Son dakika: 580 yıl sonra bir ilk... En uzun Ay tutulmasından nefes kesen kareler

Tüm hizmetlerinizde yaşam tarzınızda ve anlayışınızda eksik olan empati, dolunay ve tutulmalar zamanlarında krizler ya da yüzleşmeler olarak bize yansır. Lakin canınız yanıyorsa bir yerlerde az empati yapmış olabilir miyim sorusunu kendiniz için doğru soru olarak sorabilirsiniz.