Son dakika: ABD'den ezber bozan aşı araştırması... İşte en şanslı grup

Çalışmayı yöneten immünolog Dr Ali Ellebedy, mRNA aşısı alan ve daha önce enfekte olmamış birinin aynı şekilde korunup korunmadığı konusunda ise henüz bir sonuca ulaşmadıklarını açıkladı. Uzmanlar araştırmalarının aşının faydasını bir kez daha kanıtladığının da altını çizdi.