedideki gizemi çözecek yeni belgelere ulaştı.
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Alec Baldwin'in hem yapımcısı olduğu hem de rol aldığı Rust isimli filmin setindeki trajik kazanın yankıları sürüyor.
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Hutchins'in ölümüne neden olan merminin silaha nasıl girdiği gizemini korurken tüm oklar setin silah sorumlusu Hannah Gutierrez-Reed'i gösteriyordu.
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KAN DONDURAN SATIRLAR
24 yaşındaki Gutierrez-Reed'in avukatı aracılığıyla yazılı yaptığı 'Asıl soru bu kurşunu oraya kim neden koydu olmalı' açıklaması sonrası flaş bir gelişme yaşandı.
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BELGELER SIZDI
Reed'in bu sözleri kısa sürede olay ile ilgili 'kaza mı sabotaj mı' sorusunun sorulmasına neden olurken ABD basını trajedideki sır perdesini aralayacak yeni belgelere ulaştı.
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Los Angeles Times'a sızdırılan yeni belgelere göre, Hutchins'in ölümüne neden olan silahın nereden geldiği sonunda netlik kazandı.
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Deneyimsiz olduğu ortaya çıkan filmin silah sorumlusunun Reed'i öneren kişinin 51 yaşındaki bir silah uzmanı Seth Kenney olduğu ve aynı kişinin filme bu silahı temin eden şirketin sahibi olduğu ortaya çıktı.
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Gazeteye konuşan kaynaklar Kenney'in bir nevi 'akıl hocası' olarak ekibe dahil edildiğini ancak kendisinin sette kimse tarafından görülmediğini belirtti.
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Söz konusu belge ve yeni açıklamalar ışığında ölümlü kazadaki şüpheliler listesine bir kişi daha eklenmiş oldu.
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KİMLER HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK?
Bu tip davalarda uzmanlaşmış bir avukat olan Michael L. Mandell olay ile ilgili dava açılmasına kesin gözüyle bakıldığının altını çizdi ve hakim karşısına çıkması muhtemel isimleri açıkladı.
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Ülke basınına konuşan Mandell davanın prodüksiyon şirketi, Alec Baldwin ve Rust'un diğer yapımcılarını hedef alacağını belirtti ve Baldwin'in yapımcılardan biri olmasının onun yargılanma ihtimalini artırabileceğinin altını çizdi.
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Mandell davanın iş güvenliğini baz alacağına kesin gözüyle bakıldığını bu nedenle filmin yapımcılarına karşı açılamasının beklendiğini de sözlerine ekledi.
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AVUKATLARI DEVREDE
Geçtiğimiz günlerde ABD basını çok konuşulacak yeni bilgilere ulaştı. Deadline soruşturmanın merkezindeki isimleri açıklamıştı.
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Söz konusu habere göre, silahı Baldwin'e veren yardımcı yönetmen David Halls ve filmin silah uzmanı Hannah Gutierrez Reed davanın baş aktörleri konumunda.
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Deadline bu iki ismin avukat tuttuklarını, Gutierrez'in eski ABD Başsavcısı Jason Bowles tarafından temsil edildiğini, Halls'ın avukatlığını ise eski Bölge Savcısı Lisa Torraco'nun üstlendiğini sayfalarına taşıdı. Bu hamle savcılığın bu iki ismi suçlamaya hazırlandığı şeklinde yorumlandı.
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DİKKAT ÇEKEN İTİRAF
Savcının hedefindeki isimlerden birisi olarak lanse edilen Rust'ın yardımcı yönetmeni David Halls, 21 Ekim'de Santa Fe setinde yaşanan çekimden bu yana ilk açıklamasını yaptı.
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Kazaya neden olan silahı Baldwin'e veren yardımcı yönetmen David Halls bu konuya değinmedi ve 'Umarım bu trajedi endüstriyi değerlerini yeniden değerlendirmeye sevk eder' ifadesini kullandı.
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Ancak 2019'da yine sette yaşanan bir silah kazası nedeniyle işini kaybeden Halls'in polise verdiği itirafları onu davanın en kilit isimlerinden birisi yapıyor.
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Fox News'ın elde ettiği tutanaklara dayandırdığı haberine göre, Halls detektiflere olayda bir güvenlik açığı olduğu itirafında bulunuyor.
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POLİSTEN BALDWİN'E 'KONUŞMA' EMRİ
Geçtiğimiz günlerde konu ile ilgili ilk defa kameralar önüne geçen Alec Baldwin çok konuşulacak bir detayı paylaşmıştı. Dava hakkında sorulara cevap vermeyen Baldwin bunun nedeni olarak polislerin kendisine verdiği 'konuşma' emrini göstermişti.
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Olay ile ilgili soruşturma sürüyor. Öte yandan, Baldwin'in kanlı kıyafetinin ve söz konusu silahın delil olarak alındığı belirtildi.