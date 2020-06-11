Sınıf geçme nasıl olacak? Sorumlu sınıf geçme ne demek?
Koronavirüsü salgını nedeniyle, devam eden uzaktan eğitim döneminde Milli Eğitim Bakanlığı bu yılki sınıf geçme sistemiyle ilgili detaylar verdi. Bakanlıktan 81 ile gönderilen yazıda ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin puanlarının sınıf geçme puanının altında kalıp kalmamasına bakılmaksızın bir üst sınıfa geçmelerine imkan sağlanacağı bildirildi. Peki, sorumlu sınıf geçme ne demek? İşte, bu yılki sınıf geçme sistemiyle ilgili ayrıntılar.
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1
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Sınıf geçme sistemi online eğitimin son günleri yaklaşırken gündeme gelmeye başladı. MEB'in resmi yazısında yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ikinci dönem yüz yüze eğitim öğretim faaliyetlerinin yapılamaması nedeniyle öğrencilerin sınıf geçme işlemlerine ilişkin bilgilere de yer verildi. Sorumlu sınıf geçme sisteminde, üst sınıfa geçen öğrencinin sorumluluk sınavına girmesidir.
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SINIF GEÇME NASIL OLACAK?
MEB'in resmi yazısında yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ikinci dönem yüz yüze eğitim öğretim faaliyetlerinin yapılamaması nedeniyle öğrencilerin sınıf geçme işlemlerine ilişkin bilgilere de yer verildi.
Bu kapsamda, mevzuat düzenlemesiyle birinci dönem puanı bulunan ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin puanlarının sınıf geçme puanının altında kalıp kalmamasına bakılmaksızın bir üst sınıfa geçmelerine imkan sağlandı.
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Ancak ilgili kanun gereği yurt dışında bulunan, sağlık durumu gibi nedenlerle birinci dönem notu bulunmayan öğrencilerin sınıf geçme durumlarına ilişkin de düzenleme yapıldı.
Buna göre, mazeretleri nedeniyle birinci dönem puanı bulunmayan öğrencilere devam edemedikleri eğitim ve öğretim yılına ait derslerden ikinci dönem sonunda sınav yapılamayacağından bu öğrenciler de sınıflarını geçmiş sayılacak.
Velilerin yazılı talepte bulunmaları halinde bu öğrencilerin de sınıf tekrarı yapabilmelerine imkan sağlanacak.
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SORUMLU SINIF GEÇME NEDİR?
Sorumlu sınıf geçme şu çerçeveyi oluşturmaktadır;
Ders yılı sonunda her bir dersten iki dönem puanı bulunmak kaydıyla doğrudan sınıfını geçemeyen öğrencilerden; bir sınıfta başarısız ders sayısı en fazla 3 ders olanlar sorumlu olarak sınıflarını geçer. Ancak alt sınıflar da dâhil toplam 6 dersten fazla başarısız dersi bulunanlar sınıf tekrar eder. Nakil ve geçişler nedeniyle ortaya çıkan sorumlu dersler bu sayıya dâhil edilmez.
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Sorumluluk sınavları, ders yılı içerisinde yapılan yazılı ve/veya uygulamalı sınav esaslarına göre birinci ve ikinci dönemin ilk haftası içerisinde iki alan öğretmeni, bulunmaması hâlinde biri alan öğretmeni olmak üzere iki öğretmen tarafından yapılır
Yılsonu beceri sınavında başarısız olan öğrencilerin bu derslere ait sorumluluk sınavları, iş dosyası dikkate alınmaksızın yazılı ve/veya uygulamalı sınav şeklinde yapılır.
Bir dersin sorumluluğu, o dersin sorumluluk sınavında başarılı olunması hâlinde kalkar.