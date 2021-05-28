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Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER Fotoğraflar: AFP, Reuters
Haber Giriş: 28 Mayıs 2021 - 14:44 | 

Sharon Stone'dan 'Temel İçgüdü' itirafı

ABD'li ünlü oyuncu Sharon Stone, bir döneme damgasını vuran Temel İçgüdü filmi ile ilgili çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Stone'un açıklamaları kısa sürede sosyal medyada tartışma konusu oldu.

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Hollywood yıldızı Sharon Stone, 1992 yılında kendisine büyük bir şöhret kazandıran Temel İçgüdü (Basic Instinct) filmi ile ilgili ezber bozan açıklamalarda bulundu.

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CBC Radio'da yayımlanan "Q with Tom Power" isimli programa konuk olan 63 yaşındaki Stone, bir gecede yıldız yaptığını belirti ve bir de itiraf da bulundu.

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İngiliz Daily Mail gazetesinin Stone'un açıklamalarından derlediği habere göre, Stone filmden Oscar elbisesine yetecek kadar bile para kazanamadığını söyledi.

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Filmdeki rol arkadaşı Michael Douglas'ın ciddi bir gelir elde ettiğinin altını çizen Stone, 'Aniden ünlü olduğum ancak hiç paramın olmadığı garip bir belirsizlik içindeydim' dedi.

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Stone gelen soruya rağmen Temel İçgüdü filminden ne kadar ücret aldığını açıklamak istemedi. Geçtiğimiz dönemde ABD basını Stone'un kült film için 500 bin dolar aldığını yazmış, bu iddia reddedilmemişti.

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Aynı filmde rol alan Michael Douglas'ın bu rol için aldığı ücret 14 milyon dolar olarak açıklanmıştı.

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Bu haberlerden sonra ABD'de kadın erkek arasındaki gelir adaletsizliği yeniden gündeme geldi. Stone'un açıklamaları kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasındaki yerini aldı.

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Pek çok kullanıcı Hollywood'un bu tavrını sert sözlerle eleştirirken bazı kullanıcılar ise Stone'u aldığı ücreti net olarak ifade etmediği için eleştirdi.

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49 milyon dolar bütçe ile çekilen film ABD'de yaklaşık 120 milyon dolar hasılat yapmıştı. O döneme damgasını vuran filmin yurtdışı hasılatı ise 350 milyon doları geçmişti.

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Sharon Stone'u büyük bir şöhrete kavuşturan Temel İçgüdü'nün yönetmen koltuğunda Paul Verhoeven yer almıştı.

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