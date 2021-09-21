Sömestr tatili ne zaman? İşte 15 tatilin başlangıç tarihi

Milyonlarca öğrenci okullarda eğitimine devam ediyor. Yoğun ders ve ödev temposundan kısa bir süre bile olsa uzaklaşmak isteyen öğrenciler, karnelerini alacakları ve ara dönem tatiline girecekleri tarihi adeta iple çekiyor. Sömestir ya da 15 tatil olarak da bilinen ara dönem tatilinin başlangıç tarihini sorgulayan öğrenciler, bu hususta MEB'in açıkladığı tarih bilgisini öğrenmek istiyor. İşte, 2022'de 15 tatilin başlayacağı tarih...