Sınavlar ne zaman yapılacak? Sınavlar iptal mi? İşte sınavlarla ilgili son durum

Selçuk sınavlara ilişkin şu açıklamayı yaptı: “Daha önce yapılan sınavlar geçerli olacak. Evlatlarımızı riske sokan bir şey yapmayız. Mümkün olduğu kadar öğrencilerimizin öğretmenlerimizin dolaşmalarını azaltmayı hedefliyoruz. Bunu hedeflerken haftada bir gün sınava gidilmesi de doğru değildi. O yüzden sınavları erteledik.4 ocakta okullar açıldığında hangi hafta neler yapılacak tarihleri belirledik. 4 Ocak sonrası sınavlarda da eksik kalan ne varsa onların tamamlanmasını bekliyoruz .Simülasyon olarak yaptığımız için tarihleri paylaşmak şu an doğru değil.”