Şevval ayı orucu 2020 ne zaman bitiyor? Şevval ayı orucu kaç gün tutulur?
Şevval ayı orucunun ne zamana kadar tutulabileceği araştırılıyor. Şevval ayı orucu kaç gün tutulur? On bir ayın sultanı ramazan ayı bu yıl nisan ve mayıs aylarında idrak edildi. 24 Nisan’da başlayan Ramazan ayının ardından yılın ilk bayramı başladı. Müslümanlar şimdi heyecanla Şevval ayı orucunu araştırmaya başladılar. İşte Ramazan’dan sonra Şevval ayında tutulan oruç ile ilgili detaylar…
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Ramazan ayının ardından başlayan Şevval ayında kaç gün oruç tutulacağı araştırılıyor. Şevval ayı orucu 2020 ne zaman bitiyor? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan dini takvime göre bu yıl Ramazan ayı 24 Nisan’da başladı ve bir ay boyunca devam etti. Ramazan ayı içerisinde farz olan oruç ibadeti yerine getirildi. Peki Şevval ayı orucu ne zamana kadar tutulacak?
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ŞEVVAL AYI ORUCU KAÇ GÜN TUTULUR?
Ramazan’dan sonra Şevval ayında altı gün oruç tutmak müstehaptır. . Hz. Peygamber (s.a.s.), “Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur.” (Müslim, Sıyâm, 204; Tirmizî, Savm, 53; Ebû Dâvûd, Savm, 59) buyurmuştur. Bu oruç peş peşe tutulabileceği gibi ara verilerek de tutulabilir (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 421, 422). Müslüman vatandaşlar, Ramazan ayının ardından gelen 30 günlük Şevval ayı içerisinde herhangi bir 6 gün oruç tutabilir.
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ŞEVVAL AYI ORUCU BORÇ YERİNE GEÇER Mİ?
Şevval ayında nafile olarak tutulan oruç, Ramazan’da tutulmayan oruçların yerine geçmez; yani Ramazan’da tutulmayan oruçların ayrıca kaza edilmesi farzdır. Bir oruçta hem kaza hem de nafile yerine niyet edilmesi geçerli olmadığından Şevval ayında tutulan oruçta da bunlardan yalnız birine niyet etmek gerekir. Şevval ayında oruç tutulurken, Ramazan’da tutulamayan oruçların kazasına niyet edilirse bu oruçlar kaza orucu olur.