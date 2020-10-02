Simpsons kehanetleri yeniden gündemde - Simpsons kehanetleri neler?
ABD Başkanı Donald Trump’ın corona virüsüne yakalandığını duyurması ardından Simpsons kehanetleri yeniden gündeme geldi. Daha önce corona virüsü, Facetime, akıllı saat, Yunanistan'ın borç temerrüdü, kripto para, Game Of Thrones'ta Dragon'un ateşli saldırısı da olmak üzere birçok önemli olayı daha yaşanmadan bölümlerinde yer veren Simpsons dizisinin bir bölümünde Trump’ın ölümü işlenmiş, tarih olarak ise 27 Ağustos 2020 işaret edilmişti. Peki, Simpsons kehanetleri neler?
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Dünyaca ünlü kült çizgi film Simpsonlar (The Simpsons) kehanetleriyle sosyal medyaya konu olmaya devam ediyor. Dizi, Donald Trump'ın başkan seçileceği konusunu önceden işlemesi Trump'ın öldüğü iddialarıyla da gündeme gelmişti. Ancak ölüm tarihi olarak işaret edilen 27 Ağustos 2020’de Trump, 3 Kasım'da yapılacak 59. başkanlık seçimleri için aday gösterilmişti. ABD Başkanı Donald Trump’ın corona virüsüne yakalandığını duyurması ardından Simpsons kehanetlerindeki ölüm sahnesi bir kez daha gündeme geldi.
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19 Mart 2000 tarihinde yayınlanan bir bölümde ise, Trump'tan 'ABD eski Başkanı' olarak bahsedilmişti. Trump bu bölümün yayınlanmasından yıllar sonra 2016'da ABD Başkan seçilerek göreve başlamıştı.
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Beyrut patlaması
Dünyanın en ünlü animasyon dizisi Simpsonlar (The Simpsons) Lübnan’daki patlama ardından da gündeme gelmişti. Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta gerçekleşen patlamanın ardından, Simpsonlar'ın eski bir bölümü sosyal medyada konuşuldu.
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Akıllı Telefonlar
Akıllı telefonlar henüz icat edilmemişken, The Simpsons’ın 1994 yılında yayınlanan Lisa on Ice bölümünde dokunmatik telefon görülüyor. Logo da ise şu an günümüz teknolojilerini kasıp kavuran apple şirketinin 'elma' şekli var.
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Corona Virüsü
Dizinin takipçileri, Çin’in Wuhan kenti yerine Japonya’dan yayılan bir virüsten söz etmesiyle Simpsonlar’ın 27 yıl önce koronavirüsü de tahmin ettiğini düşünüyor. Dizinin 1993’te yayınlanan bir bölümünde, Japonya’dan yayılan Osaka Flu adlı virüsten söz ediliyor.
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Henüz Gerçekleşmemiş Simpsons Kehanetleri
Simpsons'a göre de Trump’tan sonra Amerika’nın başkanı bir kadın olacak.
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Aç gözlü şirketler çevresel bir faciaya sebep olacak ve kirletilmiş alandan korunmak için bir kubbe kurulacak.