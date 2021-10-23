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Gündem
Ali Can ZERAY- Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE, (DHA)-
Haber Giriş: 23 Ekim 2021 - 10:35 | 

Selimiye Camii'nin çevre düzenlemesinde Roma dönemine ait aile mezarı bulundu

Edirne'de tarihi Selimiye Camii'nin çevre düzenlemesi kazılarında Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen aile mezarlığı bulundu. Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Engin Beksaç, "Selimiye Camii alanının Osmanlı döneminden öncesi de bir kullanımı var. Selimiye Camii alanında Roma dönemine ait mezarlıklar var. Roma döneminde önemli kutsal bir bölge. 1900 yıl öncesi de önemli bir yaşam bölgesi. Yapılan kazı çalışmalarında çok dikkatli olmak lazım, her an her şey çıkabilir" dedi.

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