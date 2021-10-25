Son dakika: 25 Ekim Koronavirüs Türkiye günlük vaka tablosunda son durum! Fahrettin Koca il il koronavirüs risk haritasını paylaştı... İşte son 24 saat verileri
25 Ekim Koronavirüs Türkiye tablosundaki son 24 saat Sağlık Bakanlığı'nın bilgileri ile yayınlanıyor. Türkiye coronavirüs vaka sayısı, hasta sayısı ve vefat sayısı dün akşam belli oldu. Türkiye'de son 24 saatte 338 bin 536 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 792 kişinin testi pozitif çıktı, 195 kişi yaşamını yitirdi. 18 yaş üstü nüfusta aşı uygulananların oranı ikinci dozda yüzde 77,49, birinci dozda 88,87 oldu. Öte yandan, vaka sayısında gerileme dikkat çekerken, illerdeki son durum insidans haritası ile güncellendi. 9-15 Ekim tarihleri arasında güncellenen haritada bazı illerimizde ciddi artış gözlendi. Peki, bugünkü coronavirüs vaka sayısı ne kadar? İşte, Koronavirüs Türkiye günlük tablosunda son durum
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Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.Buna göre, son 24 saatte 338 bin 536 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 792 kişinin testi pozitif çıktı, 195 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 24 bin 403 oldu.18 yaş üstü nüfusta aşı uygulananların oranı ikinci dozda yüzde 77,49, birinci dozda 88,87 olarak gerçekleşti.
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Türkiye'de bugüne kadar uygulanan toplam aşı sayısı 115 milyon 255 bin 712'ye yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 90 bin 575 doz aşı uygulandı.En az iki doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il Ordu, Muğla, Kırklareli, Amasya, Çanakkale, Eskişehir, Osmaniye, Balıkesir, Edirne ve Zonguldak oldu.
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En az iki doz aşı yapılanların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Mardin, Bingöl, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı
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FAHRETTİN KOCA SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda,Tablo, belirtileri ciddi veya hafif, aramızdan 24.792 kişiye daha virüs bulaştığını söylüyor. Aşılı olanların hastalığı genellikle hafif geçirdiğini biliyoruz. Aşı vücudu önceden korumaya alıyor. Risklere karşı dikkatli, aşınızı yaptırarak da hastalığa karşı baştan güçlü olun.
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İllere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları açıklandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 9-15 Ekim'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.Bakan Koca'nın, Twitter'dan paylaştığı Türkiye haritasında yer alan verilere göre, 9-15 Ekim'de her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 292,33, Ankara'da 374, İzmir'de 47,99 oldu.
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Bu sayılar bir önceki hafta (2-8 Ekim) İstanbul'da 274,98, Ankara'da 356,49, İzmir'de 48,95 olarak kayda geçmişti.
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Bakan Koca, vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilin Kastamonu, Zonguldak, Karabük, Kilis, Tunceli, Ardahan, Çankırı, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Erzincan olduğunu belirtti.