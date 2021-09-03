Simülasyon ne demek? Deprem Simülasyon Merkezi nedir? Simülasyon teriminin anlamıyla ilgili bilgiler
"Simülasyon" terimi, "benzer" anlamındaki similis kökünden gelen, bir şeyin benzerini (taklidini) yapmak demek olan ve 14. yüzyıldan beri Latince'de kullanılan simulare sözcüğünden türetilmiştir. Bu terim ancak 20. yüzyılda teknik bir anlam kazanmıştır. Peki, Simülasyon ne demek? Deprem Simülasyon Merkezi nedir? Simülasyon teriminin anlamıyla ilgili bilgiler
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Simülasyon veya benzetim, teknik olmayan anlamda bir şeyin benzeri veya sahtesi anlamında kullanılır. Teknik anlamda gerçek bir dünya süreci veya sisteminin işletilmesinin zaman üzerinden taklit edilmesidir. Sistem nesneleri arasında tanımlanmış ilişkileri içeren sistem veya süreçlerin bir modelidir.
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Simülasyon gerçek dünya içerisindeki bir işlemin veya sistemin zamana bağlı taklitidir. Simülasyon davranışı ilk olarak bir model geliştirilmesini gerekli kılar; bu model seçilmiş fiziksel veya somut sistem ya da sürecin anahtar karakteristik özelliklerini veya davranış/fonksiyonlarını temsil eder. Model sistemin kendisini temsil ederken, diğer taraftan simülasyon sistemin zamana bağlı çalışmasını temsil eder.
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Deprem Simülasyon Merkezi nedir?
AFAD Deprem Simülasyon Merkezi 2002 yılında Türk mühendisler tarafından tasarlanmış olup, 2003 yılında hizmete girmiştir.Merkezimizde, eğitim uzmanlarımız tarafından okullara, kamu-özel kuruluşlara, sivil toplum kuruluşlarına ve özel eğitim gruplarına eğitim verilmektedir. Merkezimizde, deprem konusunda farkındalık yaratmak amacıyla; deprem öncesinde alınması gereken önlemler, deprem anında doğru davranış şekilleri ve deprem konusunda yapılması gerekenler hakkında teorik bilgiler verilerek, öğrenilen bilgiler deprem simülatöründe tatbik edilmektedir.