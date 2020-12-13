Son dakika: 13 Aralık koronavirüs (coronavirüs) vaka tablosu: Türkiye il il corona virüs vaka sayısında son durum! İşte Covid 19 ölüm, hasta, iyileşen sayısı
Son dakika haberi... 13 Aralık Koronavirüs günlük vaka tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından güncelleniyor. Tüm dünyada devam eden koronavirüs salgını etkisini gösterirken Türkiye'de vaka sayısı artıyor. Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Koca, vaka sayısında Gaziantep, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Denizli'de düşüş yaşandığını bildirdi. Bakan Koca, yeni tedbirlere uyulması gerektiğinin altını çizdi. Diğer yandan, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Konya, Sivas, Kahramanmaraş ve Gaziantep'te vaka artışının düşmeye başlanan iller olarak bildirilmişti. İl il koronavirüs risk haritası da belli oldu. Peki, 13 Aralık coronavirüs tablosunda vaka sayısı ne kadar oldu? İşte 13 Aralık Koronavirüs günlük vaka ve ölüm sayılarındaki son durum ve son dakika gelişmeleri...
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Sağlık Bakanlığı Corona virüsü (koronavirüs) için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre, son 24 saatte 189 bin 65 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 136 kişinin testi pozitif çıktı, 222 kişi hayatını kaybetti. Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 71 milyon 779 bini, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 607 bini aşarken, iyileşenlerin sayısı 50 milyon 307 bine ulaştı. İşte, 13 Aralık koronavirüs vaka sayısı tablosunda son durum.
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12 ARALIK GÜNCEL VERİLER
Sağlık Bakanlığı, 12 Aralık Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 189 bin 65 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 136 kişinin testi pozitif çıktı, 222 kişi hayatını kaybetti,
AĞIR HASTA SAYISINDA ÖNEMLİ GELİŞME
Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 5.203 hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış hızının durağan olması sevindirici. Kısıtlamalara tam uyum ve tedbirlere riayetle mücadelemizi sürdürelim. Aşının yaygın uygulaması ve etkisinin görülmesine kadar sevdiklerimizi koruyalım" dedi.
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Sağlık Bakanlığı, 11 Aralık Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 208 bin 873 Kovid-19 testi yapıldı, 32 bin 106 kişinin testi pozitif çıktı, 226 kişi hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 5 bin 952 oldu, son 24 saatte 5 bin 516 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 458 bin 109'a yükseldi.
TEDBİR VE AŞI MESAJI
Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 5.607 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısının artış hızı durağana yaklaştı. Tedbirlere kararlılıkla uymak zorundayız. Aşı uygulanıp etkisini gösterene kadar ısrarla kendimizi ve sevdiklerimizi koruyalım. Bu hepimizin ortak sorumluluğu" dedi.
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VAKA SAYISI DÜŞEN İLLER
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Gaziantep, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Denizli valileri, il sağlık müdürleri ve halk sağlığı başkanlarıyla yaptığı çevrimiçi görüşmenin ardından sosyal medya hesabından bu illerdeki günlük koronavirüs vakası sayısındaki değişimin oranlarını paylaştı.
Bakan Koca'nın paylaştığı verilere göre günlük vaka sayılarındaki düşüş oranları şu şekilde:.
Filyasyon ekiplerinin sahada yoğun takip yaptığına değinen Koca, "Hastane ve yoğun bakımlarda yükümüz henüz devam ediyor." dedi.
Bakan Koca paylaşımının devamında olumlu sonuçlar için yerel ilave tedbirlerin hızlı ve kararlı uygulanmasının önemini vurguladı.
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10 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10 Aralık koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 206 bin 202 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 424 kişinin testi pozitif çıktı, 220 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 5 bin 943 oldu, son 24 saatte 5 bin 232 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 452 bin 593'e yükseldi. Diğer yandan toplam vaka sayısı 1 milyon 748 bin 567 olarak açıkladı. Bakan Koca yaptığı açıklamada şunları ifade etti;
Bugün tespit edilen 5918 hasta var. Alınan tedbirlerin etkisini hissetmeye başladık. Ağır hasta sayısı artış hızında azalma devam ediyor. Kısıtlamalarla elde edilen kazanımları kişisel tedbirlerle destekleyerek başarılı olacağız. Birlikte mücadele edelim.
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9 ARALIK KORONAVİRÜS VAKA SAYISI
Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 9 Aralık koronavirüs vaka sayısı tablosunu duyurdu. Türkiye'de son 24 saatte 204 bin 411 Kovid-19 testi yapıldı, 31 bin 712 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 5 bin 901 oldu, son 24 saatte 5 bin 846 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 447 bin 361'e yükseldi.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle vaka sayısı artan ve düşen illerle ilgili Koca şunları söyledi;
Dünyada olduğu gibi ülkemizde son birkaç ay içerisinde hızlı bir artışla yüz yüze geldik. Test kapasitemizi artırdık. Bugün test sayımız 20 milyonu buldu. Pozitif vaka sayımız 1 buçuk milyonu aştı. Bunların 550 bini belirgin hastalık geçirdi. 15 bini aşkın insanımızı kayıp verdik.
Büyüklerimizin korunmasına yönelik kısıtlamalar, toplumsal hareketliliği azaltıcı tedbirler, maske ve mesafe zorunluluğu, HES kodu aracılığıyla riskli kişi talebi, temaslı taraması ve izolasyonlar gibi bir dizi tedbirleri her geçen gün daha sıkı bir şekilde uyguluyoruz. Bundan önce zirve olan nisan ayına göre günlük vaka sayısında 5 kattan fazla, vefatlarda %55 artış bulunmaktadır.
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Hatay, Adana, Samsun, Antalya, Mersin ve Ordu'da vaka sayılarımız artmaya devam ediyor. Hastanelerimiz, yoğun bakımlarımız ciddi yük altında.
İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Konya, Sivas, Kahramanmaraş ve Gaziantep'te vaka artışı düşmeye başladı. Bu durum polikliniklere yansıdı ancak yatan hasta ve yoğun bakım açısında yüksek doluluk oranlarımız devam etmektedir. Daha sıkı kısıtlayıcı tedbirler kaçınılmaz olmuştur.
Mesai sürelerinin kısaltılması, bazı işyerlerinde hizmet verilmemesi, sokağa çıkma kısıtlaması gibi günlük hayatı fazlaca etkileyen tedbirlerin uygulanması ertelenemez hale geldi.
Zorunlu kısıtlamalara gönüllü kısıtlamaları da ekleyerek bulaşma hızın düşürmemiz mümkün olacaktır.
Geçtiğimiz hafta içinden başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlarımızın büyük destek verdiğini gözlemledik. Büyük uyum sağlayan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Etkili korunma tedbirlerinin uygulanması konusunda ısrarcıyız. Çünkü henüz bu pandemiden kurtulabilmenin başka bilinen bir yolu yok.
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İL İL KORONAVİRÜS VAKA SAYISI
İstanbul yoğun bakım 68.2, servis ve doluluk oranı 58.6
Ankara'da vaka sayısı düşmeye başladı ama hastane yükü devam ediyor.
İzmir'de artış hızı devam ediyordu, son 2 günden bu yana artış hızının düştüğünü ama hastanelerimizdeki yükünün önemli oranda artış içinde olduğunu söylemek istiyorum.
Hatay hasta sayısının vaka sayısının ve hastane yükünün arttığı önemli illerimizden birisi.
Adana yine vakanın son 2 haftadan bu yana önemli oranda arttığı, artış hızınn düşmeye başladığı ama sağlık kuruluşlarımızdaki yükünün önemli oranda devam ettiği bir ilimiz.
Samsun yine hem vaka sayısının hem hastane yükünün arttığı bir ilimiz.
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Antalya hasta sayısının arttığı, hastane yükünün de devam ettiği, yoğun bakım doluluk oranının ise %68.5 oranına çıktığı ilimiz.
Mersin vaka sayısının son dönemde arttığı, hastane yükünün de önemli oranda devam ettiği bir diğer ilimiz.
Ordu hem vaka sayısının artış gösterdiği, son 2 günden bu yana artış hızının azaldığı bir ilimiz.
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8 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU
8 Aralık koronavirüs tablosu belli oldu. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye'de son 24 saatte 201 bin 219 Kovid-19 testi yapıldı, 33 bin 198 kişinin testi pozitif çıktı, 211 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 5 bin 882 oldu, son 24 saatte 5 bin 245 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 441 bin 515'e yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şunları söyledi;
Bugün tespit edilen 6.593 yeni hastamız var. Günlük test sayısında 200.000’e toplamda ise 20.000.000’a ulaştık. Ağır hasta sayımız artış hızı azalsa da 6.000’e yaklaştı. Kalabalıklardan uzak durmalı ve kendi kısıtlamalarımızı kendimiz uygulamalıyız.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 7 Aralık koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 196 bin 902 Kovid-19 testi yapıldı, 32 bin 137 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 5 bin 836 oldu, son 24 saatte 5 bin 17 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 436 bin 270'e yükseldi.
Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 6.420 hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalıyor. Kısıtlamaların etkisi görülmeye başlandı. Yakında daha çok hissedeceğimizi ümit ediyoruz. Hepimizin görevi kendi kısıtlamalarımızı uygulayarak kalabalıklardan uzak durmak. " dedi.
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Son 24 saatte 195 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 11 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 431 bin 253'e çıktı.
Toplam test sayısı 19 milyon 691 bin 845'e ulaştı. Hasta sayısı 539 bin 291, vefat sayısı 14 bin 900, ağır hasta sayısı 5 bin 805, aktif hasta sayısı 93 bin 138 oldu.
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"Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalma eğiliminde"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün tespit edilen 6 bin 93 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalma eğiliminde. Tedbirler ve kısıtlamaların etkisini görmeyi ümit ediyoruz. Tedbirlere uymak hepimiz için insani bir görevdir. Kısıtlama olmadan da kalabalıklardan uzak durun." ifadelerini kullandı.
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Kovid-19 tanılı kişilerle yakın temaslıların karantina süresi 14 günden 10 güne düşürüldü
Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19 tanısı konulan kişilerle yakın temaslıların karantina süresi 10 gün olarak güncellendi.
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Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, bilimsel çalışmalar doğrultusunda Hastalık Kontrol Önleme Merkezi (CDC) ve Avrupa Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (ECDC) tarafından yapılan güncellemelerin, Türkiye tarafından anlık takibi yapılarak rehberlere entegre ediliyor.
Bu kapsamda "Kovid-19 Rehberi - Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi Ve Filyasyon" konulu rehberde bazı güncellemeler yapıldı.
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulan kişilerle yakın temaslıların daha önce 14 gün olan karantina süresi 10 güne düşürüldü.
Rehberde yer alan güncellemeler şöyle:
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"Yakın temaslılar 10 gün boyunca karantinada kalır. Karantina dönemi süresince herhangi bir semptom gelişmeyen kişilerin karantinası, PCR yapılmaksızın 10. günün sonunda biter ancak bu kişiler toplumda uyulması gereken tedbirlere devam eder.
Ayrıca yakın temaslı olan ve izlem süresince semptom gelişmeyen kişilerde, PCR testi sonucuna göre 7. günün sonunda karantina sonlandırılabilir.
PCR testi, ancak kapasitenin uygun olduğu durumlarda, en erken 5. günden sonra evde numune alınarak yapılabilir. PCR testi negatif çıkan ve semptom gelişmeyen kişilerde 7. günün sonunda karantina sonlandırılır.
Yakın temaslılarda karantina hiçbir şekilde 7 günden önce sonlandırılamaz. Çalışanların 8. günde işe geri dönüşleri sağlanabilir. Bu uygulama yüksek riskli kişilere (yaşlı bakımevleri, ceza infaz kurumları, bağışıklığı düşük hastalar gibi toplu yaşam alanlar) bakım verilen alanlarda uygulanmaz ancak bu kişiler toplumda uyulması gereken tedbirlere devam eder."
Rehberde ayrıca, "Pandemi döneminde hastalık yayılımının ve yakın temasın azaltılması amacıyla iş yerleri iyi havalandırması olan, 4 metrekareye 1 kişi çalışılacak alanlar şeklinde düzenlenmelidir." uyarısı da yapıldı.
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Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 66 milyonu, iyileşenlerin sayısı 46 milyonu aştı.
Vaka sayısı ABD'de 14 milyon 781 bine, Hindistan'da 9 milyon 609 bine, Brezilya'da 6 milyon 534 bine ve Rusya'da 2 milyon 431 bine yükseldi.
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Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 66 milyon 585 bini, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 530 bini geçti, iyileşenlerin sayısı da 46 milyon 63 bine ulaştı.
Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamada, başkent Moskova'daki 70 klinikte toplu aşılamanın başladığı belirtildi.
İngiltere'de StandUpX adlı salgın önlemleri ve aşı karşıtı grup, gösteri yasağına rağmen başkent Londra'da eylem yaptı.
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İran'da son 24 saatte 321 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle, hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bini aştı.
Malezya Savunma Bakanı İsmail Sabri Yakub, başkent Kuala Lumpur ile Selangor ve Sabah eyaletlerinde salgın nedeniyle yarına kadar yürürlükte olan kısmi sokağa çıkma yasağının 20 Aralık'a kadar uzatıldığını açıkladı.
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Endonezya Doktorlar Birliği, salgının başlangıcından bu yana 342 sağlık çalışanının virüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Güney Kore'de artan vaka sayılarının ardından getirilen kısıtlamalar kapsamında, büyük mağazalar, spor salonları, sinema salonları, berberler ve eğlence merkezlerinin 21.00'den sonra kapanması ve restoranların bu saatten sonra yalnızca paket servisi yapması kararı alındı.
Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, ülke genelinde artış gösteren ağır hasta sayısı ve azalan yatak kapasitelerine, "kriz dönemi" algısıyla müdahale edeceklerini söyledi.