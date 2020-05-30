Gündem Haber Giriş: 30 Mayıs 2020 - 03:21 , 30 Mayıs 2020 - 03:22

Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? 15 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağı kaç gün?

Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Corona virüsü önlemleri kapsamında, uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı 29 Mayıs saat 24.00'te başladı. 31 Mayıs saat 24.00'e kadar sürecek olan sokağa çıkma yasağında, İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgede istisna dışında olan kişiler belirtildi. Buna göre, 30 Mayıs Cumartesi günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler, 10.00-17.00 saatlerinde faaliyet gösterebilecek. Sokağa çıkma yasağı 15 ilde uygulanacak. İşte, sokağa çıkma yasağı süresiyle ilgili detaylar.