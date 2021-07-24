Şile'de denize girmek yasak mı? İşte Kaymakamlık'tan gelen son açıklama!

"Sahada görevli bulunan Şile Sahil Güvenlik Komutanlığımız ve plajlarımızda görevli cankurtaranlarımızdan aldığımız anlık hava deniz durumuna ilişkin raporlara göre, dalga yüksekliğinin ilçemiz plajlarında halihazırda 1 ila 2 metre arasında olduğu tespit edilmiştir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava deniz raporları ve bölgedeki hava durumunun değerlendirilmesi neticesinde 24 Temmuz Cumartesi ilçemiz sahillerinde yoğun dalga ve akıntı nedeniyle vatandaşlarımızın can emniyetini korumak aracıyla gün boyu denize girmek yasaklanmıştır."



Açıklamada, yarın (pazar günü) hava deniz tahmin raporları ve sahada bulunan görevliler tarafından takip edilecek deniz durumuna göre bilahare değerlendirme yapılacağı bildirildi.



