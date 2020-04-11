Yarın marketler açık mı? 2 günlük sokağa çıkma yasağında marketler açık olacak mı? İhtiyaçlar nasıl karşılanacak?

Sokağa çıkma yasağı açıklaması ardından açık olacak kurumlara ve marketlerin durumuna yönelik araştırmalar başladı. Hafta sonu boyunca sürecek olan sokağa çıkma yasağı kararıyla birlikte hangi kısıtlamaların uygulanacağı ve marketlerin açık olup olmayacağı da merak konusu oldu. 31 il için ilan edilen iki günlük sokağa çıkma kararında marketlerin açık olup olmayacağını merak eden vatandaşlar internet üzerinden araştırma yapıyor. Peki, sokağa çıkma yasağında marketler açık olacak mı? Yarın marketler açık mı? Sokağa çıkma yasağı hangi kısıtlamaları içeriyor?