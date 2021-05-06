Sırbistan'da 'aşı olana 250 TL' kampanyası izdihama neden oldu
Sırbistan, aşı olan vatandaşlarına ödeme yapma kararı aldı. Başkent Belgrad'da bir AVM ise aşı olan ilk 100 kişiye 3000 dinar (yaklaşık 250 TL) indirim çeki vereceğini duyrudu. Kısa sürede binlerce kişi AVM'ye koştu ve izdihama neden oldu.
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Dünya Sırbistan'ın başkenti Belgrad'dan gelen bu görüntüleri konuşuyor. Belgrad'da bir AVM aşı olan ilk 100 kişiye 3000 dinar (yaklaşık 250 TL) indirim çeki vereceğini duyrudu.
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AVM'nin bu kampanyası duyurmasından kısa bir süre sonra binlerce kişi AVM'ye akın etti. Kampanya kısa sürede izdihama neden oldu.
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Sabahın erken saatlerinde AVM'nin önünde kuyruğa giren binlerce kişi kapılar açıldıktan sonra da AVM'nin içini doldurdu.
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Hem koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmak için hem de indirim kuponunu alan şanslı kişiler arasında yer almak isteyenler adeta birbirleriyle yarıştı.
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İzdiham görüntüleri ile gündeme gelen Sırbistan aldığı karar ile de dünyada bir ilke imza atmaya hazırlanıyor.
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Sıbistan, koronavirüs aşısı olan vatandaşlarına ödeme yapma kararı aldı.
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Bu kapsamda aşılanan kişilere bir defaya mahsus olmak üzere 3000 dinar verilecek.
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Konu hakkında konuşan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic 'aşı olarak sorumlu bir davranış sergileyen kişileri ödüllendirmeliyiz' dedi.
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Ödeme 31 Mayıs'a kadar en az bir doz aşılanacak olan 16 yaşın üzerindeki vatandaşlara yapılacak.
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Ödenecek olan bu rakam ülkedeki ortalama aylık gelirin yüzde 5'ine denk geliyor.
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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic 6 Nisan'da kameraların karşısında Kovid-19 aşısı olmuştu. Vucic tercihi Çin yapımı Sinopharm aşısından yana kullanmıştı
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Vucic tercihi Çin yapımı Sinopharm aşısından yana kullanmıştı
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Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı bugüne dek 1 milyar 180 milyondan fazla doz aşı uygulandı.
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Türkiye, 24 milyon 12 bin 472 doz aşı ile dünyada yedinci sırada yer aldı.