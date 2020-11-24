Son dakika: 24 Kasım koronavirüs (coronavirüs) vaka sayısı tablosunda son durum: İstanbul ve il il Covid 19 hasta ve ölüm sayısı açıklandı

Türkiye'de en son Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında açıkladığı yeni tedbir kararları ve kısıtlamalar, İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile duyuruldu.



Genelge ile alışveriş merkezleri, marketler, berber, kuaför ve güzellik salonları saat 10.00-20.00 arasında hizmet vermeye başladı.



Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri, saat 10.00-20.00 arasında sadece "gel-al" ya da paket servis olarak çalışmaya başladı.



Restoran, lokanta veya online yemek sipariş alan firmalar, saat 20.00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş alarak hizmet vermeye başladı.



Sinema salonları 31 Aralık 2020'ye kadar kapatıldı.



Kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet/kafe, elektronik oyun, bilardo salonları, lokaller, çay bahçeleri ile halı sahaların faaliyetleri yeni bir karar alınıncaya kadar durduruldu.



65 yaş ve üzerindeki kişilerin gün içerisinde 10.00-13.00 saatlerinde, 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altındaki kişilerin ise gün içerisinde 13.00-16.00 saatleri dışında sokağa çıkmasına kısıtlama getirildi.



Hafta sonları saat 10.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkılması hayata geçirildi.



Nikah törenleri ve merasimleri, her nikah töreni arasına en az 20 dakika süre konulması şartıyla gerçekleştirilmeye başlandı.