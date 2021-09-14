İzmir’deki market cinayetinin şüphelisi Mehmet Kubilay Özel kimdir? Market cinayetinin detayları
6 Aralık 2018 tarihinden İzmir Selçuk'ta meydana gelen olayda Şenay - Hasan Hüseyin Özkan çifti öldürüldü. İlk belirlemelere göre çivili sopa ya da demir çubukla işlendiği öne sürülen cinayetin faili ise henüz ortaya çıkmadı. Selçuk ilçesine bağlı Çamlık Mahallesi'nde 24 saat açık olan bir marketi işlettikleri öğrenilen çiftin öldürülme sebebi gizemini koruyor. Anne ve babasının gece saat 02.00'de öldürüldüğünü hatırlatan çiftin kızları Begüm Özkan, cinayetin faili olarak Mehmet Kubilay Özel'i işaret etti. Özel'in marketin yanındaki binada oturduğunu ifade eden genç kız, "Kubilay sürekli ailenin içine sızmaya çalışıyordu. Ben onu kabul etmiyordum ama aileme bir şekilde kendisini kabul ettirmişti. Cinayet gecesi jandarma evindeki banyonun ıslak olduğunu ve sobanın yandığını söyledi" ifadelerini kullandı. İşte İzmir’deki market cinayetinin detayları
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
İzmir Selçuk, Çamlık Mahallesi'nde anayol üzerinde market dükkanı işleten Hasan Hüseyin Özkan ve Şenay Özkan çifti, gece geç saatlerde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından öldürüldü. Olay, markete alışveriş için gelen bir müşterinin cesetleri görüp jandarmaya ihbarda bulunmasıyla ortaya çıktı. Özkan çiftini öldüren katil ya da katillerin, marketten bir şey almadıkları saptandı. Olayla ilgili olarak şu ana kadar yapılan incelemelerden herhangi bir sonuç elde edilemedi.
2
İzmir’in Selçuk ilçesindeki vahşi cinayetle ilgili şüphe okları çiftin yanında çalışan Mehmet Kubilay Özel’i gösteriyor.
3
Jandarmanın yaptığı incelemede katilin solak olduğunun belirlenmesinin ardından hakkında solak olduğu iddiası ortaya atılan Mehmet Kubilay Özel, sağ elini kullandığını iddia etti.
Vahşi cinayete kurban giden çiftin kızları Ayser Özkan ise Mehmet Kubilay Özel'in solak olduğunu kendisine söylediğini ifade etti. Müge Anlı ile Tatlı Sert ekibine konuşan bir tanık ise Özel'in sol elini kullandığı iddialarını doğruladı. Özel'in daha önce çay ocağında çalışırken dolu çay tepsisini sol eliyle taşıdığını belirtti.
Mehmet Kubilay Özel, konuşulanların ardından 2003 yılına kadar sol elini kullandığını söylerken o dönemde geçirdiği bir kazanın ardından sol elini kullanamadığını dile getirdi. Daha sonra solak olduğunu bir kez daha reddeden Özel, hangi elini kullandığını hatırlamadığını öne sürdü.