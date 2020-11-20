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Haber Giriş: 20 Kasım 2020 - 12:12 | 

Sınavlar ne zaman yapılacak? Sınavlar iptal mi? İşte sınavlarla ilgili son durum

Uzaktan eğitim kararı alınmasının ardından gözler okul sınavlarına çevrildi. Hem öğrenciler hem de veliler, sınav sistemine yönelik araştırma yapıyor. Canlı yayında eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 'Sınavlar ne zaman yapılacak? Sınavlar iptal mi?' sorularına yanıt verdi. Peki, işte sınavlarla ilgili son durum...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısı ardından okulların durumuna yönelik alınan kararı açıklamıştı. Erdoğan, “20 Kasım Cuma gününden itibaren resmî, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitim yoluyla devam edilmesine” karar verdiklerini duyurmuştu. Bu açıklama ardından sınavların nasıl olacağı soruları da gündeme gelmişti. Sınavlara ilişkin açıklama Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan geldi.

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların durumu ile ilgili merak edilenleri yanıtladı. Sınavların iptal olmadığının altını çizen Bakan Selçuk sadece ertelendiğini hatırlattı.

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Selçuk sınavlara ilişkin şu açıklamayı yaptı: “Daha önce yapılan sınavlar geçerli olacak. Evlatlarımızı riske sokan bir şey yapmayız. Mümkün olduğu kadar öğrencilerimizin öğretmenlerimizin dolaşmalarını azaltmayı hedefliyoruz. Bunu hedeflerken haftada bir gün sınava gidilmesi de doğru değildi. O yüzden sınavları erteledik.4 ocakta okullar açıldığında hangi hafta neler yapılacak tarihleri belirledik. 4 Ocak sonrası sınavlarda da eksik kalan ne varsa onların tamamlanmasını bekliyoruz .Simülasyon olarak yaptığımız için tarihleri paylaşmak şu an doğru değil.”

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