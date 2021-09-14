İzmir’deki market cinayetinin şüphelisi Mehmet Kubilay Özel kimdir? Market cinayetinin detayları

Jandarmanın yaptığı incelemede katilin solak olduğunun belirlenmesinin ardından hakkında solak olduğu iddiası ortaya atılan Mehmet Kubilay Özel, sağ elini kullandığını iddia etti.



Vahşi cinayete kurban giden çiftin kızları Ayser Özkan ise Mehmet Kubilay Özel'in solak olduğunu kendisine söylediğini ifade etti. Müge Anlı ile Tatlı Sert ekibine konuşan bir tanık ise Özel'in sol elini kullandığı iddialarını doğruladı. Özel'in daha önce çay ocağında çalışırken dolu çay tepsisini sol eliyle taşıdığını belirtti.



Mehmet Kubilay Özel, konuşulanların ardından 2003 yılına kadar sol elini kullandığını söylerken o dönemde geçirdiği bir kazanın ardından sol elini kullanamadığını dile getirdi. Daha sonra solak olduğunu bir kez daha reddeden Özel, hangi elini kullandığını hatırlamadığını öne sürdü.