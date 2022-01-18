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Sevgiliye güzel sözler 2022 - En güzel, uzun, kısa, resimli, etkileyici, romantik ve anlamlı sevgi sözleri

#En Güzel Sevgi Sözleri#Duygusal Sözler#Anlamlı Sözler

Sevgiliye güzel sözler ile değer verdiğiniz ve sevdiğiniz kişileri güzel sevgi sözleri ile mutlu edebilirsiniz. Sevgiliye, eşe ve ve arkadaşa sevginizi göstermek için gönderebileceğiniz etkileyici, anlamlı ve duygusal en güzel sevgi sözlerini derledik. İşte 2022 yılında sevgiliye ve arkadaşa en güzel resimli, kısa, uzun, anlamlı ve duygusal sevme sözleri

1/27Sevgiliye güzel sözler 2022 - En güzel, uzun, kısa, resimli, etkileyici, romantik ve anlamlı sevgi sözleri

Güzel sözlerle, sevdiklerinizi ve değer verdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Etkileyici, anlamlı ve duygusal sözler bu konuda yardımcınız olabilir. İşte sevdiklerinize ifade edebileceğiniz en güzel sevgi sözleri...

2/27Sevgiliye güzel sözler 2022 - En güzel, uzun, kısa, resimli, etkileyici, romantik ve anlamlı sevgi sözleri

Mükеmmеl kişiyi aramaktan vazgеç. Tеk ihtiyacın olan sana sahip olduğu için şanslı olduğunu düşünеn biridir.

3/27Sevgiliye güzel sözler 2022 - En güzel, uzun, kısa, resimli, etkileyici, romantik ve anlamlı sevgi sözleri

Unutma; Hеr gеlеn sеvmеz.. Vе hiçbir sеvеn gitmеz (Nazım Hikmеt)

4/27Sevgiliye güzel sözler 2022 - En güzel, uzun, kısa, resimli, etkileyici, romantik ve anlamlı sevgi sözleri

Mutluluk elin erişebileceği çiçeklerden bir demet yapma sanatıdır. (B.Goddar)

5/27Sevgiliye güzel sözler 2022 - En güzel, uzun, kısa, resimli, etkileyici, romantik ve anlamlı sevgi sözleri

Hangi ara seni bu kadar sevdim bilemedim. Gecemi aydınlatan, gündüzümü ışıtan yar.

6/27Sevgiliye güzel sözler 2022 - En güzel, uzun, kısa, resimli, etkileyici, romantik ve anlamlı sevgi sözleri

Kar taneleri ne güzel anlatıyor, birbirlerine zarar vermeden de yol almanın mümkün olduğunu.

7/27Sevgiliye güzel sözler 2022 - En güzel, uzun, kısa, resimli, etkileyici, romantik ve anlamlı sevgi sözleri

İnsana imtihan için özlemek yeter, bir şehri, bir sesi, bir nefesi. İmtihan için bir sen yeter…

8/27Sevgiliye güzel sözler 2022 - En güzel, uzun, kısa, resimli, etkileyici, romantik ve anlamlı sevgi sözleri

Mükеmmеl kişiyi aramaktan vazgеç. Tеk ihtiyacın olan sana sahip olduğu için şanslı olduğunu düşünеn biridir.

9/27Sevgiliye güzel sözler 2022 - En güzel, uzun, kısa, resimli, etkileyici, romantik ve anlamlı sevgi sözleri

Bana kimse sen gibi baktı mı bilmem, ama ben kimseye sana baktığım gibi bakmadım.

10/27Sevgiliye güzel sözler 2022 - En güzel, uzun, kısa, resimli, etkileyici, romantik ve anlamlı sevgi sözleri

Şimdi o kadar zor ki geri dönmek, seni unutup başkasını sevmek ama bir şeyi anladım çok zormuş sevilmeden sevmek.

11/27Sevgiliye güzel sözler 2022 - En güzel, uzun, kısa, resimli, etkileyici, romantik ve anlamlı sevgi sözleri

Çok güzel gözlerin vardı. İçinde kaybolacağım cinsten. Ve sanırım kayboldum...

12/27Sevgiliye güzel sözler 2022 - En güzel, uzun, kısa, resimli, etkileyici, romantik ve anlamlı sevgi sözleri

Bir insanın bir insana verebileceği en ölümsüz hediye, sevgidir.

13/27Sevgiliye güzel sözler 2022 - En güzel, uzun, kısa, resimli, etkileyici, romantik ve anlamlı sevgi sözleri

Öyle bir zamanda gel ki vazgeçmek mümkün olmasın. Belki bin tane aşktan geçmiş olayım ve hiç biri gözümde olmasın.

14/27Sevgiliye güzel sözler 2022 - En güzel, uzun, kısa, resimli, etkileyici, romantik ve anlamlı sevgi sözleri

Bazı insanlar yağmuru hissеdеr, bazıları isе sadеcе ıslanır.

15/27Sevgiliye güzel sözler 2022 - En güzel, uzun, kısa, resimli, etkileyici, romantik ve anlamlı sevgi sözleri

Rüzgarın kemanını çaldığı ve damlaların pencerene vurduğu bir gecede yatağına uzanıp hayalini kurduğun ve keşke dediğin tüm güzellikler senin olsun...

16/27Sevgiliye güzel sözler 2022 - En güzel, uzun, kısa, resimli, etkileyici, romantik ve anlamlı sevgi sözleri

Yanlış bildiğin yolda; hеrkеslе yürüyеcеğinе, doğru bildiğin yolda; tеk başına yürü…

17/27Sevgiliye güzel sözler 2022 - En güzel, uzun, kısa, resimli, etkileyici, romantik ve anlamlı sevgi sözleri

Sevgi insanın kaIbinde tomurcukIanan nadide bir çiçektir. Mühim oIan ona zarar vermeden yaşatabiImektir.

18/27Sevgiliye güzel sözler 2022 - En güzel, uzun, kısa, resimli, etkileyici, romantik ve anlamlı sevgi sözleri

Seni bulmaktan çok aramak isterim! Seni sevmeden önce anlamak isterim! Seni bir ömür boyu bitirmek değil de sana hep yeniden başlamak isterim…

19/27Sevgiliye güzel sözler 2022 - En güzel, uzun, kısa, resimli, etkileyici, romantik ve anlamlı sevgi sözleri

Neyim olursan ol da hayal kırıklığım olma. Orası çok kalabalık. Tanıyamam seni...

20/27Sevgiliye güzel sözler 2022 - En güzel, uzun, kısa, resimli, etkileyici, romantik ve anlamlı sevgi sözleri

Sevgi; insanın kalbinde tomurcuklanan nadide bir çiçektir. Mühim olan onu yara almadan yaşatabilmektir.

21/27Sevgiliye güzel sözler 2022 - En güzel, uzun, kısa, resimli, etkileyici, romantik ve anlamlı sevgi sözleri

Dünyanın bütün güzellikleri sende toplanmış gibi...

22/27Sevgiliye güzel sözler 2022 - En güzel, uzun, kısa, resimli, etkileyici, romantik ve anlamlı sevgi sözleri

Gerçek sevgi sabırdır, her şeye dayanır. Affeder, çabalar, gerektiğinde susar, kabullenir ama asla bitmez.

23/27Sevgiliye güzel sözler 2022 - En güzel, uzun, kısa, resimli, etkileyici, romantik ve anlamlı sevgi sözleri

Senin tarafından sevilmek sadece mutluluk değil aynı zamanda muhteşem bir hediyedir.

24/27Sevgiliye güzel sözler 2022 - En güzel, uzun, kısa, resimli, etkileyici, romantik ve anlamlı sevgi sözleri

Yanlış bildiğin yolda; hеrkеslе yürüyеcеğinе, doğru bildiğin yolda; tеk başına yürü…

25/27Sevgiliye güzel sözler 2022 - En güzel, uzun, kısa, resimli, etkileyici, romantik ve anlamlı sevgi sözleri

Seni yıldızlara benzetiyorum onlar kadar etkileyici, çekici ve güzelsin ama aranızda tek fark var onlar milyonlarca sen bir tanesin.

26/27Sevgiliye güzel sözler 2022 - En güzel, uzun, kısa, resimli, etkileyici, romantik ve anlamlı sevgi sözleri

Sen hep gülümse ki yüreğinin güzelliği gülüşlerinde canlansın…

27/27Sevgiliye güzel sözler 2022 - En güzel, uzun, kısa, resimli, etkileyici, romantik ve anlamlı sevgi sözleri

Hayat bir öyküye benzer, önemli olan yanı eserin uzun olması değil, iyi olmasıdır.

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#En Güzel Sevgi Sözleri#Duygusal Sözler#Anlamlı Sözler