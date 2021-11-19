Son dakika: 580 yıl sonra bir ilk... En uzun Ay tutulmasından nefes kesen kareler
Son 580 yılın en uzun parçalı Ay tutulması dünyanın çeşitli yerlerinde gözlemlendi. İşte tam 3 saat, 28 dakika ve 23 saniye süren tutulmadan nefes kesen kareler...
Bu yıl ikinci kez meydana gelecek olan Ay tutulması için bekleyiş sona erdi. Son 580 yılın en uzun parçalı Ay tutulması dünyanın çeşitli yerlerinde gözlemlendi.
20 SENELİK DÖNGÜYÜ BİTİRİYOR
Hürriyet yazarı Aygül Aydın'a göre, Ay tutulması yirmi senelik döngüyü bitiriyor. İşte Aydın'dan dikkat çeken sözler...
Elinizdeki sebepler sizleri kör bir noktaya taşıdı. Kendi hayatınızı dışarıdan izlemek istiyorsunuz. Çünkü içinden çıkamayacağınızı düşünüyorsunuz. Bu düşünce o kadar yanlış ki…
Çoğu zaman, bu boşluğu gördüklerinde üzülürler. Hayata çok fazla boşluk vermemeniz için sürekli üretmeyi ve çalışmayı seçmelisiniz. Yaşam boşlukları sevmiyor maalesef…