Sınav duası: Sınavda okunacak dualar nelerdir? YKS sınavına girerken okunacak duaların Arapça ve Türkçe Anlamı

Sınavda hangi dualar okunur sorusu, yeni bir YKS öncesi gündeme geldi. Üniversiteye giriş kapsamında düzenlenecek olan YKS'de adaylar kendilerine sorulan sorulara yanıt arayacak. Sınav duası ile kalem duası gibi dualarla çocuklarına destek olacak veliler sınavda okunacak duaların anlamlarını da merak ediyor. Manevi açıdan önem arz eden sınavda okunacak dualar Kalem suresinin de içerisinde bulunuyor.