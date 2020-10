Simpsons kehanetleri yeniden gündemde - Simpsons kehanetleri neler?

Akıllı Telefonlar Akıllı telefonlar henüz icat edilmemişken, The Simpsons’ın 1994 yılında yayınlanan Lisa on Ice bölümünde dokunmatik telefon görülüyor. Logo da ise şu an günümüz teknolojilerini kasıp kavuran apple şirketinin 'elma' şekli var.