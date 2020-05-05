Sınıf geçme nasıl olacak? Sorumlu sınıf geçme nedir?
Korona virüsü nedeniyle eğitimlerini uzaktan eğitimle sürdüren öğrencilerin en çok merak ettiği konulardan biri de sınıf geçme konusu oldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bakan Ziya Selçuk sınıf geçme sisteminde değişikliği geçtiğimiz hafta açıklamıştı. Peki, sınıf geçme nasıl olacak? Sorumlu sınıf geçme nedir?
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Sınıf geçme ile ilgili detaylar gündemde merak ediliyordu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, canlı yayında açıklama yaptı ve soruları yanıtladı. Selçuk'un açıklamalarında geçen sorumlu sınıflı geçme kavramı da merak konusu oldu. Peki, sınıf geçme nasıl olacak? Sorumlu sınıf geçme nedir?
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Selçuk, sınıf geçmeyle ilgili sorulara öğrencileri rahatlatacak bir yanıt vermişti. Yeni alınan kararla sınıf geçmeyle ilgili birinci dönemde alınan notlar geçerli olacak. Öğrencilerimiz not ortalamaları kaç olursa olsun, sorumlu olarak bir üst sınıfa geçebilecek.
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SORUMLU SINIF GEÇME NEDİR?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sorumlu sınıf geçmeyle ilgili açıklamalarda bulundu; Ders yılı sonunda her bir dersten iki dönem puanı bulunmak kaydıyla doğrudan sınıfını geçemeyen öğrencilerden; bir sınıfta başarısız ders sayısı en fazla 3 ders olanlar sorumlu olarak sınıflarını geçer. Ancak alt sınıflar da dâhil toplam 6 dersten fazla başarısız dersi bulunanlar sınıf tekrar eder. Nakil ve geçişler nedeniyle ortaya çıkan sorumlu dersler bu sayıya dâhil edilmez. Sorumluluk sınavları, ders yılı içerisinde yapılan yazılı ve/veya uygulamalı sınav esaslarına göre birinci ve ikinci dönemin ilk haftası içerisinde iki alan öğretmeni, bulunmaması hâlinde biri alan öğretmeni olmak üzere iki öğretmen tarafından yapılır. Yılsonu beceri sınavında başarısız olan öğrencilerin bu derslere ait sorumluluk sınavları, iş dosyası dikkate alınmaksızın yazılı ve/veya uygulamalı sınav şeklinde yapılır. Bir dersin sorumluluğu, o dersin sorumluluk sınavında başarılı olunması hâlinde kalkar. Sorumluluk sınavlarına itiraz edilmesi durumunda bu Yönetmeliğin 49 uncu madde hükümleri uygulanır. Eğitim ve öğretim yılı başında yapılan sorumluluk sınavı sonunda tek dersten başarısızlığı bulunan son sınıf öğrencileri için aynı usulle takip eden hafta içinde bir sınav daha yapılır.