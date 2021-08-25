Sömestr tatili ne zaman? İşte 2021-2022 eğitim yılı takvimi

2021-2022 eğiyim yılının yüz yüze olarak başlamasına kısa bir süre kala, en çok merak edilen ve araştırılan konulardan biri yarı yıl tatili oldu. Sömestr olarak da bilinen bu tatilin başlangıç tarihi öğrencilerin yanı sıra ailelerince de araştırılıyor. İşte, 2021-2022 eğitim yılı takvimi...