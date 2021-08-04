Son dakika: ABD'den ezber bozan aşı araştırması... İşte en şanslı grup
Pfizer ve Moderna aşıları olan kişilerden alınan örnekleri inceleyen bilim insanları aşının en çok etki ettiği kişileri belirledi. Uzmanlar bu kişilerin ömür boyu korumaya sahip olabileceklerinin altını çizdi.
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Dünya tabiri caizse yaklaşık 2 yıldır koronavirüs ile yatıp koronavirüs ile kalkıyor... Dünya genelinde 200 milyon insana bulaşan Kovid-19 4 milyondan fazla cana mal
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Salgının başladığı günden beri koronavirüs yüzlerce bilimsel araştırmaya konu oldu. Bu sayede virüse karşı elimizi güçlendiren pek çok keşfe imza atıldı.
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Bu kapsamdan pek çok aşı geliştirildi. Dünya küresel aşılama çalışmalarının hız kazanması ile pandemiye karşı ciddi bir avantaj yakalamış durumda.
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AŞIDAN SEVİNDİREN HABER
ABD'den son haber ise kısa sürede ülke gündemine tabiri caizse bomba gibi düştü. Pfizer ve Moderna aşılarını mercek altına alan grup son derece ilginç sonuçlara ulaştı.
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İngiliz Mirror gazetesinde yer alan habere göre, Washington Üniversitesi araştırmacıları, mRNA aşılarının insanları yıllarca koruyabilecek bir bağışıklık tepkisini tetikleyebileceğini keşfetti.
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'AŞIDA EN ŞANSLI GRUP'
Uzmanlar daha önce virüs kapmışsanız, Kovid aşısının ömür boyu koruma sağlayabileceğini öne sürüyor. Başka bir deyişle ekip bu grubun korunma anlamında en şanslı kişiler arasında olduğu iddiasında.
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Çalışmayı yöneten immünolog Dr Ali Ellebedy, mRNA aşısı alan ve daha önce enfekte olmamış birinin aynı şekilde korunup korunmadığı konusunda ise henüz bir sonuca ulaşmadıklarını açıkladı. Uzmanlar araştırmalarının aşının faydasını bir kez daha kanıtladığının da altını çizdi.
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KOVİD BELİRTİLERi DEĞİŞTİ
Öte yandan ABD'li doktor George Monks Delta ile birlikte semptomların değiştiğini duyurdu. Monks son dönemde sıkça görülen belirtileri de açıkladı.
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İŞTE YENİ BELİRTİLER
International Business Times'ta yer alan habere göre, Delta varyantına yakalanan hastalar sıklıkla orijinal virüse yakalananların aksine virüse tat ve koku kaybı yaşamıyor.
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Aynı habere göre, Delta varyantı öksürük, nefes darlığı, ateş ve vücut ve baş ağrıları gibi belirtilere ev sahipliği yapıyor. İngiltere'de yapılan bir araştırma bu sonuçları destekliyor.
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Buna göre, baş ağrısı, boğaz ağrısı ve burun akıntısının artık en çok bildirilen Kovid-19 semptomları olduğu açıklandı. 40'lı yaşların altındakilerde baş ağrısı (%66), boğaz ağrısı (%53), burun akıntısı (%49) ve ateş (%42), oranında görüldü.
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Aynı araştırmaya göre, artık daha az insan tat alma duyularını kaybettiklerini bildiriyor. Aynı araştırmaya göre, enfekte olan genç insanlar artık daha hafif soğuk algınlığı semptomları gösteriyor.
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İngiltere'de virüse yakalanan binlerce kişiye ait verileri mercek altına alarak yapılan araştırmaya göre, koku kaybı olarak da bilinen anosmi artık en yaygın 10 semptom arasında değil.
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Uzmanlar Delta varyantının virüsün diğer tüm türlerine kıyasla daha kolay yayıldığı için masketakmaya devam edin çağrısında bulunuyor. Uzmanlar ayrıca aşıların Delta'ya karşı en etkili silah olduğunun da altını çiziyor.