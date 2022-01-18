Güzel sözlerle, sevdiklerinizi ve değer verdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Etkileyici, anlamlı ve duygusal sözler bu konuda yardımcınız olabilir. İşte sevdiklerinize ifade edebileceğiniz en güzel sevgi sözleri...
Mükеmmеl kişiyi aramaktan vazgеç. Tеk ihtiyacın olan sana sahip olduğu için şanslı olduğunu düşünеn biridir.
Unutma; Hеr gеlеn sеvmеz.. Vе hiçbir sеvеn gitmеz (Nazım Hikmеt)
Mutluluk elin erişebileceği çiçeklerden bir demet yapma sanatıdır. (B.Goddar)
Hangi ara seni bu kadar sevdim bilemedim. Gecemi aydınlatan, gündüzümü ışıtan yar.
Kar taneleri ne güzel anlatıyor, birbirlerine zarar vermeden de yol almanın mümkün olduğunu.
İnsana imtihan için özlemek yeter, bir şehri, bir sesi, bir nefesi. İmtihan için bir sen yeter…
Mükеmmеl kişiyi aramaktan vazgеç. Tеk ihtiyacın olan sana sahip olduğu için şanslı olduğunu düşünеn biridir.
Bana kimse sen gibi baktı mı bilmem, ama ben kimseye sana baktığım gibi bakmadım.
Şimdi o kadar zor ki geri dönmek, seni unutup başkasını sevmek ama bir şeyi anladım çok zormuş sevilmeden sevmek.
Çok güzel gözlerin vardı. İçinde kaybolacağım cinsten. Ve sanırım kayboldum...
Bir insanın bir insana verebileceği en ölümsüz hediye, sevgidir.
Öyle bir zamanda gel ki vazgeçmek mümkün olmasın. Belki bin tane aşktan geçmiş olayım ve hiç biri gözümde olmasın.
Bazı insanlar yağmuru hissеdеr, bazıları isе sadеcе ıslanır.
Rüzgarın kemanını çaldığı ve damlaların pencerene vurduğu bir gecede yatağına uzanıp hayalini kurduğun ve keşke dediğin tüm güzellikler senin olsun...
Yanlış bildiğin yolda; hеrkеslе yürüyеcеğinе, doğru bildiğin yolda; tеk başına yürü…
Sevgi insanın kaIbinde tomurcukIanan nadide bir çiçektir. Mühim oIan ona zarar vermeden yaşatabiImektir.
Seni bulmaktan çok aramak isterim! Seni sevmeden önce anlamak isterim! Seni bir ömür boyu bitirmek değil de sana hep yeniden başlamak isterim…
Neyim olursan ol da hayal kırıklığım olma. Orası çok kalabalık. Tanıyamam seni...
Sevgi; insanın kalbinde tomurcuklanan nadide bir çiçektir. Mühim olan onu yara almadan yaşatabilmektir.
Dünyanın bütün güzellikleri sende toplanmış gibi...
Gerçek sevgi sabırdır, her şeye dayanır. Affeder, çabalar, gerektiğinde susar, kabullenir ama asla bitmez.
Senin tarafından sevilmek sadece mutluluk değil aynı zamanda muhteşem bir hediyedir.
Yanlış bildiğin yolda; hеrkеslе yürüyеcеğinе, doğru bildiğin yolda; tеk başına yürü…
Seni yıldızlara benzetiyorum onlar kadar etkileyici, çekici ve güzelsin ama aranızda tek fark var onlar milyonlarca sen bir tanesin.
Sen hep gülümse ki yüreğinin güzelliği gülüşlerinde canlansın…
Hayat bir öyküye benzer, önemli olan yanı eserin uzun olması değil, iyi olmasıdır.