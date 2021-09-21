Sömestr tatili ne zaman? İşte 15 tatilin başlangıç tarihi
Başlayan 2021-2022 eğitim öğretim dönemi tüm hızıyla devam ederken, ara dönem tatilinin başlayacağı tarih, öğrencilerin yanı sıra ailelerinin de bir numaralı gündem maddesi oldu. Sömestir tatilinin başlayacağı tarihi merak eden vatandaşlar, her yıl ocak ayında başlayan karne tatilinin kesin tarihini araştırıyor. Peki, sömestr tatili ne zaman?
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Milyonlarca öğrenci okullarda eğitimine devam ediyor. Yoğun ders ve ödev temposundan kısa bir süre bile olsa uzaklaşmak isteyen öğrenciler, karnelerini alacakları ve ara dönem tatiline girecekleri tarihi adeta iple çekiyor. Sömestir ya da 15 tatil olarak da bilinen ara dönem tatilinin başlangıç tarihini sorgulayan öğrenciler, bu hususta MEB'in açıkladığı tarih bilgisini öğrenmek istiyor. İşte, 2022'de 15 tatilin başlayacağı tarih...
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15 TATİL NE ZAMAN?
Sömestr tatili, 24 Ocak 2022’de başlayıp 4 Şubat 2022’de tamamlanacak.
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ARA TATİL NE ZAMAN?
İlk ara tatil 15-19 Kasım, ikincisi ise 11-15 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılacak.
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2021-2022 MEB TAKVİMİ
* 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında, öğretmenlerin mesleki çalışmaları 31 Ağustos Salı günü başlayacak.
* Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1’inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimleri düzenlenecek.
* Birinci dönem, 6 Eylül Pazartesi günü başlayacak, ardından ilk ara tatil 15-19 Kasım arasında verilecek. Daha sonra sömestr tatili 21 Ocak’ta başlayıp, 7 Şubat’ta sona erecek.
* İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak, 11-15 Nisan arasında ikinci ara tatil yapılıp 17 Haziran 2022 Cuma sona eğitim öğretim yılı sona erecek.