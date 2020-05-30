Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? 15 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağı kaç gün?
Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Corona virüsü önlemleri kapsamında, uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı 29 Mayıs saat 24.00'te başladı. 31 Mayıs saat 24.00'e kadar sürecek olan sokağa çıkma yasağında, İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgede istisna dışında olan kişiler belirtildi. Buna göre, 30 Mayıs Cumartesi günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler, 10.00-17.00 saatlerinde faaliyet gösterebilecek. Sokağa çıkma yasağı 15 ilde uygulanacak. İşte, sokağa çıkma yasağı süresiyle ilgili detaylar.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, hafta sonu 15 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını söyledi. İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede de, 2 gün uygulanacak olan sokağa çıkma yasağında muaf olan kişiler ve kurumlar açıklandı. Peki, sokağa çıkma yasağı kaç gün?
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SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?
29 Mayıs saat 24.00 ile 31 Mayıs saat 24.00 arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre, 15 ildeki sokağa çıkma kısıtlaması 31 Mayıs gece yarısı sona erecek.
Sokağa çıkma yasağı 2 gün sürecek.
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YASAK HANGİ İLLERDE VAR?
Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun ve Van ile Zonguldak olmak üzere toplam 15 ilde uygulanacak.