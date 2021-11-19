MENÜ GİRİŞ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriSon dakika: 580 yıl sonra bir ilk... En uzun Ay tutulmasından nefes kesen kareler
GeriDünya Son dakika: 580 yıl sonra bir ilk... En uzun Ay tutulmasından nefes kesen kareler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
Haber Giriş: 19 Kasım 2021 - 09:43 | 

Son dakika: 580 yıl sonra bir ilk... En uzun Ay tutulmasından nefes kesen kareler

Son 580 yılın en uzun parçalı Ay tutulması dünyanın çeşitli yerlerinde gözlemlendi. İşte tam 3 saat, 28 dakika ve 23 saniye süren tutulmadan nefes kesen kareler...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Bu yıl ikinci kez meydana gelecek olan Ay tutulması için bekleyiş sona erdi. Son 580 yılın en uzun parçalı Ay tutulması dünyanın çeşitli yerlerinde gözlemlendi.
2
Tutulma sırasında gezegenimizin tek uydusu olan Ay'ın yüzde 97'si Dünya'nın gölgesinde kaldı ve bu durum tam 3 saat, 28 dakika ve 23 saniye sürdü.
320 SENELİK DÖNGÜYÜ BİTİRİYOR

20 SENELİK DÖNGÜYÜ BİTİRİYOR

Hürriyet yazarı Aygül Aydın'a göre, Ay tutulması yirmi senelik döngüyü bitiriyor. İşte Aydın'dan dikkat çeken sözler...
4
Bugün sığınaklara falan kaçmanıza gerek yok. Olay ve durumları sakın ola abartmayın. Sadece gün içinde sizi aşacak sorumlulukları gereğinden fazla üstlenmeyin. Daha sakin ve yavaş bir gün geçirmeyi seçin. Kimsenin sizin dengenizi bozmasına izin vermeyin.
5
İçinizden de dışınızdan da bu nasıl tutulma böyle dediğinizi ya da diyeceğinizi duyar gibiyim.
6
Bu hayatınızı evirdi çevirdi, sağa büktü olmadı biraz da sola büktü. Geçmişe sıçradı sonra geçmişi aldı geleceğe kattı.
7
Elinizdeki sebepler sizleri kör bir noktaya taşıdı. Kendi hayatınızı dışarıdan izlemek istiyorsunuz. Çünkü içinden çıkamayacağınızı düşünüyorsunuz. Bu düşünce o kadar yanlış ki…
8
Tüm hizmetlerinizde yaşam tarzınızda ve anlayışınızda eksik olan empati, dolunay ve tutulmalar zamanlarında krizler ya da yüzleşmeler olarak bize yansır. Lakin canınız yanıyorsa bir yerlerde az empati yapmış olabilir miyim sorusunu kendiniz için doğru soru olarak sorabilirsiniz.
9
Ezber, empati yoksunu insanların kullandığı bir yöntemdir. Konun içine girip gerçekten öğrenmeye niyet ederseniz bir şeyleri ezberlemek ya da akılda tutmak zorunda kalmazsınız.
10
Ay tutulması sizden ezberleri bozmanızı istiyor. Hem ezberler bozulmak için değil midir.
11
Ay tutulması var olan içgörü ve ilerleme için bir fırsat olduğuna işaret eder. İnsanlar genellikle çaresizlik hissi nedeniyle bu zamanlarda duygusal olarak tepki verirler.
12
Hayatlarının olmasını istedikleri yer ile şu anda olduğu yer arasındaki mesafenin farkına varırlar.
13
Çoğu zaman, bu boşluğu gördüklerinde üzülürler. Hayata çok fazla boşluk vermemeniz için sürekli üretmeyi ve çalışmayı seçmelisiniz. Yaşam boşlukları sevmiyor maalesef…
14
Mars-Uranüs karşıtlığı etkisi işin içinde olduğu için sürekli her yerde duyabiliyorsunuz deprem, patlama, ani çıkış ve inişler gibi konular önünüze gelebilir. Duyabilirsiniz de …
15
Hayatın akışında bunlar hep mümkün olurken bu tutulma zamanları daha güçlü ve net olabilir.
16TÜRKİYEDEN İZLENEMİYOR

TÜRKİYE'DEN İZLENEMİYOR

Türkiye'den görülemeyen tam Ay tutulması en net şekilde Kuzey Amerika'dan izlendi. Tarihi tutulma Yeni Zelanda, Japonya'da da görüldü.
17
Tutulma Batı Avrupa ve Doğu Avustralya'da da görsel bir şölene neden oldu.
18
İşte tutulmadan objektiflere yansıyan kareler...
19
20
21
22
23
24
25
26
27
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi