Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Normalleşme ne zaman başlayacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan merak edilen soruya yanıt verdi!
Normalleşme ve tam kapanmanın biteceği tarih gündemde öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor. Bayram haftasını da kapsayan 29 Nisan-17 Mayıs tam kapanma sürecinin bitmesine artık saatler kaldı. Vaka sayısında yaşanan düşüş sonrası beklentiler bayram sonrasına çevrilirken, normalleşme ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Yeni normalleşme takvimine göre cumartesi günleri sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması ön görülüyor. Milyonların gözü şimdi Beştepe'den çıkacak kararlarda. Peki, 17 Mayıs pazartesi sokağa çıkma yasağı var mı? Tam kapanma ne zaman bitecek? İşte, normalleşme planı hakkında detaylı bilgiler...
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Sokağa çıkma yasağı ile 17 günlük tam kapanmanın son günleri yaklaşırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan kontrollü normalleşmeye geçileceğini açıkladı. Kulislere göre Türkiye'nin normalleşme takviminde 3 aşamalı bir plan bulunuyor. Normalleşme hakkında bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada "Pazartesi gününden itibaren kontrollü normalleşme takvimimizi uygulamaya başlıyoruz." ifadesini kullandı. Hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma yasağının durumu da Kabine Toplantısı sonrası belli olacak.
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NORMALLEŞME NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Erdoğan, video konferans aracılığıyla düzenlenen ve 81 ilin AK Parti teşkilatıyla bayramlaşma programında konuştu.
Tedbiri elden bırakmadan bu sayıları çok daha aşağılara çekmeyi umduklarına işaret eden Erdoğan, "Milletimize söz verdiğimiz şekilde pazartesi gününden itibaren kontrollü normalleşme takvimimizi uygulamaya başlıyoruz. Bu konudaki detayları Kabine Toplantımızın ardından milletimizle paylaşacağız. Niyetimiz mayıs ayı sonuna kadar nispeten ihtiyatlı hareket etmeyi sürdürmektir. Haziran ayı ile birlikte günlük hayatı daha da rahatlatacak şekilde tedbirleri önemli ölçüde gevşetmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.
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Öta yandan 'Tam kapanma sonrası normalleşme nasıl olacak?' sorusunu yanıtlayan Bakan Soylu, "17 Mayıs 05.00’e kadar bu tedbirlerimiz geçerli. Merak etmeyin, 17 Mayıs 05.00'ten sonra Bilim Kurulu var, Sağlık Bakanlığımız var, ardından kabinemiz var. Daha sonra ne olacağını vatandaşımızla paylaşırız. 17 Mayıs sabahını hep birlikte bir görelim inşallah" dedi.
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SOKAĞA ÇIKMA YASAKLARI BİTECEK Mİ?
Türkiye tam kapanmaya gitti, koronavirüs vaka sayıları azaldı. CNN Türk'te yayınlanan habere göre ilk etapta İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerden gidenlerin nasıl döneceği masada habere göre, sokağa çıkma kısıtlaması artık 19.00'da değil eskisi gibi 21.00'den sonra olacak. Cumartesi günleri ise sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacak. İlk etapta sokağa çıkma kısıtlamasının pazar günü sürmesi bekleniyor.
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KONTROLLÜ NORMALLEŞME NASIL UYGULANACAK?
Habere göre kontollü normalleşme planı aşamalı olarak hayata geçirilecek. Pazartesi sonrası uygulanacak planlamada ilk etapta kafeler, restoranlar ve lokantalar açılıyor ama saat 20.00'ye kadar...
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Eğitim içinse kötü haber var. Kulislere göre bu sene okullar açılmayacak, yani uzaktan eğitim devam edecek. Her şey yolunda giderse okulların en erken Eylül, Ekim döneminde eğitime başlaması bekleniyor.
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NORMALLEŞMENİN İKİNCİ AŞAMASI
Planlamanın ikinci aşamasındaki belirlenen tarih ise 31 Mayıs. İkinci aşama adımlarının bu tarihte başlaması bekleniyor.
Bu dönemde kafe, restoran, lokanta gibi iş yerleri 22.00'de kapanmaya başlanacak ancak kapalı alanlar kullanılamayacak. Dışarısı ise yüzde 50 oranla kullanıma açık olacak.
Daha küçük işletmeler, kahvehane ve çay ocağı gibi yerler için valilik üzerinden izin çıkarılacak. Örnek olarak kapınızın önüne masa atarak çalışın denilebilecek. Bu dönem pazar günü de sokağa çıkma kısıtlaması da olmayacak.
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ÜÇÜNCÜ AŞAMA NASIL OLACAK?
Üçüncü aşama için işaret edilen tarih temmuz ayı, hayat neredeyse normale dönecek. Düğünler belirli kısıtlamalarla yapılabilecek.
Kafe ve restoran gibi yerler ise 23.45'e kadar açık olacak ama yine de kapalı alanlar kullanılamayacak. Dışarısı ise yüzde 50 oranda kullanılabilecek.Nargileciler ve gece kulüplerinin ise açılması beklenmiyor.