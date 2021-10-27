Alec Baldwin görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldürmüştü... Savcı ilk defa açıkladı!
Dünya günlerdir Alec baldwin ve Halyna Hutchins'i konuşuyor... Baldwin'in film setinde kuru sıkı tabanca ile görüntü yönetmenini öldürmesinin yankıları sürerken bölge savcısı konu ile ilgili net açıklamalarda bulundu. Savcının açıklamaları ile günlerdir iddia boyutunda olan olay resmiyet kazandı.
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Alec Baldwin'in hem yapımcısı olduğu hem de oyuncusu olduğu Rust isimli filmin setinde, kazayla görüntü yönetmeninin ölümüne, yönetmenin de yaralanmasına neden olmasının yankıları sürüyor.
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Geçtiğimiz hafta yaşanan ve hala dünya kamuoyunun en çok konuştuğu konu olmaya devam eden olay ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Bölge savcısı konu ile ilgili çok konuşulacak açıklamalara imza attı.
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Henüz kimsenin suçlanmadığı davanın seyri hakkında ipuçları veren Savcı, 'suçlamalar masada' sözleri ile olay ile ilgili bir veya birden fazla kişinin hakim karşısına çıkabileceğinin sinyalini verdi.
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KORKUNÇ İDDİA RESMİYET KAZANDI
Kamuoyundan gelen baskılar sonucu böyle bir açıklama yapan savcı detaya girmekten kaçındı. Ancak savcının açıklamaları ile günlerdir iddia boyutunda olan olay resmiyet kazandı.
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İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Savcı, sette 'muazzam miktarda mermi' bulunduğunu ve bu mühimmatın niteliğine ilişkin soruşturma yapılması gerektiğini de sözlerine ekledi.
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SAATLER ÖNCE ATIŞ TALİMİ YAPMIŞLAR!
63 yaşındaki aktörün yanlışlıkla Hutchins'i öldürmesine neden olan silahın, olaydan birkaç saat önce ekip üyeleri atış talimi için kullanıldığı da gelen bilgiler arasında.
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YEMİNLİ İFADE ORTAYA ÇIKTI
Kazaya sahne olan Rust filminin kameramanlarından Reid Russell'ın olayı soruşturan dedektiflere verdiği ifadede Baldwin söz konusu silahı kameraya doğrultarak prova yapıyordu.
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Russell'ın ifadesinde bundan kısa bir süre sonra silah sesinin duyulduğu bilgisi yer aldı. Kameraman Hutchins'in bir süre bacaklarını hissetmemeye başladığını söylediğini belirtti.
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'KAZA GÜNÜ SETTE KARGAŞA VARDI'
Yeminli ifade ile ayrıca, çekim gününde sette bir kargaşa olduğunu ve kamera ekibinin birkaç üyesinin ödeme ve konaklama konusunda bir anlaşmazlık yüzünden prodüksiyonu terk ettiğini de ortaya çıkardı.
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Yeminli ifadede, 'Reid, kamera ekibinin ödeme ve barınma ile ilgili sorunlar yaşadığını belirtti' ifadeleri yer aldı. Kameraman Russel'ın altı kişinin ayrıldığını söylediğini de sözlerine ekledi.
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Rust'ın baş elektrikçisi Serge Svetnoy, ise yaptığı bir Facebook gönderisinde, Hutchins ölürken kollarını tuttuğunu ve ölümünden 'ihmal ve profesyonelliksizliği' sorumlu tuttuğunu söyledi.
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911 ARAMASININ KAYDI ORTAYA ÇIKTI
Prova sırasında Baldwin, silahı ateşledi ve Halyna Hutchins'i göğsünden vurdu. Onun tam arkasında duran yönetmen Joel Souza da omuzundan yaralandı. Olaydan hemen sonra yapılan 911 aramasının kaydı ortaya çıktı.
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911 aramasını yapan filmin senaryo danışmanı Mamie Mitchell'e hatta beklemesi söyleniyor Mitchell'in ise o sırada 'Yardımcı yönetmen bana bağırdı ve öğlen yemeğinde revizeleri sordu. Gördünüz mü? Silahları kontrol etmeliydi. sözlerini sarf ettiği kayıtta net olarak duyuluyor.
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SİLAH GÜVENLİ DEDİLER
Mahkeme kayıtlarına göre, Alec Baldwin, silahı kendisine yardımcı yönetmenin verdiğini ve "güvenli" olduğunu söylediğini belirtti. Yardımcı yönetmen ise ifadesinde, silahın içinde "gerçek mermi" olduğunu bilmediğini söyledi.
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BALDWİN'İN KANLI KIYAFETİ DELİL OLDU
Polis soruşturmasına ilişkin ayrıntılar, dün, New Mexico, Santa Fe'deki bir mahkemede arama emri çıkarıldığında açıklandı. Öte yandan, Baldwin'in kanlı kıyafetinin söz konusu silahla delil olarak alındığı belirtildi.
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Alec Baldwin kazaya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Eş, anne ve çok takdir edilen meslektaşımız Halyna Hutchins'in hayatını alan trajik kazayla ilgili yaşadığım şok ve üzüntüyü ifade edecek hiçbir kelime yok." ifadesine yer vermişti.
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Aktör geçtiğimiz günlerde Halyna Hutchins'in eşi Matt Hutchins ve çiftin oğullarıyla birlikte görüntülendi. Oldukça üzgün olduğu görülen ve Matt Hutchins'e sarılan Alec Baldwin ikiliye kaldıkları otelden ayrılırlarken bir süre eşlik etti.
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HUTCHINS'İN SON FOTOĞRAFI
Rust'ın baş elektrikçisi Serge Svetnoy, Halyna Hutchins'in setteki son fotoğrafının olduğunu söylediği bu kareyi kişisel Facebook hesabında paylaştı.