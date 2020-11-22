Son dakika... İzdiham! Hiç kimsede maske yoktu... Dehşet yaşandı
Uluslararası haber ajansları Reuters ve AP fotoğrafları dünyaya peş peşe servis etti. İsminin açıklanmasını istemeyen yerel bir yetkili, yaklaşık 200 bin kişinin yolları da kapatarak toplandığını söyledi. Kısıtlamalara rağmen hiç kimsede maske olmaması dikkat çekti. İşte dünyayı dehşete düşüren son dakika haberinin detayları...
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Ülkede yükselen koronavirüs vakalarının ardından hükümetin büyük halka açık toplantılara getirdiği yasağa meydan okuyan on binlerce kişi Cumartesi günü, Pakistanlı bir din adamının doğudaki Lahor kentinde düzenlenen cenazesine katıldı.
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Pakistan Tahrik-i Lebbeyk partisinin 54 yaşındaki lideri Hadim Hüseyin Rizvi, Perşembe günü kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Pakistan'da bu ay koronavirüs enfeksiyonlarında büyük artış görüldü ve hükümet, ülkenin vakalarda üç aylık bir durgunluğun ardından "ikinci dalga"ya maruz kaldığını ilan ederek büyük etkinlikleri ve toplantıları yasakladı.
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Cumartesi günü yayınlanan resmi verilere göre 2 bin 843 kişide koronavirüs görüldü ve son 24 saat içinde virüs nedeniyle 42 kişi yaşamını yitirdi. Açıklanan bu verilerin her ikisi de salgının zirve yaptığı Temmuz ayından bu yana bir günde görülen en yüksek rakam.
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Ülkedeki Koronavirüs kısıtlamalarına rağmen, on binlerce kişinin hayatını kaybeden Rizvi'nin yasını tuttuğu ortaya çıktı ve cenazeyi düzenleyenler, hükümetin toplanmaya herhangi bir kısırlama getirildiğini söylemediğini ileri sürdü.
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Hükümet yetkilileri, cep telefonu servislerininve güvenlik nedenleriyle ana yolların kapatılması nedeniyle Lahor'da büyük hasara yol açan cenaze töreniyle ilgili yorum talebine yanıt vermedi.
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Reuters haber ajansının aktardığına göre, isminin verilmemesini isteyen yerel bir yetkili, etkinliğe yaklaşık 200 bin kişinin katıldığını tahmin ettiklerini söyledi.
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Reuters muhabirinin aktardığına göre, cenaze için o kadar büyük bir kalabalık toplanmıştı ki, Rizvi'nin tabutunun kalabalığın içinden geçerek tören için kurulan alana taşınamadı ve dualar için yakındaki bir köprüde konumlandırıldı.
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Pakistan Tahrik-i Lebbeyk partisinin 54 yaşındaki lideri Hadim Hüseyin Rizvi, 2018 yılında Asia Bibi adlı Hristiyan kadına, dine hakaret suçundan verilen idam cezasının bozulması sonrası ülkede başlayan şiddet içerikli protestoların tetikleyicisi olduğu ortaya çıkınca gözaltına alınmıştı. Çıkan olaylar sonrası Pakistan hükümeti, serbest bırakılan Bibi'ye ülkeden çıkış yasağı getirmişti.
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TLP partisi, Bibi'nin ülkeden ayrılması halinde protestolara yeniden başlayacakları uyarısını yapıyordu. Pakistan'da şimdiye kadar birçok Hristiyan dine hakaretten hüküm giydi ancak kimse idam edilmedi. Fakat ülkede dine hakaretle suçlanan pek çok kişi linç edildi ya da öldürüldü.
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Asia Bibi, dine hakaretten idama mahkum edilen ilk kadındı. Pakistan'da Hristiyanlar nüfusun yüzde 1.6'sını oluşturuyor.