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Haber Giriş: 27 Kasım 2020 - 16:37 | 

Şok'da bu hafta neler var? İşte haftalık ŞOK Aktüel ürünler kataloğu!

Her hafta olduğu gibi bu hafta da ŞOK'un aktüel kataloğunda kişisel bakım ürünleri, ev araç gereçleri, teknoloji ürünleri ve gıda ürünlerine kadar birçok yeni ürün avantajlı fiyatlarla yer alıyor. Cumartesi günleri aktüel ürünlerini satışa sunan ŞOK'ta bu hafta nelerin olacağını merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırma yapıyor. Şok'da bu hafta neler var? İşte ŞOK 28 Aktüel ürünler kataloğu!

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ŞOK marketlerinin bu haftaki aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK’un sınırlı sayıdaki avantajlı aktüel ürünleri, 25 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında alıcılarını bekliyor olacak. Sınırlı sayıdaki ürünleri uygun fiyatlarla almak isteyen vatandaşlar, kataloğu inceleyerek bilgi edinmeye çalışıyor.

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ŞOK'un aktüel ürünler kataloğu haftalık olarak marketler zincirinin resmi sayfasından paylaşılıyor. Aşağıdaki linke tıklayarak hem bu haftanın hem diğer haftaların aktüel ürünler kataloğunu inceleyebilirsiniz.

ŞOK AKTÜEL KATALOĞU İÇİN TIKLAYIN

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