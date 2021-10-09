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HaberlerGündem HaberleriSon dakika: 10 Ekim Koronavirüs Türkiye tablosunda son durum! Corona virüs vaka sayısı, hasta sayısı ve vefat sayısı ne kadar? İşte 24 saatin verileri
GeriGündem Son dakika: 10 Ekim Koronavirüs Türkiye tablosunda son durum! Corona virüs vaka sayısı, hasta sayısı ve vefat sayısı ne kadar? İşte 24 saatin verileri
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Haber Giriş: 09 Ekim 2021 - 20:00 | 

Son dakika: 10 Ekim Koronavirüs Türkiye tablosunda son durum! Corona virüs vaka sayısı, hasta sayısı ve vefat sayısı ne kadar? İşte 24 saatin verileri

10 Ekim Koronavirüs Türkiye tablosu son veriler ile güncelleniyor. Corona virüs, vaka sayısı, hasta sayısı ve vefat sayısının belirlendiği tablo Sağlık Bakanlığı tarafından bu akşam açıklandı. Peki, bugünkü corona virüs vaka sayısı ne kadar oldu? İşte, 10 Ekim Koronavirüs günlük tablosunda merak edilen detaylar ve Fahrettin Koca'nın güncel açıklamaları...

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Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte 344 bin 280 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 370 kişinin testi pozitif çıktı, 196 kişi yaşamını yitirdi. Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada “Aşıya rağmen vaka sayıları neden yüksek?” sorusuna cevap vererek, "Bugünkü sayıya bakalım: 28.370. Covid-19 sebebiyle hastaneye yatanların sayısı ise 1.283. Henüz toplum bağışıklığı aşamasında değiliz. Aşının sonucunu hastalığın hafif geçirilmesinde görüyoruz. Vaka sayısı? Aşı artıyor ama tedbir azaldı!" ifadelerini kullandı.

Öte yandan aşılama oranının yüzde 55'e ulaştığı Siirt turuncu iller kategorisine girdi.

210 EKİM SON DURUM TABLOSU

10 EKİM SON DURUM TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 10 Ekim Corona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 344 bin 280 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 370 kişinin testi pozitif çıktı, 196 kişi yaşamını yitirdi.

BİR İL DAHA MAVİ OLDU

Aşılama risk haritasında ikinci doz aşı oranında sarı kategoride bulunan Kastamonu yüzde 75'i geçerek mavi kategoriye geçti.

BAKAN KOCA MERAK EDİLEN SORUYU CEVAPLADI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Aşıya rağmen vaka sayıları neden yüksek?” Bugünkü sayıya bakalım: 28.370. Covid-19 sebebiyle hastaneye yatanların sayısı ise 1.283. Henüz toplum bağışıklığı aşamasında değiliz. Aşının sonucunu hastalığın hafif geçirilmesinde görüyoruz. Vaka sayısı? Aşı artıyor ama tedbir azaldı!" ifadelerini kullandı

39 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

9 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

Koronavirüs 9 Ekim tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlandı. Bugünkü tabloya göre Türkiye'de son 24 saatte 348 bin 856 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 645 kişinin testi pozitif çıktı, 206 kişi yaşamını yitirdi.

Buna göre, son 24 saatte 348 bin 856 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 645 kişinin testi pozitif çıktı, 206 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 24 bin 217 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 74,36, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 87,75 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı, 112 milyon 225 bin 352'ye yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 187 bin 589 doz aşı uygulandı.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Kırklareli, Muğla, Ordu, Çanakkale, Amasya, Eskişehir, Edirne, Osmaniye, Balıkesir ve Burdur oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Muş, Mardin, Bitlis, Siirt, Bingöl, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Gençler, bize salgından çıkış yolunu gösterin. Yeni vakalarda en yüksek oranı sizler oluşturuyorsunuz. Hastalığı fark etmeden bulaştırmanız çok kolay. Kovidsiz günlerin özlemini en çok duyansa sizlersiniz. Aşınızla, günlük hayatınızla bize örnek olsanız şu tablo çok değişir."

48 EKİM VAKA SAYILARI BELLİ OLDU

8 EKİM VAKA SAYILARI BELLİ OLDU

8 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı. Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan tabloya göre Türkiye'de son 24 saatte 360 bin 115 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 201 kişinin testi pozitif çıktı, 188 kişi yaşamını yitirdi.

Buna göre, son 24 saatte 360 bin 115 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 201 kişinin testi pozitif çıktı, 188 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 28 bin 167 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 74,16, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 87,69 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı 112 milyon 37 bin 763'e yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 363 bin 453 doz aşı uygulandı.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Kırklareli, Muğla, Ordu, Amasya, Çanakkale, Eskişehir, Edirne, Osmaniye, Balıkesir ve Burdur oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Muş, Mardin, Bitlis, Siirt, Bingöl, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Ana gündeminizin salgın olmasını istemiyoruz. Konuya odaklanma görevi bizim. Olağan hayatınıza kavuşmanız için sizden beklediğimiz, tedbirli davranarak kendinizi korumanız. Aşı olarak, toplum bağışıklığı sürecini hızlandırmanız. Bu tablo ciddi ihmallerimiz olduğunu gösteriyor."

5KORONAVİRÜS 7 EKİM TABLOSU BELLİ OLDU

KORONAVİRÜS 7 EKİM TABLOSU BELLİ OLDU

7 Ekim koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlandı. https://covid19.saglik.gov.tr/ internet sitesinden açıklanan tabloya göre Türkiye'de son 24 saatte 362 bin 152 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 19 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi.

66 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU YAYINLANDI

6 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU YAYINLANDI

Sağlık Bakanlığı tarafından 6 Ekim koronavirüs tablosu yayınlandı. Türkiye'de son 24 saatte 358 bin 64 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 438 kişinin testi pozitif çıktı, 236 kişi yaşamını yitirdi.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 73,53, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 87,46 olarak gerçekleşti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan toplam aşı sayısı 111 milyon 391 bin 198'e yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Kırklareli, Muğla, Ordu, Amasya, Çanakkale, Eskişehir, Edirne, Osmaniye, Balıkesir ve Burdur oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Muş, Mardin, Bitlis, Siirt, Bingöl, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

7KORONAVİRÜS 5 EKİM VAKA TABLOSU

KORONAVİRÜS 5 EKİM VAKA TABLOSU

5 Ekim koronavirüs Türkiye tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Bugün yayınlanan tabloya göre Türkiye'de son 24 saatte 355 bin 564 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 802 kişinin testi pozitif çıktı, 228 kişi yaşamını yitirdi.

84 EKİM SON DURUM TABLOSU

4 EKİM SON DURUM TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 4 Ekim Corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte 352 bin 214 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 810 kişinin testi pozitif çıktı, 248 kişi yaşamını yitirdi.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 72,91, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 87,22 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan toplam aşı sayısı 110 milyon 745 bin 658'e yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il; Kırklareli, Muğla, Ordu, Amasya, Eskişehir, Çanakkale, Edirne, Balıkesir, Burdur ve Osmaniye oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Muş, Mardin, Bitlis, Siirt, Bingöl, Ağrı ve Şırnak olarak sıralandı.

İKİ İL DAHA MAVİ OLDU

Aşılama risk haritasında ikinci doz aşı oranında sarı kategoride bulunan Çorum ve Tekirdağ yüzde 75'i geçerek mavi kategoriye geçerken, Niğde ve Kahramanmaraş ise sarı kategoriye geçti.

BAKAN KOCA: TOPARLANALIM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Tabloda sık sık endişe verici vaka ve vefat sayıları görüyoruz. Daha iyi durumda olduğumuz dönemler de var. Art arda iniş çıkışlar geliyor. Bu bir kısır döngü mü? Tedbirlerde tekrarlanan yorgunluğa bakılırsa, evet. Ama aşının yakında bu döngüyü kıracağını unutmayın. Toparlanalım!" ifadelerini kullandı.

93 EKİM SON DURUM TABLOSU

3 EKİM SON DURUM TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 3 Ekim Corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte 348 bin 462 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 351 kişinin testi pozitif çıktı, 194 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 22 bin 4 oldu.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 72,54, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 87,06 olarak gerçekleşti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan toplam aşı sayısı 110 milyon 333 bin 793'e yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 173 bin 855 doz aşı uygulandı.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Kırklareli, Muğla, Ordu, Amasya, Eskişehir, Çanakkale, Edirne, Balıkesir, Burdur ve Osmaniye oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Mardin, Muş, Bitlis, Siirt, Bingöl, Ağrı ve Şırnak olarak sıralandı.

MANİSA 'MAVİ' OLDU

Aşılama risk haritasında ikinci doz aşı oranında sarı kategoride bulunan Manisa mavi kategoriye geçti

BAKAN KOCA: HASTALIĞIN YAYILMASI KOLAYLAŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, hastalığın yayılmasının kolaylaştığını belirterek, "Aşı konusunda daha hızlı hareket etmeliyiz. Toplum bağışıklığı sağlanana kadar tedbirlere daha büyük bir ciddiyetle uymalıyız. İçinde bulunduğumuz dönemde hastalığın yayılması kolaylaştı. İyi Haberler çift doz aşı oranının artmasına, maske ve mesafe kuralına uyulmasına bağlı" ifadelerini kullandı.

10KORONAVİRÜS 2 EKİM TABLOSU YAYINLANDI

KORONAVİRÜS 2 EKİM TABLOSU YAYINLANDI

Sağlık Bakanlığı tarafından 2 Ekim koronavirüs tablosu yayınlandı. Bugünkü tabloya göre Türkiye'de son 24 saatte 352 bin 162 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 973 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 72,35, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 86,99 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan toplam aşı sayısı 110 milyon 159 bin 938'e yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 234 bin 194 doz aşı uygulandı.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Kırklareli, Muğla, Amasya, Ordu, Eskişehir, Çanakkale, Edirne, Balıkesir, Burdur ve Osmaniye oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Mardin, Diyarbakır, Muş, Bitlis, Siirt, Bingöl, Ağrı ve Şırnak olarak sıralandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Yeni vaka sayımız 27 bin 973, can kaybımız 203. Sonbahar, kış şartlarında salgınla mücadele biraz daha zor. Kapalı ortamlarda geçen zaman ve temas artıyor. Maske kullanımı fazlasıyla önem kazanmış durumda. Hastalığın solunum yoluyla bulaştığını unutmayalım. Aşılarımızı yaptıralım."

Öte yandan, güncellenen Türkiye Haftalık Kovid-19 Tablosu'na göre, 18-24 Eylül'de 2 milyon 438 bin 419 Kovid-19 testi yapıldı, 192 bin 794 kişinin testi pozitif çıktı, 1605 kişi yaşamını yitirdi, 167 bin 314 kişi iyileşti, hasta sayısı 8 bin 567 oldu. Ortalama ağır hasta sayısı 1422 olarak açıklandı.

Hastalarda zatürre oranı 4,3, yatak doluluk oranı 54,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı 68,7, ventilatör doluluk oranı ise 29,9 oldu.

Toplam vaka sayısı 6 milyon 987 bin 494, toplam vefat sayısı 62 bin 745 oldu.

111 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

1 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 352 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 873 kişinin testi pozitif çıktı, 210 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 356 bin 352 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 873 kişinin testi pozitif çıktı, 210 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 26 bin 224 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 72,11, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 86,90 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan toplam aşı sayısı 109 milyon 925 bin 744'e yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 430 bin 131 doz aşı uygulandı.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Kırklareli, Muğla, Amasya, Ordu, Eskişehir, Çanakkale, Edirne, Balıkesir, Burdur ve Osmaniye oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Mardin, Batman, Diyarbakır, Muş, Bitlis, Siirt, Bingöl, Ağrı ve Şırnak olarak sıralandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Yeni vaka sayımız 28.873. Can kaybımız 210. Tedbirleri toplum olarak birlikte ve düzenli şekilde uygulamadığımız gerçeğiyle karşı karşıyayız. Yer yer küçük düşüşler oluyor ama bu düşüşler istikrar göstermiyor. Sonbahar şartlarında daha dikkatli olmalı, aşılarımızı yaptırmalıyız."

12KORONAVİRÜS 30 EYLÜL TABLOSU YAYINLANDI

KORONAVİRÜS 30 EYLÜL TABLOSU YAYINLANDI

Sağlık Bakanlığı, 30 Eylül koronavirüs tablosu yayınlandı. Bu akşamki tabloya göre Türkiye'de son 24 saatte 357 bin 853 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 104 kişinin testi pozitif çıktı, 216 kişi yaşamını yitirdi.

1329 EYLÜL VAKA SAYISI TABLOSU

29 EYLÜL VAKA SAYISI TABLOSU

Koronavirüs 29 Eylül Türkiye tablosu yayınlandı. Sağlık Bakanlığı tarafından güncellenen bilgilere göre Türkiye'de son 24 saatte 355 bin 442 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 386 kişinin testi pozitif çıktı, 227 kişi yaşamını yitirdi.

1428 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

28 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı 28 Eylül koronavirüs Türkiye tablosunu yayınladı. Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 661 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 892 kişinin testi pozitif çıktı, 239 kişi yaşamını yitirdi.

1527 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

27 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

27 Eylül koronavirüs Türkiye tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Bugünkü tabloya göre Türkiye'de son 24 saatte 353 bin 324 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 188 kişinin testi pozitif çıktı, 206 kişi yaşamını yitirdi.

1626 EYLÜL VAKA SAYILARI

26 EYLÜL VAKA SAYILARI

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre son 24 saatte 341 bin 221 Kovid-19 testi yapıldı, 25 bin 861 kişinin testi pozitif çıktı, 228 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 24 bin 875 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 70,18, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 86,10 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan toplam aşı sayısı 107 milyon 840 bin 404'e yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 198 bin 481 doz aşı uygulandı.

17

En az iki doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il Kırklareli, Amasya, Muğla, Eskişehir, Çanakkale, Ordu, Edirne, Balıkesir, Burdur ve İzmir oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Batman, Muş, Diyarbakır, Siirt, Ağrı, Bingöl ve Şırnak olarak sıralandı.

18

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Maske takanların sayısı? Sosyal mesafe kuralına dikkat edenlerin sayısı? Tam doz aşı olanların sayısı? Salgınla mücadelenin gereklerini yapanlar arttıkça yeni vaka sayılarımız ve ona bağlı olarak vefat sayılarımız azalacak. Hep birlikte, kararlılıkla, üzerimize düşeni yapalım."

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Haritamız, toplum bağışıklığı hedefi için yeniden şekillenmeye devam ediyor. MAVİ İL sayımız İZMİR’LE 10’a çıktı. Covid-19’a karşı ikinci doz aşı oranı İzmir’de artık %75’in üzerinde. Hepimizin lehine sonuçlar için, sıradaki 71 il, yarışalım! ifadelerini kullandı.

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