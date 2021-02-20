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GeriGündem 20 Şubat koronavirüs vaka sayılarında son durum! Sağlık Bakanlığı Türkiye il il corona virüs vaka tablosu ve iyileşen sayılarında dikkat çeken gelişme
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Haber Giriş: 20 Şubat 2021 - 19:08 | 

20 Şubat koronavirüs vaka sayılarında son durum! Sağlık Bakanlığı Türkiye il il corona virüs vaka tablosu ve iyileşen sayılarında dikkat çeken gelişme

20 Şubat corona virüs vaka sayısı ve hasta sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan bilgiler ile güncelleniyor. Sağlık Bakanlığı corona virüsü (koronavirüs) için son gelişmeleri ve Türkiye günlük koronavirüs tablosunu Covid.19 internet sitesinden paylaştı. Bugünkü açıklanan tabloya göre, 7 bin 210 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 518 bin 758'e yükseldi, ağır hasta sayısı 1180 oldu. Öte yandan Sağlık Bakanı Koca hafta başında illere göre koronavirüs vaka sayısı haritasını da yayımladı. İllere göre vaka sayısı artış ve düşüş gösteren bölgeler harita üzerinden belli oldu. İşte, 19 Şubat 2021 koronavirüs hasta, iyileşen ve ölüm oranlarında son gelişmeler ve ülkemizdeki koronavirüste aşı çalışmalarında son durum.

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Sağlık Bakanlığı Corona virüsü (koronavirüs) için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu internet sitesi üzerinden yayınlıyor. Sağlık Bakanlığı Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre son 24 saatte 118 bin 911 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 857 kişinin testi pozitif çıktı, 80 kişi hayatını kaybetti.

Öte yandan, hafta başında Sağlık Bakanı Koca yaptığı açıklama ile illere göre koronavirüs vaka sayısını da açıkladı. Koca açıklamasında, "Son basın toplantımızda illerimizdeki vaka sayısını paylaşacağımızı belirtmiştim. Bundan sonra her hafta başında 7 günün vaka sayısını ilan edeceğiz. " ifadesini kullandı.

220 ŞUBAT VAKA SAYISI TABLOSU
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20 ŞUBAT VAKA SAYISI TABLOSU

20 Şubat koronavirüs Türkiye tablosu belli oldu. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloya göre Türkiye'de son 24 saatte 118 bin 911 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 857 kişinin testi pozitif çıktı, 80 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1180 oldu, 7 bin 210 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 518 bin 758'e yükseldi.

319 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU
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19 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

Koronavirüs günlük vaka sayısı tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Bugünkü yayımlanan tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 116 bin 674 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 419 kişinin testi pozitif çıktı, 82 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1185 oldu, 7 bin 498 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 511 bin 548'e yükseldi.

418 ŞUBAT VAKA SAYISI
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18 ŞUBAT VAKA SAYISI

18 Şubat koronavirüs vaka sayısı tablosu açıklandı. Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 115 bin 406 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 241 kişinin testi pozitif çıktı, 83 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1187 oldu, 7 bin 217 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 504 bin 50'ye yükseldi.

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Koronavirüs Türkiye günlük tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan tabloda, Türkiye'de son 24 saatte 117 bin 121 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 325 kişinin testi pozitif çıktı, 86 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1193 oldu, 7 bin 209 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 496 bin 833'e yükseldi.

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Günlük koronavirüs vaka sayısı tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı.Türkiye'de son 24 saatte 115 bin 794 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 906 kişinin testi pozitif çıktı, 90 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1201 oldu, 7 bin 189 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 489 bin 624'e yükseldi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illerin haftalık vaka sayılarını sosyal medya hesabından paylaşarak, 'Yerinde karar dönemindeyiz' ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, son Bilim Kurulu Toplantısında yaptığı açıklamada, salgında yeni bir döneme girildiği duyurarak, illerin haftalık vaka sayılarını her hafta başında paylaşacaklarını belirtmişti. Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Son basın toplantımızda illerimizdeki vaka sayısını paylaşacağımızı belirtmiştim. Bundan sonra her hafta başında 7 günün vaka sayısını ilan edeceğiz. Yerinde karar dönemindeyiz" ifadelerini kullanarak Türkiye haritası üzerinde il il haftalık vaka sayılarının olduğu bir fotoğraf paylaştı

Bakanlığın "covid19.saglik.gov.tr" adresinde Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, her 100 bin kişide illere göre haftalık (8-14 Şubat) Kovid-19 vaka sayısı şöyle:

"Adana (59,95),
Adıyaman (100,55),
Afyonkarahisar (22,32),
Ağrı (27,50),
Aksaray (92,01),
Amasya (96,06),
Ankara (35,49),
Antalya (78,20),
Ardahan (65,63),
Artvin (78,42),
Aydın (35,21),
Balıkesir (83,65),
Bartın (44,69),
Batman (12,49),
Bayburt (60,71),
Bilecik (35,41),
Bingöl (26,81),
Bitlis (10,35),
Bolu (44,96),
Burdur (75,54),

Bursa (34,87),
Çanakkale (37,61),
Çankırı (22,86),
Çorum (35,36),
Denizli (32,52),
Diyarbakır (17,53),
Düzce (43,99),
Edirne (65,66),
Elazığ (50,42),
Erzincan (60,37),
Erzurum (37,71),
Eskişehir (30,99),
Gaziantep (26,72),
Giresun (184,34),
Gümüşhane (97,18),
Hakkari (9,55),
Hatay (62,82),
Iğdır (23,28),
Isparta (33,88),
İstanbul (60,19),
İzmir (44,39),
Kahramanmaraş (39,38),
Karabük (34,15),
Karaman (103,16),
Kars (17,79),
Kastamonu (29,73),
Kayseri (56,71),
Kırıkkale (43,23),
Kırklareli (52,61),
Kırşehir (29,90),
Kilis (51,57),
Kocaeli (88,19),
Konya (90,99),
Kütahya (50,91),
Malatya (40,92),
Manisa (42,52),
Mardin (15,33),
Mersin (90,57),
Muğla (54,94),
Muş (16,28),
Nevşehir (66,16),
Niğde (54,67),
Ordu (194,42),
Osmaniye (139,81),
Rize (202,44),
Sakarya (76,77),
Samsun (171,29),
Siirt (21,37),
Sinop (79,52),
Sivas (33,08),
Şanlıurfa (27,12),
Şırnak (7,82),
Tekirdağ (55,37),
Tokat (118,52),
Trabzon (228,02),
Tunceli (38,96),
Uşak (27,70),
Van (14,89),
Yalova (75,17),
Yozgat (41,07),
Zonguldak (54,67)."

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Türkiye günlük corona virüs tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Bugünkü tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 116 bin 452 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 945 kişinin testi pozitif çıktı, 91 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1232 oldu, 7 bin 106 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 482 bin 435'e yükseldi.

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Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,7, yatak doluluk oranı yüzde 47,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,7, ventilatör doluluk oranı yüzde 29,5, ortalama temaslı tespit süresi 7 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Kovid-19 aşılamasına devam edildi

Kovid-19 tedbirleri kapsamında devam eden sokağa çıkma kısıtlamasında da 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 60 yaş ve üzerindeki eşlerinin ilk doz, sağlık çalışanları için ikinci doz aşılama işlemine devam edildi.

Ayrıca Türkiye'nin farklı illerinden valiler ile belediye başkanları, salgınla mücadele kapsamında CoronaVac aşısının ilk dozunu yaptırdı.

Balıkesir'in Bigadiç ilçesindeki bir mahallede, Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

10Virüslü tükürüğü patronunun çayına karıştırdığı iddia edilen işçiye ev hapsi verildi
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Virüslü tükürüğü patronunun çayına karıştırdığı iddia edilen işçiye ev hapsi verildi

Adana'da, Kovid-19 hastasından satın aldığı tükürüğü patronunun içeceğine karıştırarak öldürmeye teşebbüs ettiği öne sürülen işçi hakkında "ev hapsi" kararı verildi.

Kentte oto galericilik yapan İbrahim Ünverdi, işçisi R.Ç. hakkında 215 bin lirasını çaldığı ve Kovid-19 hastasından 500 lira karşılığında aldığı tükürüğü çayına karıştırarak kendisini öldürmeye teşebbüs ettiği iddiasıyla şikayetçi oldu.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğince R.Ç. için "ev hapsi" kararı verildi.

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