Sinemalar ne zaman açılacak? Tiyatrolar 1 Haziran'dan sonra açılacak mı? İşte sinema ve tiyatrolarda son durum
2019'un Aralık ayından bu yanı tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını, her alanda olduğu gibi sinema ve tiyatro gibi kültürel alanlarda da etkili oldu. Artan vaka sayılarını düşürme önlemleri kapsamında kapatılan sinema salonları ile tiyatroların açılacağı gün bekleniyor. Peki, sinema salonları ne zaman açılacak?
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Koronavirüs salgını nedeniyle uzun bir süredir kapılarını seyirciye kapatan sinema salonları ile tiyatroların 1 Haziran sonrası için açılıp açılmayacağı merak konusu oldu. İşte, bu kapsamda ayrıntılar...
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Türkiye'de 29 Nisan akşamı başlayan tam kapanma döneminin sona ermesi ile kademeli normalleşme başladı. Bu süreçte uygulanacak kurallar, İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelgeyle anlatıldı. Genelgeye göre, 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'ten 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar kademeli normalleşme dönemi tedbirleri uygulanacak.
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Nargile salonları, sinema salonları, kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler, internet kafeler, bilardo salonları, halı saha, yüzme havuzu ve spor salonları, hamam, sauna ve masaj salonları, lunaparklar ve tematik parklar 17 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında kapalı kalmaya devam edecek.
Normalleşmenin ikinci aşamasında AVM’ler, berberler, kuaförler, spor salonları ile sinema salonlarının da açılması planlanıyor.
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BAKANLAR KURULU KARAR VERECEK
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında Kovid-19 ile mücadele başta olmak üzere yurt içi ve dışındaki gelişmelerle ilgili ülke gündeminde önemli yer tutan konuların görüşülmesi bekleniyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bir sunum yapması öngörülen toplantıda alınan tedbirlerin vaka ve vefat sayılarına nasıl yansıdığı, hangi tedbirlere ne zamana kadar devam edileceği, normalleşme kapsamında hangi adımların atılacağı konularının ele alınacağı tahmin ediliyor.
Aşı programında öncelikli grupların durumu, yeni yaş gruplarına ilişkin aşı uygulaması ile yerli aşı çalışmaları ve ithal aşıdaki tedarik sürecinin, toplantının bir diğer önemli gündem maddesi olması öngörülüyor.
Telafi eğitimine ilişkin çalışmaların da Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde görüşülmesi ve bu konuda atılacak adımların ele alınması bekleniyor.
Ayrıca 13-14 Haziran'da Brüksel'de yapılacak NATO zirvesinin de toplantıda gündeme geleceği tahmin ediliyor.
Toplantının ardından 1 Haziran itibarıyla uygulanması planlanan kademeli normalleşme planının da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.