Sokağa çıkma yasağında hastaneye nasıl gidilir?

Denetimde, izni olmadan paket servisi yaptığı belirlenenler ise cep telefonlarıyla aradıkları muhasebecilerine danıştı. Muhasebecileri veya çalıştıkları işyerlerinden evrak isteyen paket servisçiler cezadan kurtulamadı.



Otomobilleri ile yasak olduğu halde dışarıya çıkan ve ekipleri fark eden sürücülerin ise yol değiştirdiği gözlendi.



Ekiplerin denetimleri bugün ve yarın devam edecek.