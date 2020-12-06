Sokağa çıkma yasağında hastaneye gitmek durumunda kalan pek çok vatandaş, internet üzerinden bu durumda neler yapabileceklerini araştırmaya başladı. İçişleri Bakanlığı'nın belirlediği ölçü ve çerçevede dışarı çıkma hakkına sahip olacak olan vatandaşlar, acil durumlarda hastaneye gitme imkanını da kullanabilecek mi? İşte, Sokağa çıkma yasağında hastaneye nasıl gidilir sorusu hakkında genelgede yer alan bazı bilgiler
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1
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Sokağa çıkma yasağında hastaneye nasıl gidilir sorusu pek çok vatandaşın araştırdığı hususlar arasında yer alıyor. Acil durum sebebiyetiyle hastanelere gitmek durumunda kalan vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştirmeye başladı. Peki, sokağa çıkma yasağında hastaneye gidilir mi? İşte, o konu hakkında genelgede yer alan bazı bilgiler
Sokağa çıkma yasağında hastaneye nasıl gidilir?
Sokağa çıkma yasağında sağlık randevuları hakkında genelgede yer alan madde şu şekilde;
Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil) sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanacağı günlerde istisna kapsamında olduğunu belgelemek suretiyle muaf tutulabilecektir.
2
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HASTANE VE ECZANE BAHANESİYLE ÇIKANLAR İÇİN CEZAİ İŞLEM UYGULANDI
Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin belirli noktalarında denetim gerçekleştirdi.
Sürücüler ve yayalar üzerinde denetim yapan ekipler, kurallara uymayanlara 3 bin 150'şer lira ceza verdi.
Yasağı ihlal edenlerden bazıları "eczaneye gidiyorum", "hastaneye gidiyorum", "alışveriş yapmaya gidiyorum" , "dükkanımı açmaya gidiyorum" gibi bahaneler ürettiği polis ekiplerini ikna edemedi.
3
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Denetimde, izni olmadan paket servisi yaptığı belirlenenler ise cep telefonlarıyla aradıkları muhasebecilerine danıştı. Muhasebecileri veya çalıştıkları işyerlerinden evrak isteyen paket servisçiler cezadan kurtulamadı.
Otomobilleri ile yasak olduğu halde dışarıya çıkan ve ekipleri fark eden sürücülerin ise yol değiştirdiği gözlendi.
Ekiplerin denetimleri bugün ve yarın devam edecek.