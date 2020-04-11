Yarın marketler açık mı? 2 günlük sokağa çıkma yasağında marketler açık olacak mı? İhtiyaçlar nasıl karşılanacak?
Sokağa çıkma kararıyla birlikte en çok merak edilen konulardan biri de marketlerin durumu oldu. Bu süreçte ihtiyaçlarını karşılama konusunda soru işaretleri yaşayan vatandaşlar, sokağa çıkma yasağı genelgesini inceleyerek marketlerin açık olup olmayacağını öğrenmeye çalışıyor. Peki, sokağa çıkma yasağının ilk günü yani yarın marketler açık mı? 2 günlük sokağa çıkma yasağında marketler açık olacak mı? İhtiyaçlar nasıl karşılanacak?
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Sokağa çıkma yasağı açıklaması ardından açık olacak kurumlara ve marketlerin durumuna yönelik araştırmalar başladı. Hafta sonu boyunca sürecek olan sokağa çıkma yasağı kararıyla birlikte hangi kısıtlamaların uygulanacağı ve marketlerin açık olup olmayacağı da merak konusu oldu. 31 il için ilan edilen iki günlük sokağa çıkma kararında marketlerin açık olup olmayacağını merak eden vatandaşlar internet üzerinden araştırma yapıyor. Peki, sokağa çıkma yasağında marketler açık olacak mı? Yarın marketler açık mı? Sokağa çıkma yasağı hangi kısıtlamaları içeriyor?
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İçişleri Bakanlığınca bu geceden, 12 Nisan saat 24.00'e kadar 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içerisinde sokağa çıkma yasağı getirildi. Saat 22.15 itibariyle valiliklere gönderilen genelgenin tüm detayları kamuoyu ile paylaşıldı.
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2 günlük sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından yaptığı açıklamada marketlerin durumuna da değindi. “Yarın fırınlar açık, kendi araçlarıyla dağıtacaklar. Sadece marketler açık değil.” Açıklamasında bulunan Soylu, “Vatandaşlarımızı korumak için bu adım atılmıştır. Tam tersine bir bulaşa kapılmak için marketlerde veya fırınlarda oluşturulan bu kalabalığa gerek olmadığını, herkesin sakin olması gerektiğini belirtmek istiyorum.” Dedi.
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AÇIK OLACAK İŞYERİ, İŞLETME VE KURUMLAR
a) Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamül ruhsatlı işyerleri, b) Tüm sağlık ürünleri ve tıbbi malzemelerin (tıbbi maske dahil) üretiminin yapıldığı işyerleri, c) Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, d) Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları (huzurevi, yaşlı bakım evi, rehabilitasyon merkezleri, acil çağrı merkezleri vb.)
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e) Her bir 50.000 nüfusa bir adet olmak üzere göre valilikler/kaymakamlıklar tarafından belirlenecek akaryakıt istasyonu ve veteriner klinikleri, f) Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (Tüpraş, termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi) g) PTT, Kargolar vb dağıtım şirketleri, h) Hayvan barınak, çiftlik ve bakım merkezleri,