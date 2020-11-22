Son dakika... İzdiham! Hiç kimsede maske yoktu... Dehşet yaşandı

Cumartesi günü yayınlanan resmi verilere göre 2 bin 843 kişide koronavirüs görüldü ve son 24 saat içinde virüs nedeniyle 42 kişi yaşamını yitirdi. Açıklanan bu verilerin her ikisi de salgının zirve yaptığı Temmuz ayından bu yana bir günde görülen en yüksek rakam.